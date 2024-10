LovelyPlus X Beautrium เปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมเนรมิตแฟนมีตครั้งแรกของ “ญดา นริลญา” อย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง

ฮือฮาขั้นสุดกลางสยามสแควร์ใจกลางเมืองแบบตื่นเต้นเร้าใจต้องยกให้ LovelyPlus คอนแทคเลนส์สุดคิวตี้แบรนด์ล่าสุดของไทยที่ล่าสุดจับมือกับ Beautrium จัดหนักฟาดแรงกับแคมเปญ LovelyPlus X Beautrium ในงานงานเปิดตัวคอนแทคเลนส์ตัวใหม่ภายใต้คอลเลคชั่น JellyBearry พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์เป็นครั้งแรกโดยได้นางเอกสายหวานสุดฮอตใน พศ. นี้ มาอวดลุคตาฉ่ำธีม JellyBearry น้องหมีเยลลี่แนวน่ารัก โทนพาสเทลแบบเลนส์เล็กเกาหลี สไตล์ LOVELYPLUSภายในงานยังได้รับเกียรติจาก “สิรินดา ตันติศิลปพงศ์” กรรมการผู้จัดการ บจก300 (ร่ำรวย) ไทยแลนด์ กล่าวเปิดงานพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อวดลุคตาฉ่ำสไตล์เกาหลีที่ใครได้สบตากับญดา(พรีเซนเตอร์)ก็พร้อมหลงเสน่ห์กันทั้งงาน พร้อมกับวินาทีนับเคาดาวน์ไปกับงานแฟนมีตครั้งแรกของนางเอกสาว ญดา นริลญา พรีเซนเตอร์ LovelyPlus ที่ได้ผู้โชคดีมาจากการร่วมสนุกในกิจกรรม LOVELYPLUS X BEAUTRIUM โดยการช้อปสินค้าแบรนด์ LOVELYPLUS New Collection : Jelly Bearry 1 กล่องรับทันทีสิทธ์ลุ้นเข้าร่วมงาน 1 สิทธิ์ และ “LovelyPlus New Collection : Meet & Greet with YADA” ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและผู้โชคดีร่วมกว่า 60 ชีวิตเข้าร่วมแฟนมีตในงานแบบใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมและของแจกมากมาย ทำเอาชั้น 4 ของ Beautrium ใจกลางสยามสแควร์แคบไปถนัดตาเลยทีเดียว งานนี้ญดาถึงกับยิ้มแก้มปริไปกับแฟนมีตครั้งแรกที่จัดหนักทั้งร้อง เล่น เต้น ไปกับผู้โชคดีและชาวด้อมกระต่ายขาวตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม พร้อมกล่าวสั้นๆ แต่ตรงจุดไปเลยว่า LovelyPlus เพื่อนทุกความสวย ลองแล้วรัก ใส่แล้วเลิฟโดย LovelyPlus เป็นคอนแทคเลนส์ที่เป็นเลนส์ค่าน้ำสูง 42% และเป็นเลนส์กรองแสงกันยูวีและแสงสีฟ้า นิ่มสบายตาเหมาะกับดวงตาแพ้ง่าย ระบุที่ฉลากขวดผ่าน อย. เทคโนโลยีใหม่ Slim lens นิ่มขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า มี 2 แบบด้วยกันคือ แบบขวดและแบบบลิตเตอร์ โดยแบบขวดจะมีกว่า 200 รุ่น ที่เป็นที่นิยม ราคาเข้าถึงง่าย หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ แบบบลิตเตอร์มีทั้งหมด 8 รุ่น เป็นแบบพรีเมี่ยมที่ไม่แตกและพกพาง่าย หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ด้วยผลตอบรับที่ดีมากจึงทำให้ LovelyPlus ออกตัวคอลเลคชั่นล่าสุดที่ตรงตามความนิยมในปัจจุบัน พร้อมดึงนางเอกสาว ญดา นริลญา มารับพรีเซนเตอร์คนล่าสุด โดยคอลเลคชั่นใหม่ภายใต้ธีม JellyBearry น้องหมีเยลลี่แนวน่ารัก โทนพาสเทล แบบเลนส์เล็กสไตล์เกาหลี ที่ทางแบรนด์เลือกแล้วว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมแล้วที่จะออกสู่สายตาทุกคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ