ประกาศ!!! ย้ายสถานที่จัดคอนเสิร์ต Super Show“Retro Music Festival The Galaxy of Retro”กว่า 40 ศิลปิน ฟินกันให้ฉ่ำ 9 ชั่วโมงเต็ม อาทิตย์ 17 พ.ย นี้

งานนี้ความสนุกจัดเต็มยิ่งกว่าเดิม ทั้ง เพิ่มโชว์! เพิ่มความใกล้ชิด! ฟูลฟีลเต็มอิ่มให้สมกับเป็นเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ “RETRO MUSIC FESTIVAL The Galaxy of Retro” ที่ WAY-T Creation และ BRITE PANTHER ร่วมกันจัดพื้นที่แห่งความสุขและความสนุกให้คนรุ่นใหญ่แต่หัวใจยังวัยรุ่น การรวมตัวศิลปินชื่อดังยุค 80’s 90’s ไว้มากที่สุด อัดแน่นเพลงฮิตที่คิดถึง ที่ทุกคนต้องร้องตามเต้นตามกันได้ ทั้ง สายร็อก สายร้อง สายแดนซ์ จะมาอยู่บนเวทีเดียวกัน! โอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนำโดย The Palace - ปุ๊ อัญชลี - จี๊ด Royal Sprites - จี๊ป วงพลอย - ต้น Mcintosh - จืด Forever - สายชล - พีรสันติ The Innocent - เต้ย อินคา - นิค นิรนาม - The Innocent S4 พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ บอย โกสิยพงษ์ - ชรัส เฟื่องอารมย์ - มิ้นท์ มาลีวัลย์ - ชมพู และ ปิง Fruity - สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง - อำพล ลำพูน - หรั่ง ร็อคเคสตร้า - สาว สาว สาว - Byrd & Heart - เจ เจตริน - ทาทา ยัง - NUVO - เท่ห์ อุเทน - The Golden Song (แอ๊ค ผิงผิง แพรว ภู) ยกก๊วนรวมแก๊งมาสนุกส่งท้ายปีกัน วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอนเพราะคิดถึงจึงรวมตัวกัน เพราะผูกพันจึงกลับมา กับฟูลคอนเสิร์ตจัดเต็มกว่า 9 ชั่วโมง ราคาบัตร VIP ZONE 5,500 บาท บัตรนั่ง 4,500 บาท, 3,500 บาท, 2,500 บาท บัตรยืน 1,500 บาท ใครมีบัตรแล้วกำไว้ให้แน่น ส่วนใครยังไม่มี สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ALL TICKET ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือซื้ออนไลน์ทาง www.allticket.comส่วนการเปลี่ยนแปลงบัตรเข้าชม สำหรับท่านที่ซื้อบัตรวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 สามารถเปลี่ยนบัตรเป็นวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ สามารถขอคืนเงินค่าบัตรได้เต็มจำนวน แต่นานทีหลายปีหน อยากให้มาร่วมจอย ร่วมแดนซ์ ร่วมย้อนความทรงจำกันเยอะๆ จะดีที่สุด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวคอนเสิร์ตได้ที่ https://www.facebook.com/retromusicfestivalth/#RetroMusicFestival2024 #TheGalaxyofRetro #จักรวาลแห่งความสุขจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง#เทศกาลดนตรีรุ่นใหญ่ที่สุดแห่งปี #เทศกาลดนตรีของคนรุ่นใหญ่