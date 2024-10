ช็อกวงการ! "เลียม เพย์น" One Direction เสียชีวิตหลังตกจากชั้นสามของโรงแรมในอาร์เจนตินา

แถลงการณ์จากตำรวจระบุว่า "เลียม เจมส์ เพย์น นักแต่งเพลงและมือกีตาร์ อดีตสมาชิกวง One Direction เสียชีวิตวันนี้หลังตกจากชั้นสามของโรงแรมในย่านปาเลร์โม"หัวหน้าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของเมืองอัลแบร์โต เครเซนติ กล่าวกับโทรทัศน์ท้องถิ่นว่า นักร้องดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถมีชีวิตรอดได้จากการตก โดยเสริมว่า "ไม่มีโอกาสในการช่วยชีวิต"เครเซนติยังกล่าวว่า ทีมแพทย์ฉุกเฉินรีบรุดไปที่โรงแรมคาซาเซอร์ในย่านปาเลร์โม หลังจากมีการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลา 17.04 น. ตามเวลาท้องถิ่นทีมแพทย์มาถึงใน 7 นาทีต่อมาและ "ยืนยันการเสียชีวิตของชายคนนี้ ซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นนักร้องชื่อดัง"วงบอยแบนด์ชื่อดัง One Direction โด่งดังขึ้นในปี 2010 เมื่อเพย์นและเพื่อนร่วมวงอย่าง ไนออล ฮอแรน แฮร์รี สไตล์ส หลุยส์ ทอมลินสัน และเซย์น มาลิก ปรากฏตัวในรายการประกวดร้องเพลง "The X Factor" ทางโทรทัศน์ของอังกฤษในปี 2016 วงประกาศหยุดทำงานแบบไม่มีกำหนด แต่ไม่ได้ประกาศยุบวงเพย์นได้ประกาศทำอัลบั้มเดี่ยวในปีเดียวกัน ตามรอยเพื่อนร่วมวงคนอื่น ๆตามรายงานของนิตยสารบิลบอร์ด เพย์นได้เข้าชมคอนเสิร์ตของไนออล ฮอแรน เพื่อนร่วมวงเก่า ในกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา