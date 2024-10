“จินยอง” จึ้งมาก!! แฟนมีตติ้งครั้งแรก  มัดใจแฟนไทยอยู่หมัด เซอร์วิสแบบทำถึง!!

เต็มอิ่ม ฟินกันแบบท่วมท้นใจ กับการบินลัดฟ้ามาหาแฟนๆชาวไทย สำหรับแฟนมีตติ้งครั้งแรกของ “จองจินยอง” หนุ่มหล่อมากความสามารถ ดีกรีนักร้อง นักแสดง ในงาน“2024 JIN YOUNG FAN MEETING IN THAILAND [Love Letter]” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงละครสยามพระพิฆเนศ งานนี้เจ้าตัว Fan service แบบจัดเต็มสุดๆ แถมความฟินปิดท้าย ที่ให้แฟนๆได้ไฮทัชทุกที่นั่ง จึ้งใจกันถ้วนหน้า!!เปิดตัวแฟนมีตติ้งที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ ด้วยเพลง“You said you don’t know what love is” ต่อด้วยโมเมนต์การนั่งพูดคุย โดยมี “ดีเจนุ้ย” พิธีกรชื่อดัง มารับหน้าที่เอนเตอร์เทนต์เช่นเคย ซึ่งช่วงนี้ หนุ่มจินยอง เอ็นจอยสุดๆเมื่อได้ชิมเมนูขึ้นชื่ออย่างข้าวเหนียวมะม่วง จนถึงกับเอ่ยปากเป็นภาษาไทยว่า “อร่อยจริงๆ”รวมถึงอีกเมนูเด็ดมัดใจกับ โรตีสายไหม ที่เจ้าตัวเพลิดเพลินในการทำทานและชิมอย่างเอร็ดอร่อย ทำเอาแฟนๆพากันยิ้มกริ่มไปตามๆกันสนุกสนานกันต่อกับช่วงเล่นกิจกรรมถามตอบโดยให้คนทั้งฮอลล์ลุกขึ้นยืนและตอบคำถามจากจินยองจนเหลือผู้ชนะผู้โชคดี 4 คน ขึ้นมาถ่ายเซลฟี่อย่างใกล้ชิดกับหนุ่มจินยองบนเวที! ถัดมา กับของรางวัลสุดพิเศษเพียง 2 รางวัลเท่านั้น ที่ผู้โชคดีจะได้รับพัดที่หนุ่มจินยองได้วาดเองกับมือ และหนึ่งในสองลายคือ น้องหมูเด้ง สุดน่ารัก อินเทรนด์เอาใจแฟนชาวไทยสุดๆ จินยองบอกว่าที่เลือกพัดเพราะเวลาใช้จะได้นึกถึงเขาตลอดเวลานั่นเองงานนี้เสียงกรี๊ดและเอนเนอร์จี้ที่ไม่มีแผ่วจากแฟนๆชาวไทยตลอดแฟนมีต ทำเอา "จินยอง" ยกนิ้วพูดเป็นภาษาไทย"จึ้งมาก" แบบรัวๆ ก่อนจะใจสั่นต่อแบบไม่พัก เมื่อหนุ่มจินยอง เดินลงมาจากเวทีเพื่อทักทายแฟนๆรอบฮอลล์แบบใกล้ชิด เป็นการมอบ Fan service แบบทำถึงของแทร่ขอบอกว่าความสเปเชียลอีกอย่างของงานนี้คือ เจ้าตัวยังแอบสปอยผลงานที่จะฉายเร็วๆนี้ กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า “You Are the apple of My Eye” ซึ่งเขารับบท Jinwooเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ First Love ส่วนรายละเอียดแบบเจาะลึกนั้น หนุ่มจินยองย้ำว่า อยากให้แฟนๆไปชมด้วยตัวเอง และที่สำคัญหนุ่มจินยองแอบนำภาพตัวอย่างมาโชว์ในงานด้วย ขอบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูสดใสคิ้วท์สุดๆ แฟนชาวไทยห้ามพลาดเชียวก่อนจะเข้าสู่ช่วงท้ายของงาน ที่แฟนคลับได้เปิด Fan project video สุดพิเศษ เซอร์ไพร์สหนุ่มจินยอง พร้อมข้อความ “ท้องฟ้าเดียวกัน เวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน ตอนนี้จินยองกับแฟนๆชาวไทยได้มาพบกันแล้วไม่ใช่หรือ” ทำเจ้าตัวซึ้งและประทับใจสุดๆ ก่อนสัญญาว่า “จะมาพบแฟนชาวไทยบ่อยๆ” แถมงานนี้มีโหมดซึ้ง เพราะช่วงLOVE LETTER หนุ่มจินยองได้เตรียมจดหมายมาบอกความในใจกับแฟนๆ ที่ฟังแล้วบอกเลยว่ามีปาดน้ำตา!! เพราะเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของหนุ่มจินยองจริงๆและทิ้งท้ายบอกรักแฟนๆ “ผมรักคุณ” ก่อนจะลาไปด้วยการมอบความหมายดีๆผ่านเสียงเพลง อย่าง “Your are” และ “Hold Tight” เป็นสองเพลงสุดท้าย สื่อความหมายดีๆให้แฟนๆได้ฟังก่อนจากกันในแฟนมีตติ้งครั้งนี้งานนี้แฟนๆชาวไทยฟินกันแบบจุกอก ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มสุดๆ และเฝ้ารอวันที่ได้พบกับหนุ่มจินยองอีกครั้งแล้ว ใครพลาดร่วมงานไปไม่ต้องเสียใจ ฝากติดตามโปรเจคดีๆจากผู้จัด Line up Entertainment Co.,Ltd. (ไลน์อัพ เอนเตอร์เทนเมนท์) รับรองงานหน้าต้องมีอะไรดีๆมามอบให้อีกแน่นอนจ้า