ICONCRAFT ยกระดับบาติกไทยสู่เวทีแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ “ELLE Fashion Week 2024” นำเสนอผลงานจาก 3 ไทยดีไซเนอร์แถวหน้าในโชว์พิเศษ “Timeless Crafting with Batik”

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนคราฟต์เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่เชิดชูและต่อยอดองค์ความรู้ไทยในรูปแบบร่วมสมัย เน้นนวัตศิลป์ที่ผสมผสานระหว่างนวัตกรรมการออกแบบและหัตถกรรมไทยเข้าด้วยกัน โดยนำเสนอสินค้าจากช่างฝีมือ ครูช่าง ชุมชน รวมถึงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่นำความเป็นไทยมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและเลือกซื้อมาตลอด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่ไอคอนคราฟต์สนับสนุนและส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแคมเปญใหญ่ THAI TEXTILE HEROES ขึ้นเป็นประจำทุกปี





สำหรับปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ THAI TEXTILE HEROES 2024 ไปแล้ว 3 Episode ทั้งแฟชั่นโชว์ผ้าไทย Pride Month Out Loud Present Thai Pride x ICONCRAFT, การร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI เปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมไทยคอลเลกชัน S’CRAFT: Craftsmanship 2024, นิทรรศการผ้าไทย Colors of Buriram และการร่วมโชว์บนเวทีแฟชั่นระดับโลกอย่าง ELLE Fashion Week 2024 ครั้งนี้ไอคอนคราฟต์นำเสนอภายใต้แคมเปญ THAI TEXTILE HEROES 2024 Episode 4 ผ่านโชว์ชุดพิเศษ Timeless Crafting with Batik ที่ชูความงามและเอกลักษณ์ของผ้าบาติกไทยในรูปแบบใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านการออกแบบผลงานแฟชั่นร่วมสมัยของ 3 ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำ เพื่อแสดงให้แวดวงแฟชั่นได้เห็นว่า ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้สวยและมีความเป็นแฟชั่นที่โชว์ได้ในระดับสากล”

ผู้สนับสนุนดีไซเนอร์ไทยสู่เวทีระดับโลก นำเสนอความงดงามเหนือกาลเวลาของผ้าบาติกไทยในกับโชว์พิเศษรวม 3 แบรนด์ชั้นนำ จากผลงานการออกแบบของไทยดีไซเนอร์ระดับแนวหน้า HOME Studio SHOP, WISHARAWISH และ KANAPOT ร่วมเผยเสน่ห์ผ้าบาติกบนรันเวย์ริมน้ำสุดอลังการ โชว์เอกลักษณ์ความงามของผ้าไทยและศักยภาพอันน่าทึ่งของช่างฝีมือชาวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อแวดวงแฟชั่น ส่งท้ายแคมเปญแห่งปี THAI TEXTILE HEROES 2024 อย่างยิ่งใหญ่ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก Concept Shopแฟชั่นโชว์ชุด “Timeless Crafting with Batik” ของไอคอนคราฟต์บนเวที ELLE Fashion Week 2024 เผยให้เห็นเสน่ห์ของผ้าบาติกไทย จากการทำงานร่วมกันของช่างฝีมือในท้องถิ่นภาคใต้และ 3 แบรนด์ดังของไทย HOME Studio SHOP, WISHARAWISH และ KANAPOT โดยทั้ง 3 แบรนด์ได้สร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ สะท้อนถึงตัวตนของแต่ละแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น จนเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการผ้าบาติกไทยเริ่มที่ แบรนด์ HOME Studio SHOP โดย วิชชุกร โชคดีทวีอนันต์ ที่ทำงานกับผ้าไทยและใช้ผ้า Upcycling ผลิตจากเศษผ้าเหลือใช้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นคอลเลกชันต่าง ๆ โดยครั้งนี้ทางแบรนด์ได้นำผ้าบาติกที่ร่วมออกแบบกับครูช่างและช่างฝีมือในภาคใต้มารวมเข้ากับผ้าไหมอัพไซคลิ่ง ออกแบบเป็นคอลเลกชัน “Relief” ถ่ายทอดมิติการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและแฟชั่น โดยมีทั้งชุดสวยในลายเส้นแบบ Block Stripe และช่องตาราง Minimal Grid ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคบาติกแม่พิมพ์ทองเหลืองจากครูช่าง “ดาหลา บาติก” จังหวัดกระบี่ และลวดลาย Seascape ซึ่งสะท้อนความซับซ้อนและความงามของท้องทะเล ผ่านงานบาติกละเขียนเทียนด้วยมือบนผ้าไหม โดยครูช่าง “บาติก เดอ นารา” จังหวัดนราธิวาส และ เทคนิคการเขียนเทียนด้วยมือจาก “ยิ่งบาติกเพ้นท์” จังหวัดภูเก็ต“HOME Studio SHOP มองว่าบาติกเป็นงานคราฟต์ของภาคใต้ จึงนำธรรมชาติ วิวทะเล และสวนยางที่ทำให้นึกถึงภาคใต้มาเป็นไอเดียหลักในการออกแบบลวดลาย โดยมีไฮไลต์เป็นการนำเอางานบาติกมารวมเข้ากับผ้าไหมอัพไซคลิ่งที่ได้จากผ้าเหลือใช้ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน และที่สำคัญคือ เราค่อนข้างพิถีพิถันในการพัฒนาลายและทำงานร่วมกับช่างฝีมือท้องถิ่น จึงอยากให้ทุกคนประทับใจกับคอลเลกชันนี้บนเวที ELLE Fashion Week 2024” วิชชุกร ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ เผยถึงแรงบันดาลใจตามมาด้วยแบรนด์ WISHARAWISH โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข แบรนด์ที่โดดเด่นในการนำผ้าท้องถิ่นมาออกแบบเป็นแฟชั่นที่มีความร่วมสมัย มาพร้อมกับคอลเลกชัน “Senses” ที่นำเอาแรงบันดาลใจจากลวดลายเครื่องปั้น สถาปัตยกรรม และศิลปะแนว Orientalism มาผสมผสานกับเทคนิคผ้าบาติกแนว Contemporary Craft โดยร่วมออกแบบผ้ากับผู้ประกอบการ 4 แห่ง ได้แก่ “บาติก เดอ นารา” จังหวัดปัตตานี “ซาโลมาปาเต๊ะ” จังหวัดนราธิวาส “ไทบาติก” และ “ชลธี เก๋บาติก” จากจังหวัดกระบี่ ภายใต้ทิศทางการออกแบบที่เน้นให้สวมใส่ง่าย เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน“คอลเลกชันนี้พยายามที่จะนำเสนอความสดใหม่และเป็นปัจจุบัน ภายใต้โจทย์หลักคือผ้าบาติก WISHARAWISH จึงเน้นไปที่ Menswear ซึ่งมีสัมผัสที่พลิ้วไหวและใช้งานได้หลากหลาย โดยมีไอเท็มหลักเป็นเทรนช์โค้ตแบบต่างๆ รวมถึงชิ้นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นับเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่เราตั้งใจอย่างมากและปล่อยพลังอย่างเต็มที่หลังจากที่ห่างหายจากเวทีแฟชั่นไปนาน” วิชระวิชญ์ ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ กล่าวปิดท้ายด้วยแบรนด์ KANAPOT โดย คณาพจน์ อุ่นศร ซึ่งมีเอกลักษณ์ในเรื่องของดีไซน์ ลวดลาย สีสัน และวอลลุ่ม กับคอลเลกชัน “Instinct ฉลองครบรอบ 10 ปีของแบรนด์ ที่ผสมผสานการออกแบบสไตล์ Animal print ออกแบบผ้าบาติกเป็นลายเสือดาว ลายทหาร รวมถึงลายดอกไม้มากกว่า 10 แบบ ผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคนิคการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ บนผ้าบาติกดั้งเดิมของ “ปันหยา บาติก” จังหวัดสตูล และ สีสันลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของการเขียนลายจาก “บาติก เดอ นารา” จังหวัดปัตตานี โดยยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแบรนด์ เช่น การทดลองวาดลายบาติกลงบนผ้ายีนส์ ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน“คอลเลกชันนี้พิเศษตรงที่เราทำงานร่วมกับศิลปินที่สร้างสรรค์ผืนผ้าขึ้นมา เพื่อร่วมกันพัฒนาลายและสีใหม่ ๆ เน้นให้มีความ Big & Bold เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ ในส่วนของดีไซน์มีทั้งเดรสที่เป็น Evening Gowns และชุดเสื้อผ้า Ready-to-Wear สวมใส่ง่าย ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายของแบรนด์ที่ต้องพัฒนาลายผ้าให้น่าสนใจและนำมาออกแบบเป็นดีไซน์ใหม่ไม่ให้ซ้ำกับที่เคยมีมา” คณาพจน์ ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ บอกเล่าถึงที่มาของลวดลายบาติกในคอลเลกชันนี้ สามารถ See Now Buy Now สินค้าจากคอลเลกชันนี้หลังจบแฟชั่นโชว์ชุด “Timeless Crafting with Batik” ได้ที่ ICONCRAFT Pop-up ณ Event Space ชั้น 4 ไอคอนคราฟท์ ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 4-20 ตุลาคม 2567นอกจากนี้ ไอคอนคราฟต์ ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ พบกับข้อเสนอสุดคุ้ม เมื่อช็อปครบ 2,000 บาท รับส่วนลดท้ายใบเสร็จ 100 บาท และหากช็อปครบ 8,000 บาท รับส่วนลดท้ายใบเสร็จ 500 บาท สำหรับใช้ครั้งต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่หมดเพียงเท่านี้พิเศษสุดสำหรับแฟนแบรนด์ HOME Studio SHOP, WISHARAWISH และ KANAPOT เมื่อช็อปครบ 20,000 บาท รับส่วนลดทันที 1,500 บาท ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2567สำหรับแฟชั่นโชว์จาก ไอคอนคราฟต์ ในคอนเซ็ปต์ “Timeless Crafting with Batik” บนเวที ELLE Fashion Week 2024 นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของไอคอนคราฟต์ในการนำเสนอความงดงามของผ้าไทย โชว์ศักยภาพของภูมิปัญญาไทย และสะท้อนให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของไทยดีไซเนอร์ ผ่านผืนผ้าบาติกที่เปี่ยมเสน่ห์เหนือกาลเวลา ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนผ้าไทยและดีไซเนอร์ไทยสู่เวทีระดับโลก ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONCRAFT