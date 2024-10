กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ Khaosan Entertainment ดึง “โรเบิธท ไล พริทเชทท” ดีกรีผู้จัดคอนเสิร์ตระดับโลก นั่งแท่นผู้บริหาร

กลับมาใหม่ ใหญ่กว่าเดิม) ดึงดีกรีผู้จัดคอนเสิร์ตระดับโลก นั่งแท่นผู้บริหาร หลังจากหายหน้าไปจากวงการเพลงมาพักใหญ่ๆ กลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน พร้อมประเดิมโปรเจคยักษ์ใหญ่แห่งปี กับการเปิดตัวศิลปิน Y2Z ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง 14 คน ซึ่งทันทีที่เปิดตัวก็ได้รับความสนใจจากกลุ่ม T POP จนมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ Y2Z ก็ฟิตซ้อมร้อง เต้น กันอย่างหนัก เพื่อเตรียมเดบิ้วต์ปลายปีนี้สำหรับมีดีกรีเป็นถึงผู้จัดคอนเสิร์ตระดับโลก อาทิเช่น คอนเสิร์ต Rain, Mamamoo ,Jung Hae In, K Crush 2019( BoA, Luna, Jessi, Hyolyn, Ailee, Somi, CLC, WekiMeki ) จาก 7 ค่ายเพลง รวมถึง David Garrett, Greyson Chance, Florida, Far East Movement , KidInk, Foo Fighter (production) , Sean Kingston (Met Fest) นอกจากมียังมีงานคอนเสิร์ตในประเทศไทยอย่าง “26ปี มาลีฮวนน่า, เพื่อนพ้องร้องเพลง Fly, 25 Hours Colour in White รวมถึงงานเฟสติวัลคุณภาพอาทิ Chang Music Connection (เปิดตัวโปรเจค 17 จังหวัด) Melody of Life 8 & 11, F.A.M Fest (103.5 FM ONE), Spicydisc History ครบรอบ 14 ปี, MET Fest, Neon Countdown 2019 (Decoration & VVIP Lounge)เรียกว่ากว่ากลับมาของ ข้าวสาร เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ครั้งนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆ งานนี้อาจกลับมาพลิกวงการเพลงเลยก็เป็นได้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของค่ายข้าวสาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้ที่เว็บไซต์: https://khaosanmusic.com/home/about แฟนเพจ: https://www.facebook.com/KhaosanEntertainment/ อินสตราแกรม: Khaosan_Entertainment Youtobe: KhaosanEntertainmentOfficialTIKTOK : Khaosan_Entertainment และ X : KhaosanEntertainment