“ณวัฒน์” ซัด “อั๋น ภูวนาท” เพ้อเจ้อ บอกไม่รู้ THE iCON ผิดอะไร แถมปกป้อง “กันต์ กันตถาวร”

งานเข้าทันทีหลังจากที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพิธีกรรุ่นน้องแถมไปออกรายการพูดเตือนสติประชาชนเกี่ยวกับกรณีที่ออกมารุมด่า กันต์ และ THE iCON GROUP ว่าตำรวจยังไม่ตัดสินว่ามีความผิดในกฎหมายข้อไหน ให้ความจริงปรากฎก่อน ตนไม่ได้ออกมาช่วยแก้ตัว แต่ประชาชนอย่าเพิ่งเหมาว่าธุรกิจขายตรงเลวทั้งหมด ส่วน กันต์ พูดในความรู้สึกของคนที่รู้จักกันว่าโดนขนาดนี้น้องเราคงรู้สึกแย่มาก อยู่ข้างๆ แต่ไม่ได้เข้าข้าง งานนี้ทำรถทัวร์มาจอดหน้าบ้าน อั๋น อีกครั้ง ที่คิดสวนกระแสสังคมด้านพิธีกรดังอีกคนที่ติดตามคดี THE iCON GROUP รู้สึกไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ อั๋น ออกมาสวนกระแสสังคม จึงพูดผ่านไลฟ์ถึงเรื่องนี้ว่า….“อั๋น ภูวนาท บอกว่า The icon ผิดอะไร นี่พูดจริงๆเหรอ ถ้าให้พูดจริงๆ ผมผิดหวังมากเลยนะ ยังไม่รู้คนเดือดร้อนทั้งหมดว่าเขาผิดอะไร หรือต้องรอให้ครอบครัวตัวเองไม่มีจะกินก่อนถึงจะรู้ว่าความผิดคืออะไร เพ้อเจ้อ ยังไม่รู้อีกเหรอว่าผิดอะไร ขายสินค้าหรือหาตัวแทนก็ไม่ได้ผิด แต่วางรอบกับดัก ชวนคนมาเรียน จาก 9,800 บาท เหลือ 98 บาท แล้วเมื่อได้ดาต้าเบสจากการมีโอกาสได้พูดคุยก็ชักชวนไปลงทุนซื้อของ เขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ มันคนละเรื่องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ ก่อให้เกิดความเสียหาย เข้าข่ายหลอกลวงที่ไม่ผิดเพราะว่าเขาทำรายการอยู่ช่องเดียวกันรึเปล่า มันผิด ดูยังไงก็ผิด สำหรับผมยังไงมันก็ผิด ส่วนตำรวจจะให้ผิดไหมไม่รู้ ผิดด้วยวิธีการ ด้วยโฆษณาชวนเชื่อ โฆษณาเกินจริง ผิดที่ชักชวนมาเรื่องหนึ่ง แล้วชวนมาซื้อของร่วมลงทุน อันนี้ผิด ยังไงก็ผิด คนละวัตถุประสงค์กัน เรียนก็คือเรียน วัตถุประสงค์กับวิธีการมันผิด ยังไงมันก็ผิด ถ้าไม่ผิด ตั๊ก (ทองแม่ตั๊ก) ก็คงไม่ผิด ใครมีเส้นอะไรก็รีบวิ่งเต้นแล้วกัน เอาใคร ใครแน่กว่าใคร ใครใหญ่กว่าใคร”