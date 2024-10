Chang Music Connection Presents Season of Love Song ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ‘อีมอญซ่อนแกะ’ กระตุ้นเมืองน่าเที่ยว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เทศกาลดนตรี Chang Music Connection Presents Season of Love Song งานดนตรีสุดฮิตยอดนิยมอันดับหนึ่งในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวและแฟนเพลงหลายหมื่นคนเฝ้ารอ จนกลายเป็นการปักหมุดแลนด์มาร์กครั้งสำคัญของ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 ซึ่งความพิเศษของปีนี้คือการจัดกิจกรรมกระตุ้นเมืองน่าเที่ยว #อีมอญซ่อนแกะ น้องแกะสายเปย์ ชวนเล่นซ่อนหา ไปถ่ายรูปเช็คอินกับน้องแกะ 14 แห่งในอำเภอสวนผึ้ง เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจาก SoLS รวมถึงรับสิทธิ์ซื้อบัตรในราคาโปรโมชั่นพิเศษ และสิทธิพิเศษอีกมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยผู้จัด Create Intelligence ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นการท่องเที่ยว ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และคาเฟ่ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเริ่มต้นที่จุดเช็คอินยอดฮิตของ อ.สวนผึ้ง คือ เวเนโต้ สวนผึ้ง แลนด์มาร์กแห่งการพักผ่อนที่ผสมผสานธรรมชาติ ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบอันงดงามขนาดใหญ่กว่า 20 ไร่ และยังเป็นสถานที่จัดงาน SoLS14 อีกด้วย, Oliva View De’Cafe คาเฟ่บนเขาวิวสวยพีคระดับล้าน จุดเด่นคือต้นมะกอก 700 ปี, นภาดูดาว แค้มป์ใหม่สวนผึ้ง ลานกางเต็นท์บนสนามหญ้าร่มรื่นและริมน้ำ ใกล้ชิดธรรมชาติริมธารน้ำใสๆ สายลม ท้องฟ้า และแสงแดด ที่สายแคมป์ปิ้งต้องถูกใจแน่นอน, ร้านครัวม่อนไข่ ร้านอาหารรสเด็ด กับราคาเป็นมิตร ที่เปิดบริการมาแล้วกว่า 30 ปี ที่สวนผึ้ง, บางเวฬา คาเฟ & รีสอร์ตสไตล์คนรักธรรมชาติ รายล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่นและต้นไม้ที่เขียวขจีร้านครัวดินศิลปะ ฟินกับอาหารมื้ออร่อย เพลินกับงานศิลป์, ร้านครัวตะนาวศรี อาหารไทยรสชาติจัดจ้าน, ร้านอาหารสุดชิลล์ Feel Pizza ที่ตกแต่งร้านได้น่ารัก มีทั้งอาหารไทย และอาหารอิตาเลี่ยน และความพิเศษของที่นี่เลยก็คือ พิซซ่า ที่ทำแป้งเองทุกขั้นตอน, the FAV kitchen & bar ร้านน้องใหม่ล่าสุดของสวนผึ้งบนเนินหญ้า ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ของเทือกเขา, CORO FIELD สถานที่ท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เชิงเกษตรรูปแบบใหม่สไตล์ญี่ปุ่น ที่หลายคนต้องเคยได้ยินชื่อเสียงถึงความหวานฉ่ำของ 'โทมิเมลอน' เมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่นำมาพัฒนาปลูกในฟาร์ม CORO Field จนมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์, ครัวมีสุข by ไร่องุ่นมีสุข ไร่องุ่นที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติของสวนผึ้งนอกจากนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย, The Humble Jack คาเฟที่ให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมลำธาร กลางหุบเขา, Amante Coffee ร้านกาแฟสดและโรงคั่วกาแฟที่ให้บรรยากาศในสวนสุดชิลล์ พร้อมเมนูกาแฟให้เลือกหลากหลาย, และสุดท้าย บ้านหอมเทียน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงยอดฮิต ยุคบุกเบิกในอำเภอสวนผึ้ง ให้บรรยากาศเรียบง่าย วิวสวยๆ พร้อมทั้งอาหารมากมาย รวมถึงกิจกรรมทำเทียนด้วยตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความโรแมนติกในสวนผึ้งมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกได้ว่าทั้ง 14 แห่งครบจบที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโดยมีกติกาการร่วมสนุก เพียงถ่ายภาพกับน้องแกะได้ทั้ง 14 แห่ง และโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram ส่วนตัว พร้อม Check-in ร้านค้า, TAG PAGE (เปิดเป็นสาธารณะ) Facebook : @Season of Love Song หรือ Instagram : @seasonoflovesongfest, และติด Hashtag #SoLS14 #อีมอญซ่อนแกะ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2567ใครยังไม่มีบัตรเข้างาน ห้ามพลาด ! น้องแกะสายเปย์ จัดโปรบัตรเดี่ยว Lonely Sheep ราคา 1,400 บาทต่อ 1 ใบ และโปรบัตรคู่ Buddy Sheep ราคา 2,600 บาทต่อ 2 ใบ สามารถซื้อบัตรได้ที่ Application : The Concert หรือ https://bit.ly/Sols14TicketPR พร้อมเปิดพรีออเดอร์เสื้อ SoLS14 ได้แล้ววันนี้ 2 รุ่น 2 สี ลิมิเต็ด คือ รุ่น T-Shirt เสื้อสีดำแล้วไง หัวใจสีชมพูแล้วกัน และ T-Shirt เสื้อสีขาว เพราะหัวใจมันว่างเปล่า ราคา 390.- ขาดตัว (จากปกติ 450.- ) กดได้ที่ https://shop.line.me/@solsสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/Seasonoflovesong