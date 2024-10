ปล่อยภาพทัชใจ ‘มาลีฮวนน่า’ ครบรอบ 30 ปี Reborn ระบำบอกเล่าความพิเศษ แคมป์ไฟ ริมเล หาดเสาเอียง เพชรบุรี วันที่ 7 ธ.ค.นี้

นับถอยหลังสู่ ‘คอนเสิร์ต 30 ปี มาลีฮวนน่า Reborn ระบำ’ เทศกาลแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนน่าภาคพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีมาลีฮวนน่า งานมโหรีแคมป์ไฟดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ ของวงมาลีฮวนน่า งานนี้จะมาสังสรรค์กันแบบอบอุ่น ริมชายหาด พร้อมเสพดนตรีเพราะๆ ตลอดทั้งคืน เตรียมตัวมากางเต็นท์ นำเสื่อ ผ้าปู และอุปกรณ์ส่วนตัวมากันได้เลย ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า และดนตรีสดจากศิลปินชื่อดัง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 ณ หาดเสาเอียง โตนดน้อย เพชรบุรีโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และเปิดเวทีดนตรีในช่วง 17.00 น.ล่าสุด อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ได้ชวนเพื่อน ‘สุพรรณ อินสมตัว’ ที่เรียนศิลปากรมาด้วยกัน ร่วมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทำวิดีโอพรีเซนต์ฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของวงมาลีฮวนน่า ซึ่งได้บอกเล่าผ่านภาพและเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยนำเสนอภาพเปรียบเทียบระหว่างอดีตและปัจจุบันของเมืองไทย ผ่านสถานที่สำคัญอย่างเมืองทองธานีที่เต็มไปด้วยกราฟฟิตี้, สนามหลวงที่มีตุ๊กตุ๊กวิ่งว่อน และอยุธยาโบราณคู่กับช้างไทยสง่างาม ซึ่งภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ผ่านกาลเวลา ทั้งความเจริญก้าวหน้าและความเสื่อมโทรม สื่อให้เห็นถึงการเดินทางของกาลเวลาและยุคสมัยที่ผันแปรไป ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางของวงมาลีฮวนน่าเองที่ผ่านมา 30 ปี โดยมีทั้งช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองและช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยที่น่าจดจำ และเป็นการเชิญชวนให้แฟนเพลงทุกคนได้ร่วมย้อนรำลึกถึงอดีตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตไปด้วยกันโดย ‘อ.ไข่ มาลีฮวนน่า’ ได้พูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า ”เป็นงานเทศกาลแคมป์ไฟดนตรี ศิลปะวัฒนธรรม ปีนี้ฉลองให้ยิ่งใหญ่ครบรอบ 30 ปี เราเลยยกแคมป์ไฟดนตรีจากหุบกะพงมาที่หาดเสาเอียง จ.เพชรบุรี กลางวันเริ่มตั้งแต่บ่ายสอง มี Art fun fair กิจกรรมสนุกสนานพ่อแม่ลูก งานบันเทิงมีศิลปินรับเชิญ พี่โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, มีนตรา อินทิรา, ปราง ปรางทิพย์, ไววิทย์, น้องภู่กัน น้องสีน้ำ, THUG Life ชิน&เป้ และละมัย เริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นยันหว่าง 7 ธันวาคม 30 ปี มาลีฮวนน่านะครับพวกเราแล้วเจอกันครับ”สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมซื้อบัตรได้ทางเพจ Pazan Music Festival https://www.facebook.com/pazanmusicfestival?mibextid=kFxxJD , ทาง Line Official: @pazanmusicfestival และทางบริษัท Pazan music festival โทร: 098-828-2187 รวมทั้งสามารถหาซื้อบัตรได้ทางเว็บไซต์ all ticket หรือ 7-11 ทุกสาขา, Application The Concert