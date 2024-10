ชีวิตไม่มีทางลัด! “อนันดา” รับเคยปฏิเสธเงินจำนวนมาก แต่เข้าใจความโลภเป็นธรรมชาติมนุษย์

กลายเป็นประเด็นที่ทุกวงการต้องหันมามองทีเดียว กับเรื่องของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป โดยเฉพาะกรณีคนในวงการบันเทิงจำนวนมากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดได้เจอพระเอกหนุ่มในงานแถลงข่าว MC GROUP Turn IT Gold, Road to 50 years of Excellence ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เจ้าตัวก็บอกว่าเคยมีธุรกิจที่เสนอเงินจำนวนมากให้เหมือนกัน และเชื่อว่าคนในวงการแทบจะทุกคนก็เคยเจอ แต่สำหรับตนไม่ได้ถนัดเรื่องการไปพูดขายของอยู่แล้วมันเป็นแบรนด์ที่อยู่มานาน และมันเข้าใจง่าย ผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าหลายๆ แบรนด์ที่ผมได้ร่วมงานด้วยส่วนใหญ่ เขาเข้าใจคาแรกเตอร์ผม ตอนร่วมงานกันมันก็เลยมีความธรรมชาติของมันอยู่ถามว่าได้ลงลึกถึงการบริหารของแต่ละแบรนด์ไหมและผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องอะไรขนาดนั้น มันไม่ใช่หน้าที่ผมเลย คืออะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นสไตล์ผมหน่อย ผมทำโรงแรมหรือทำโปรดักชั่นเฮ้าส์ มันก็เป็นความรู้ของผมที่มี แต่ถ้าอยู่ดีๆ ให้ไปบริหารพวกขายตรงแบบนั้นยิ่งไม่ใช่ทางผม มันอึดอัดด้วยซ้ำไป”บอกแต่ละฝ่ายต้องมีทนายคอยตรวจสอบสัญญาอยู่แล้วปกติ“สำหรับผมก็คงดูที่สัญญาจ้างปกติพวกพรีเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ มันมีฝ่ายกฎหมายอยู่ในบริษัทนั้นๆ อยู่แล้ว พวกสัญญาสั้นน่ะน่ากลัวแต่ในนั้นๆ ก็จะมีข้อกฎหมายอะไรที่เราทำได้หรือทำไม่ได้ มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับ แต่พวกที่ต้องแก้ก็เป็นเรื่องปกติ การแก้ไปแก้มา คือเราก็ต้องระวังฝั่งตัวเราด้วย ผมรู้สึกว่าใครที่อยู่ในอาชีพผมแล้วไม่ทำคือคุณไม่ได้เป็นมืออาชีพถามว่าผมรับพรีเซ็นเตอร์แต่ละตัวต้องใช้จริงในชีวิตประจำวันเลยไหม ก็ไม่เสมอไปครับ คือบางทีเขาอาจจะเอาไลฟ์สไตล์ของเรามาพูดถึงความรู้สึกของแบรนด์ อย่างกางเกงยีนส์แน่นอนผมมียีนส์เต็มบ้าน จะเปิดร้าน Mc ได้อยู่แล้วเนี่ย บางอย่างเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่า แต่ที่เห็นผมอยู่ด้วยนานๆ ส่วนใหญ่พวกนั้นคือโปรดักส์ที่ผมใช้จริง เพราะการที่เราเป็นพรีเซ็นเตอร์มันมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแน่นอน”ไม่เคยเชื่อเรื่องทางลัด ไม่มีใครที่อยู่ดีๆ แล้วจะรวย“ผมเป็นคนที่พอจะโอเคเรื่องตัวเลข เพราะตอนเด็กเก่งคณิตศาสตร์อยู่ คือทุกคนต้องมีคนรอบตัวที่มาทำธุรกิจแนวนี้ แต่ผมมองแล้วผมไม่เคยเข้าใจตัวเลขมันเลย ผมดีดออกมายังไงมันก็จะรวยยังไงวะ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมถูกปลูกฝังมาตลอดว่ามันไม่มีช็อตคัต เราต้องทำงาน ไม่ว่ามันจะเป็นจากตัวเราเอง เราก็ต้องครีเอตแวลู่ตรงนั้น อย่างผมอยู่ในวงการมานานพอเราบอกว่าโทษทีน้อง มันไม่มีทางลัดว่ะ มันมีแต่คุณต้องใส่เวลากับมัน พอผมบอกว่ามันไม่มี ส่วนใหญ่ก็หูดับกันหมดทุกคน (หัวเราะ)”ไม่ขอเสี่ยงเอาชื่อเสียงกว่า 20 ปีมาแลกกับเงินเพราะความโลภ“วิธีมุมมองของผมในการทำงานมันไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่ ก็แค่คุณต้องใช้เวลากับมัน และใช้แวลู่ด้วยตัวคุณเอง ถามว่าเสี่ยงไหมที่ต้องเอาชื่อเสียงที่สะสมมาไปแลกกับเงินจำนวนนึงที่มันอาจจะมากกว่าปกติ (ถอนหายใจ)ถามว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่มีคนมาจ้างด้วยการสู้ราคาสูงไหม มันมีอยู่แล้ว แต่ผมไม่ถนัดที่เห็นพูดได้มันก็อาจจะเป็นชั่วโมงบินที่มี แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดอยู่แล้ว ผมขายของไม่ถนัด แต่ผมว่าคนในวงการเคยถูกเสนออย่างนั้นกันอยู่แล้ว แต่ผมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าบางคน เพราะบุคลิกผมด้วย ผมว่าหลายคนอาจจะมองว่าอนันดาอาจจะไม่เหมาะกับการขาย (หัวเราะ) ผมไม่มีสกิลนั้นเลยเอาจริงๆ จะให้ผมไปขึ้นเวทีพูดเชิญชวน เขาก็คงไม่น่าจะเชื่อผม (หัวเราะ)ถามวาเป็นไลฟ์โค้ชได้ไหม โอ้ย อย่าเลยคือผมยังไม่มีประสบการณ์พอที่จะเอาชีวิตของตัวเองไปเป็นตัวอย่างให้คนอื่น”