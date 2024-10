ดีเอ็นเอ คือใช่!! อแมนด้า-อนันดา ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์แม็คยีนส์ ยีนส์อันดับ 1 ของไทย

ก้าวสู่ปีที่ 50 ได้อย่างปั๊วะปังสำหรับ แม็คยีนส์ยีนส์อันดับ 1 ของไทย ผู้นำตลาด Jeans All Genล่าสุดดึง 2 ซุปตาร์ที่มี ดีเอ็นเอของแม็คยีนส์ เหลือล้นอย่าง อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม และ อนันดา เอเวอริงแฮม ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เป็นตัวแทนถ่ายทอดคอนเซปต์หลักของ แม็คยีนส์ ที่ว่า My Mc My Way ชีวิตเต็มแม็ค ตอกย้ำถึงความเป็นแบรนด์ยีนส์อันดับ 1 ของไทยซึ่งทั้ง อแมนด้า และ อนันดา ต่างก็เป็นซุปตาร์หนุ่มสาวที่มี ดีเอ็นเอของแม็คยีนส์ เต็มตัว ทั้งคาแรกเตอร์ ไลฟ์สไตล์ และมายเซทในการใช้ชีวิตในแบบฉบับของตนเอง แม็คยีนส์เล็งเห็นแล้วว่าทั้งคู่สามารถเป็นตัวแทนสื่อสารให้กับคนทุกเจนฯ ได้งานนี้สาวสวยดีกรี TOP10 มิสยูนิเวิร์ส 2020อย่าง อแมนด้า เผยว่า “เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแม็คยีนส์ครั้งแรก ดีใจมากๆ ค่ะ คือด้าเป็นคนที่ชอบการใส่ยีนส์ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ยีนส์คือไอเท็มที่สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ เพิ่มสีสัน เติมความสนุกให้กับการแต่งตัวของด้าได้เสมอ”ด้านพระเอกรูปหล่อ อนันดา ที่ทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์มาร่วม 2 ปี เผยว่า “ในมุมมองของผม ยีนส์คือตัวแทนความคลาสสิก ที่มากกว่าคำว่าแฟชั่น ในทุกเจเนอเรชั่นยีนส์จะเป็นส่วนหนึ่งเสมอ ไม่เคยตกยุค ยีนส์อยู่ในแฟชั่นเทรนด์ตลอดเวลา คุณสามารถสวมใส่ได้อย่างมั่นใจ อินเทรนด์เสมอ และสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณได้ดี ส่วนตัวผมเป็นคนที่อินกับแฟชั่นนะ แต่ไม่ตามแฟชั่น ผมมีความเป็นตัวเอง ซึ่งยีนส์สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนได้ดี และในขณะเดียวกันก็มีความคลาสสิกที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เห็นผมใน My Way ของผม และทุกคนก็จะเป็นคุณในแบบ Your Way ของคุณเช่นเดียวกัน”