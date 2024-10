SANSIRI PHUKET + THE SOCIETY แสนสิริ ชวนคุณพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไม่รู้จบ กับ โซเชียล สเปซ แห่งล่าสุด ที่เชิงทะเล-บางเทา ภูเก็ต

SANSIRI PHUKET + THE SOCIETYแสนสิริ ผู้บุกเบิกตลาดภูเก็ตและอยู่เคียงข้างชาวภูเก็ต ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติมากว่า 13 ปี ชวนทุกคนร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ของแสนสิริ พร้อมรู้จักภูเก็ตอย่างแท้จริงให้มากขึ้นในมุมมองใหม่ๆ กับการเปิดตัว ‘Sansiri Phuket + The Society’ ด้วย แนวคิดที่มากกว่าแบรนด์อสังหาฯ แต่มุ่งสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Curator)‘ ให้กับทุกคน ทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลกได้รู้จัก แสนสิริ และ ภูเก็ต มากขึ้น ภายใต้แนวคิด CONNECT + INSPIRE โดยเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนได้เชื่อมต่อและสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกัน’ เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของ ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวระดับโลก กับการเปิดตัว “The Society” Social Space แห่งแรกของแสนสิริในภูเก็ต ใจกลางย่านเชิงทะเล-บางเทา เดสทิเนชั่นใหม่ที่ทุกคนไม่ควรพลาดThe Society (เดอะ โซไซตี้) คอนเน็คเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและวัฒนธรรมนานาชาติ ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น รวมถึงเอ็นเนอร์จี้และสีสันของเกาะภูเก็ต ทั้งเมือง ชายหาด และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จึงเป็นที่มาของแนวคิด CONNECT + INSPIRE ที่แสนสิริ ชวนคุณค้นพบแรงบันดาลใจไม่รู้จบผ่านเรื่องราวของผู้คนที่หลากหลาย ผสานความเป็นผู้นำด้านดีไซน์ของแสนสิริ (Design Leader) กับประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 40 ปี พร้อมมุ่งสู่การเป็น Global Lifestyle Brand แบรนด์ระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ ปล่อยชีวิตให้ซึมซับแรงบันดาลใจใหม่ๆ รับประสบการณ์มีสไตล์ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ได้แล้ววันนี้‘THE SOCIETY’ SANSIRI’S FIRST OFFICIAL SOCIAL SPACEIN CHERNGTALAY-BANG TAO PHUKET“The Society” ชวนคุณมา CONNECT + INSPIRE พบเจอผู้คนที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจได้ไม่รู้จบ สัมผัสการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวกับ Social Space แห่งแรกของแสนสิริในภูเก็ต ภายใต้บรรยากาศดีไซน์ที่อบอุ่นเสมือนบ้าน กับสไตล์การออกแบบของ Edward Tuttle ดีไซเนอร์ดังระดับโลก ซึ่งคุณจะได้ค้นพบ “บางสิ่ง” ที่คุณมองหา และ บางสิ่งที่เกินคาด พาคุณไปสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในภูเก็ต ต้อนรับทุกคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกในทุกๆวัน ครบครันตั้งแต่เช้าจรดค่ำ กับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สุดพิเศษที่ครีเอทขึ้นเฉพาะสำหรับที่นี่ ผสานกับกลิ่นอายของวิถีชีวิตของคนภูเก็ต ทั้ง อาหาร, ดีไซน์, แฟชั่น, Arts & Culture และความยั่งยืน ตั้งแต่ Day-to-Night Eatery ที่โดดเด่นด้วยการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเมืองภูเก็ตกับ BEANS Coffee Roaster ร้านกาแฟ specialty และ Vamos Spanish Tapas Bar ร้านอาหารสเปน เอาใจทั้งนักท่องเที่ยวและสายฟู้ดดี้ตลอดวัน, Co-sharing space พื้นที่ทำงาน ประชุมส่วนตัว และ podcast room นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ และพบกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ตลอดทั้งปี รวมถึงยังเป็นพื้นที่จัดแสดงห้องตัวอย่างและ sales gallery รองรับลูกค้าแบบไพรเวท กับ 2 โครงการใหม่ล่าสุด ได้แก่ CANVAS Cherngtalay (แคนวาส เชิงทะเล) คอนโดมิเนียมแห่งแรกโซนเชิงทะเล แนวคิด OASIS แห่งโซนเชิงทะเล ไฮไลท์ 2 สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ในสวนสวยสไตล์ Tropical และ THE TALES STORY ONE – BANG JO (เดอะ เทลส์ สตอรี่ วัน – บางโจ) ลักซ์ชัวรี พูลวิลล่า ใน Sansiri Pool Villa Collection in Phuket พร้อมข้อมูลอื่นๆ ของทุกโครงการแสนสิริในภูเก็ตแรงบันดาลใจไม่รู้จบ ที่ “THE SOCIETY”BEANS COFFEE ROASTER (บีนส์ คอฟฟี่ โรสเตอร์)เริ่มต้นวันดีๆ ของคุณกับประสบการณ์สุดเฉพาะตัว ที่ BEANS ร้านกาแฟ specialty และ eco-friendly คัดสรรค์เมล็ดกาแฟคุณภาพที่ดีที่สุดจากท้องถิ่นในไทยและทั่วทุกมุมโลก รังสรรค์ perfect cup โดยบาริสต้ามากฝีมือที่หาตัวจับยาก การันตีรางวัลระดับ Certified Q Arabica Grader ให้วันใหม่ของคุณเริ่มต้น อย่างมี แรงบันดาลใจ กับ create-your-own blend ตั้งแต่เลือกเมล็ดกาแฟที่ชื่นชอบ ประเภทการชงกาแฟ และเลือกนม พร้อมจิบกาแฟในบรรยากาศอบอุ่น โรงคั่วกาแฟ หอมกรุ่นทั้งร้าน และสเปซที่โชว์กระบวนการที่พิถีพิถันและใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อวันดีๆของคุณ เราแนะนำให้คุณสั่ง ‘Pineapple Splash’ เครื่องดื่มเมนูพิเศษเฉพาะที่ The Society เท่านั้น เติมความสดชื่นระหว่างวันในสไตล์ tropical กับสับปะรดหวานฉ่ำ ผลไม้ขึ้นชื่อของภูเก็ต ด้วยเอสเพรสโซ่ และโซดา และยังใส่ใจโลกร้อนกับแก้วกาแฟรักษ์โลก เปิดให้บริการแล้ว ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-21.00 น.VAMOS SPANISH TAPAS BAR (บามอส สแปนนิช ทาปาส บาร์)สร้างแรงบันดาลใจพร้อมเรียกเอนเนอร์จี้กับรสชาติใหม่ๆ ที่ Vamos ร้านอาหารสเปนในคอนเซ็ปท์ authentic dining experience อาหารหลากหลายรสชาติฉบับสเปนแท้ ไฮไลท์ด้วยเมนูทาปาส (tapas) เรียกน้ำย่อย แบ่งกันทานเล่นกับเพื่อนๆ หรือครอบครัว ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง กับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยเชฟมากประสบการณ์กว่า 30 ปี ทั้งในอเมริกาและฮ่องกง กับรางวัล Hong Kong Tatler's Best New Restaurant Award ปี 2010 กับร้าน Lily & Boom และ หนึ่งใน Food & Wine's Top Ten Chefs in the USA ปี 1998 ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณไม่รู้จบผ่านรสชาติอาหาร และเมนูซิกเนเจอร์ที่ไม่ควรพลาด คือ Paella Surf & Turf ประกอบด้วย บอมบ้า (bomba rice) อาหารสไตล์สเปนที่ผสมผสานรสชาติและเนื้อสัมผัสอย่างลงตัว เราให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่อร่อยและรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน ผสมผสานรสชาติสเปนแท้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น เปิดให้บริการทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 07.00-16.00 น. และ 17.00- 22.00 น. (เริ่มบริการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้)CO-SHARING SPACE และ HAPPENING LIFESTYLE EXPERIENCEพื้นที่ทำงาน Social Space พร้อมฟังก์ชั่นรองรับการประชุมกับ ห้องประชุมส่วนตัว พร้อม Wi-Fi เอาใจสาย digital nomad นั่งทำงานได้ชิลล์ๆ และ Garden Zone โซนสวนด้านนอก พื้นที่สำหรับกิจกรรมหรือเวิร์กช็อปตลอดทั้งปี และ Podcast room ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจใหม่ แนวคิดใหม่ๆ ให้กับการทำงาน หรือจัด podcast สำหรับอีเวนท์และกิจกรรมต่างๆ และ เพลิดเพลินกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ตลอดทั้งปีจากแสนสิริ ที่สับเปลี่ยนมาให้ทุกคนได้จอยๆ กัน ทำความรู้จักกันกับเพื่อนใหม่ พบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทั้งงานนิทรรศการ หรืออีเวนท์ต่างๆดีไซน์ระดับเวิลด์คลาส ในสไตล์ Edward Tuttle ดีไซเนอร์ดังระดับโลกในฐานะ Design Leader ผู้นำที่รังสรรค์ที่อยู่อาศัยระดับแลนด์มาร์กของประเทศมากว่า 40 ปี แสนสิริ นำความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ที่ฝังแน่นอยู่ใน DNA ถ่ายทอดดีไซน์และประสบการณ์ที่ The Society เข้ากับ แรงบันดาลจาก Edward Tuttle อเมริกันดีไซเนอร์ชื่อดัง ผลงานมากมายในวงการโรงแรมลักซ์ชัวร์รี่ทั่วโลก โดยนำกลิ่นอายดีไซน์สถาปัตยกรรม Spanish house ยุค mid-century ร่วมกับสถาปัตยกรรมไทย ในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยแต่เรียบโก้ทุกพื้นที่ให้บรรยากาศอบอุ่นฟีลเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อน ไม่ว่าจะทำงาน, ทานอาหาร หรือสังสรรค์ ออกแบบและตกแต่งสเปซทั้งภายในและภายนอกด้วยวัสดุไม้ธรรมชาติ ให้ทุกพื้นที่ตอบรับกับฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างมีสไตล์ เชื่อมต่อ 2 อาคาร ด้วยสวนขนาดใหญ่ เพื่อสร้าง creativity, inspiring และ connection ร่วมกัน ตั้งแต่ grand living area พื้นที่ต้อนรับกับมาสเตอร์พีซเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไอคอนิกอย่าง Cocoon by Louis Vuitton ในคอลเล็กชั่นพิเศษ Objets Nomades ออกแบบโดยสองดีไซเนอร์ชื่อดัง Fernando และ Humberto Campana และเก้าอี้ Amanta armchairs by Mario Bellini for C&b Italia 1960s เสริมกลิ่นอายของ mid-century อย่างมีระดับในบรรยากาศสบายๆและลงตัวThe Societyเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ (ลูกบ้าน Sansiri Family รับส่วนลดพิเศษ 10%)เวลาทำการ : 7.00 ถึง 22.00 น.พิกัด : https://maps.app.goo.gl/JDGE7asNPw7ani5R7ค้นพบ “บางสิ่ง” ที่คุณมองหา และ บางสิ่งที่เกินคาด กับพื้นที่ที่จะพาคุณไปสู่เรื่องราวใหม่ๆ ในภูเก็ตติดตามที่ IG และ Facebook : @thesocietyth และ เว็บไซต์: https://siri.ly/4DtXJwA#SansiriPhuket #TheSocietyTH #Sansiri40years #Sansiri #YouAreMadeforLife