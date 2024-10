4MINUTES FANCON เซอร์ไพรส์แบบฉ่ำ ! ทั้งนักแสดงและแฟนๆ พร้อมประกาศโปรเจกต์ใหม่แบบไม่ทันให้ตั้งตัวกลางงาน ติดตามได้ใน 2025 นี้

จบไปแล้วอย่างน่าประทับใจกับงานเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2024 ที่บอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนในแง่มุมต่าง ๆ ของตัวละคร จากซีรีส์สุดฮิตติดชาร์ตการถูกพูดถึงเป็นอันดับ 1 ในทุกสัปดาห์ที่เข้าฉายทั้ง 8 EP. ของ “4MINUTES” จากค่าย BeOnCloud ด้วยการจัดโชว์อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครเวทีสุดครบรสของนักแสดงทุกคน รวมไปถึงการแสดงโชว์แบบจัดเต็มทั้งร้องและเต้นของนักแสดงเรื่องนี้เริ่มโชว์ด้วยการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้ต่อจากซีรีส์เรื่องนี้ที่บอกเลยว่าชวนให้คิดเค้นสมองอย่างหนักทุกตอนตามสไตล์ BeOnCloud ซึ่งในโชว์นี้ผู้ชมจะได้เห็นถึงส่วนขยายของแต่ละตอนที่ทำให้คนที่ดูซีรีส์ได้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้นแบบไม่ต้องคิดเองให้ปวดหัว พร้อมฉากฟิน ๆ ของนักแสดงนำอย่างเจษ-เจษฎ์พิพัฒ และ ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส ที่หลายคนถามหา งานนี้มีคนนอกบทไหมไม่รู้ แต่แฟน ๆ ฮ็อบกันไปทั้งฮอลล์ และรวมไปถึงความครบรสที่มาพร้อมเสียงหัวเราะและน้ำตาให้แฟน ๆ ได้อินซึ้งไปตาม ๆ กันกับการแสดงของนักแสดงแต่ละคนที่หยิบเอาคอมเมนต์จากแฟน ๆ ในโลกโซเชียลมาสร้างสรรค์ซีนที่น่าจดจำได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีโชว์ต่าง ๆ สุดเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนจะได้เห็นความสามารถของนักแสดงแต่ละคนได้อย่างเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นซีนร้องเพลง “จำทำไม” ของ เจ็ท-เจษฎากร และ มีโอ-เอเธนส์, ต่อด้วยซีนเต้นสุดเซ็กซี่ ที่แฟน ๆ กรี๊ดลั่นฮออล์พร้อมความไวรัลสุด ๆ ในโซเชียลแบบคาดไม่ถึงของเพลง “I need a girl” โดย เจษ-เจษฎ์พิพัฒ และ ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส ซึ่งนี่น่าจะเป็นการโชว์เต้นแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจษเลยก็ว่าได้, เพลง “Mmmh” โดย เจเจ-ปฏิภาณ และ ฟูไอซ์-ธนวัตร แน่นอนที่ขาดไม่ได้คือซีนปล่อยของสุดมันส์ในเพลง “It’s my life” ของบาส-อัศวภัทร์ มือกีต้าร์ และ เจษ-เจษฎ์พิพัฒน์ มือกลองสุดเท่ เรียกเสียงกรี๊ดได้แบบกระหึ่ม ไม่รอให้แฟน ๆ ได้พักหายใจกันนานกับโชว์เพลง Woke up ของ ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส ที่มาพร้อมการควงกระบองไฟแบบจัดเต็ม แอบบอกว่าจริง ๆ ซีนนี้ต้องมีการตีลังกาผาดโผนต่าง ๆ ตามสไตล์เขาด้วยแหละ แต่เนื่องจากในระหว่างซ้อมมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้ต้องมีการปรับการแสดงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับอาการบาดเจ็บของศิลปินมากขึ้นด้วย ก็ถือว่าไบเบิ้ลทำออกมาได้อย่างดีเลย จบโชว์วันนี้ไปด้วยการแสดงในเพลง “โอม” จากนักแสดงทุกคนที่บอกเลยว่านี่คือสิ่งที่หลาย ๆ คนอยากเห็นมากในโชว์นี้แล้วผู้จัดก็คือจัดมาให้อย่างเต็มที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง เจษ-เจษฎ์พิพัฒ และ ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส ก็มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในแสดงของซิงเกิลล่าสุดนี้จากแก๊งหิ้วหวีด้วย และงานนี้ยังคงความเป็น BeOnCloud ด้วยพาร์ตดีเจสุดมันส์ สุดโจ๊ะ จาก จ๊อบ-ยศธร ที่มารับบทเป็นดีเจ เล่นเพลงให้เพื่อน ๆ นักแสดงได้ลงไปสนุกกับแฟน ๆ ทั่วฮออล์ได้แบบใกล้ชิดสุด ๆ ทุกโซนที่นั่งกันเลยมาถึงจุดที่เซอร์ไพรส์สุด ๆ ทั้งนักแสดง ทีมงาน รวมไปถึงแฟน ๆ เองก็คือการประกาศโปรเจกต์ภาคต่อของซีรีส์ 4MINUTES ในชื่อ “8 Hours” ที่มาพร้อม Background อันสดใสสื่อถึง Mood and Tone ของเนื้อเรื่องที่เราจะได้ดูแน่ ๆ ในปี 2025 นี้ผ่านคำบอกเล่าตรงจากปาก CEO ของ BeOnCloud อย่าง ปอนด์ กฤษดา พร้อมด้วย ครูหนิง พันพัสสา ธูปเธียน ผู้กำกับ, ครูบัว ปริดา มโนมัยพิบูลย์ และ คุณหมออิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร (นามปากกา Sammon) ที่ทุกคนได้ร่วมเขียนบทกันไปก่อนหน้านี้แล้วกับ 4MINUTES และแน่นอนใน 8 Hours สำหรับปีหน้านี้ด้วยแน่นอน !ปิดท้ายโชว์จริง ๆ ด้วยการเปิดประมูลรูปถ่ายจากโปรเจกต์ The Sultriest 4MINUTES by APO พร้อมการจัดแสดง “นิทรรศการภาพถ่ายผ่านมุมมองของอาโป ณัฐวิญญ์กับช่างภาพชื่อดังอย่างคุณ JOHN TODS เป็นครั้งแรก” ที่หน้างานในครั้งนี้ โดยยอดจากการประมูลทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี Institute of HIV Research and Innovation (IHRI) แบบไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และการประมูลในครั้งนี้สามารถปิดยอดไปได้ถึง 608,000 บาทหลังจากนี้เราคงได้เห็น 4MINUTES FANCON: TRUTH BEHIND THE TIME มีทัวร์ในอีกหลากหลายประเทศ เริ่มด้วยที่แรกต่อจากกรุงเทพเลยคือมาเก๊า ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ เรามารอติดตามกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมในแต่ละเมืองที่ไปไหมอย่างไรIG ของนักแสดง 4MINUTES@jesjpp@biblesumett@basvpr_@fuaiz_thanawat@jjaypf@yosatorn_job@jet_bundit@athenswerapat