“เวิร์คพอยท์” แก้เกม พับรายการ “กันต์” ดึง “ซี ศิวัฒน์ - ป๋ากิ๊ก” เสียบแทน

ประกาศถอนตัวจากการเป็นพิธีกร และทุกงานที่ออกสู่สายตาบุคคลสาธารณะ เพื่อเคลียร์ตัวเองให้กระจ่างชัด ไร้มลทินจากกรณีเกี่ยวพันกับธุรกิจแม่ข่ายหลอกลวงประชาชน THE iCON GROUP สำหรับทำบริษัทต้นสังกัด เวิร์คพอยท์ฯ ต้องแก้เกม หาพิธีกรใหม่มาแทนกันต์ รวมไปถึงรายการที่ถ่ายทำไปเสร็จเรียบร้อยและเตรียมออกอากาศในวันที่ 16 ต.ค. นี้อย่างที่เป็นรายการดังความหวังของช่อง ซึ่งปีนี้เวิร์คพอยท์ฯ เตรียมส่งรายการดัง ลง Netflix ด้วย ทำลุ้นกันว่าทางเวิร์คพอยท์ฯ จะแก้สถานการณ์นี้กันอย่างไร เพราะหากพิธีกรรายการอย่างกันต์มีประเด็นเช่นนี้ สปอนเซอร์ไม่ปลื้มแน่นอนสุดท้ายทางเวิร์คพอยท์ฯ ก็ตัดสินใจ พับรายการ The Mask Soulmate หน้ากากคู่แท้ และปรับผังรายการใหม่แบบด่วนๆ ส่งดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีมืออาชีพ อย่างและที่หลายๆ คนอยากจะให้มาเป็นพิธีกรหลักของเวิร์คพอยท์ฯ แทนกันต์ เทปแรกประเดิมด้วยแขกรับเชิญวง” อากาศตอนแรก 16 ตุลาคมนี้ 20.05 น. แทนที่ The Mask Soulmate