“บียอนเซ” ขู่ฟ้องหลังโดนปล่อยข่าวสนิท “พี ดิดดี้” อยู่กลุ่มลับกำจัดคู่แข่ง

บียอนเซ่ ต้องเผชิญกับกระแสเชิงลบจากทั่วโลก หลังมีทฤษฎีสมคบคิด กล่าวหาว่าทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีล่วงละเมิดทางเพศที่น่าตกตะลึงของดิดดี้ โดยทั้ง บียอนเซ่ และเจย์ ซี นับเป็นเพื่อนเก่าของดิดดี้ ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลับที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดคู่แข่งและยังเป็นผู้แนะนำ จัสติน บีเบอร์ ให้ ดิดดี้ ได้รู้จักเมื่อไม่นานนี้ นักร้อง-นักแต่งเพลง จากัวร์ ไรท์ ได้เปิดหน้ากล่าวหาทั้งคู่โดยตรงในรายการ Uncensored ของ เพียร์ซ มอร์แกน พิธีกรจอมแฉ โดยเธอถึงกับเรียก ดิดดี้ และ เจย์ ซี ว่า "สัตว์ประหลาด" และอ้างว่าคู่รักคู่นี้ได้ทำร้ายเหยื่อหลายร้อยคน มากกว่าตัว ดิดดี้ เองเสียอีกงานนี้ทำเอา บียอนเซ่ อยู่เฉยไม่ได้ ตัดสินใจตอบโต้ด้วยการขู่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวลือที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ทำให้ อเล็กซ์ สไปโร ทนายความของ บียอนเซ่ และ เจย์ ซี ได้ส่งคำเตือนถึง เพียร์ส มอร์แกน เรียกร้องให้ลบบทสัมภาษณ์นี้ออกไป โดยระบุว่า “ต้องลบข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงนี้ออกไป มิเช่นนั้นจะใช้อำนาจศาลมาบังคับ หวังว่าคุณจะตัดสินใจอย่างฉลาด” ทนายความรายนี้ยังแสดงความไม่พอใจผ่านเว็บไซต์ TMZ โดยกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือเรื่องไร้สาระ แต่มันเป็นการกล่าวหากันอย่างชัดเจน”อย่างไรก็ตาม เพียร์ซ มอร์แกน ได้ตัดสินใจลบบทสัมภาษณ์ดังกล่าวและแสดงความขอโทษ โดยระบุว่า“จากัวร์ ไรท์ ได้กล่าวหา บียอนเซ่ และ เจย์ ซี อย่างจริงจังในบทสัมภาษณ์ดังกล่าว โดยที่ตอนนั้นพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อตอบโต้หรือปกป้องตัวเอง แต่ตอนนี้พวกเขาได้ออกมาพูดแล้ว ทนายความของพวกเขาบอกว่าการกล่าวหานั้นเป็นเท็จและไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเราจึงได้ลบส่วนนั้นออกจากบทสัมภาษณ์ การแก้ไขบทสัมภาษณ์ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเป็นประจำใน Uncensored แต่สำหรับผู้ที่มีเจตนาให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและทำให้คนตกอยู่ในความเสี่ยง เราจำเป็นต้องยกเว้น ผมขอแสดงความขอโทษไปยัง บียอนเซ่ และ เจย์ ซี ด้วย”แม้ว่าข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง บียอนเซ่ และ ดิดดี้ จะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ก็ทำให้ บียอนเซ่ เสียหายหนัก เธอถูกแบนและสูญเสียผู้ติดตามไปราว 5 ล้านคน ทฤษฎีสมคบคิดดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า บียอนเซ่, เจย์-ซี และ ดิดดี้ เป็นสมาชิกของกลุ่มลับที่คอยกำจัดคู่แข่งในวงการเพลง นอกจากนั้นยังมีข่าวลืออีกกระแสหนึ่งระบุว่า บียอนเซ่ เป็นคนแนะนำ จัสติน บีเบอร์ ให้ ดิดดี้ รู้จัก และ เลดี้ กาก้า กับ ริฮันน่า ก็ได้ปลีกตัวออกจากเธอหลังจากรู้ความจริงขณะที่ พี ดิดดี้ กำลังต่อสู้กับข้อหาอาชญากรรมและพยายามอย่างยิ่งที่จะออกจากคุกให้ได้ ตอนนี้มีทฤษฎีสมคบคิดปรากฏออกมามากมาย หนึ่งในนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับเพลง She Knows ของแร็ปเปอร์ J. Cole ซึ่งออกเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ในเพลงนั้น J. Cole กล่าวถึงศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งมีข่าวลือว่าเป็นเหยื่อของ พี ดิดดี้ ทั้ง ไมเคิล แจ็คสัน, อาลียาห์ และ Left Eye หรือ ลิซ่า นิโคล โลเปซ โดยเนื้อเพลงระบุว่า "Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I’ll see ya. Just as soon as I die." ( สู่สุขคติ อาลียาห์ สู่สุขคติ Left Eye, ไมเคิล แจ็คสัน ผมจะไปพบคุณ ทันทีที่ผมตาย ) ศิลปินทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเสียชีวิตในวันที่ 25 ซึ่งถือเป็นวันแห่งความสูญเสียอย่างมีนัยยะสำคัญการที่วลี “She knows” ซ้ำๆ ในเพลงทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมา บางคนคิดว่า “She” หมายถึง Shawn (ชื่อจริงของ เจย์ ซี คือ Shawn Corey Carter) และ “Knows” หมายถึง Knowles (นามสกุลของ บียอนเซ) อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ถูกปัดตกไปแล้วเนื่องจาก She Knows เป็นผลงานการผลิตของ เจย์ ซี ทำให้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ เจย์ ซี จะอนุมัติเพลงที่กล่าวหาตนเองออกมาแม้จะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่แฟนๆ หลายคนก็แบนทั้ง เจย์ ซี และ บียอนเซ ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยต่างเชื่อว่าพวกเขามีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมของ พี ดิดดี้ อย่างแน่นอน