“กันต์ กันตถาวร” เผยร่วมงาน THE iCON GROUP เพราะ “พลอย อัยดา”

กำลังเจอมรสุมชีวิตทั้งครอบครัว สำหรับครอบครัวของและภรรยากับการไปพัวพันกับธุรกิจเครือข่ายของ THE iCON GROUP ที่กำลังจะกลายเป็นคดีแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชนกันต์ และ พลอย ถูกจับผิดถึงความรวยผิดปกติ ด้าน พลอย อัยดา ยังถูกขุดคลิปเก่าเคยเป็นแม่ทีมพันล้านของ THE iCON GROUP ส่วน กันต์ ก็มีตำแหน่งบอสอยู่ในบริษัท แม้จะออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าตนเป็นพรีเซ็นเตอร์ แต่ก็โดนชาวเน็ตและคนดังขุดหลักฐานคลิปคำพูดมามัดว่าตนเองเคยพูดว่าผู้บริหารและเป็นพนักงานบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคนขุดคลิปที่กันต์ เล่าว่ามารู้จัก THE iCON GROUP ได้อย่างไร โดยในคลิปมีหรือเป็นคนสัมภาษณ์กันต์บอสพอล : “ทำไมถึงมารู้จักกับ ดิไอคอนได้?”บอสกันต์ : “ผมมารู้จักกับ ดิไอคอน ต้นเหตุมาจากภรรยา คุณพลอย ผมมานั่งศึกษาแล้วก็ อ๋อ เป็นบริษัทที่ขายของออนไลน์”บอสพอล : “รู้จักพรีเซ็นเตอร์บ้าง?”บอสกันต์ : “รู้จัก ก็มีคุณป้อง ณวัฒน์, คุณโดม ปกรณ์ลัม และคุณบอย ปกรณ์ รู้จักทั้งหมดเลย ทั้งสามคนมาพรีเซนต์สินค้าของที่นี่ ผมเชื่อว่าพี่เลือกถูกคนแล้ว นอกจากเป็นตัวท็อปๆ ระดับประเทศแล้ว เขาน่ารักกันทั้งหมด เขาต้องมั่นใจในระดับนึงซึ่งต้องเป็นระดับที่สูงมาก ไม่งั้นเขาคงไม่เอาชื่อเสียงตัวเองเข้ามาแลก การันตีว่าสินค้านี้ดีจริงนะจ๊ะ ถ้าไม่ดีเขาคงไม่กล้าทำแบบนั้น”และ บอสพอล ยังได้เปิดใจให้กับรายการหนึ่งถึงเรื่องพลอย อัยดา ว่าภรรยากันต์เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่หยุดไปเพราะมีลูก