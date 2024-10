We Are Model จัดแฟชั่นโชว์ ฉลองก้าวสู่ปีที่ 21 “ครูพี่ลูกหมี” ขนทัพดาวดวงน้อย นำโดยลูกชาย “ลิลลี่ เหงียน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 ณ Meeting Point ชั้น G MBK Centerจัดแฟชั่นโชว์ We Are Model Show 2024 โชว์พิเศษสุดๆ ฉลองก้าวสู่ปีที่ 21 We Are Model ขนทัพนายแบบ นางแบบ ที่เป็นนักเรียนของสถาบันมาร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ กว่า 30 คน นำทีมโดย น้องลูกชายนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ได้แก่กรรมการ ผู้จัดการศูนย์การค้า เอ็ม ปี เค เซ็นเตอร์ ,ผู้จัดการโรงงาน และวิวัลก้าแบรนด์ไดเรกเตอร์ ,วิวัลก้าแบรนด์เมเนเจอร์ , 7 Hair Studio, Arty Profession al โดยมีรับหน้าที่พิธีกรผู้บริหารของ วีอาร์โมเดล We Are Model ลูกหมี รัศมี ซุปเปอร์ตัวแม่ตัวจริงหลายยุค เปิดใจดังๆ 'หมีทำงาน ด้วยใจรักจริงๆ อยากพัฒนาให้คนที่มาเรียนมีบุคลิกภาพที่ยิ่งดี เห็นผลได้จริง เราทำมานานมากกว่า 20 ปี ลูกศิษย์ มีหลายหลากเยอะมากๆ ทั้งไฮโซ คนทั่วไป เด็ก ผู้ใหญ่ ดารา นักร้อง นางงาม นักการเมือง นักธุรกิจ มากมายหลายรุ่น อาทิ ใหม่ฯลฯ เป็นความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปูทางให้น้องๆ ได้เข้าสู่วงการ’สถาบันสอนเดินแบบ และพัฒนาบุคลิกภาพ We Are Model วีอาร์โมเดล บริหารงานโดย คุณรัศมี ทองสิริ ไพรศรี ดีกรีครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาอินโนเวชัน เมเนจเมนต์ INNOVATION MANAGEMENT นางแบบแถวหน้าของไทยที่มากด้วยประสบการณ์ We Are Model วีอาร์โมเดล เป็นสถาบันที่มีทั้งคุณภาพและศักยภาพ ดำเนินกิจการก้าวหน้าเข้าสู่ ปีที่ 21We Are Model วีอาร์โมเดล มีความมุ่งหวังให้เยาวชน และผู้ที่สนใจเข้าสู่วงการบันเทิงทั้งในด้าน นายแบบนางแบบ นักร้อง นักแสดง และอีกหลายๆ ด้าน ได้เรียนรู้พื้นฐานการเป็นนายแบบ นางแบบ จวบจนถึงขั้นสู่การประกอบอาชีพในอนาคต จากความตั้งใจ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสอนที่มีคุณภาพ และเห็นผลลัพธ์ในการเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรก พลิกชีวิตให้ดีขึ้นต้องมาสมัครเรียนกับ วีอาร์โมเดล We Are Mode! ตามติดได้ที่เพจ Facebook : We Are Model By Lookmee และ www.wearemodel.com, IG : lookmerussamee และ TikTok: ลูกหมีรัศมี