ทุ่มทุน โบว์แดง ยาดมแบรนด์ไทยสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล “Battle of The Reds Thailand 2024 ศึกตำนานแดงเดือด” ระดับโลก

ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ศึกแดงเดือดสำหรับทีมตำนานลิเวอร์พูล vs แมนยู ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) ประเทศไทย เมื่อเสาร์ที่12 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ เรดส์ ถล่ม ลิเวอร์พูล เรดส์ ไป 4-1โดยครั้งนี้รองกรรมการ และผู้บริหารการตลาดได้เผยว่า “ถือเป็นเกียรติมากๆ ครับที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ศึกแดงเดือด “Battle of The Reds Thailand 2024” ต้องขอบคุณคณะผู้จัดทางพี่ลอล่า พี่แอฟ พี่อ้อม ด้วยที่นึกถึงแบรนด์เล็กๆอย่างเรา พอนักเตะได้ลองใช้โบว์แดง เค้าชอบ เรายิ่งรู้สึกภาคภูมิใจในแบรนด์สินค้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากคนไทยที่ต่างชาติหรือคนดังในแวดวงต่างๆเมื่อมาเมืองไทยเป็นต้องหามาพกติดตัวและนำกลับไปเป็นของฝาก ถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่เราคนไทยต่างภาคภูมิใจครับ”