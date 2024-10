“ป้อง ณวัฒน์” เสียใจ! เคยเป็นแค่พรีเซ็นเตอร์ THE iCON พร้อมชี้แจงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

หลังพระเอกดังโดนชาวเน็ตขุดภาพ ว่าเคยเป็นหนึ่งในพรีเซ็นเตอร์สินค้าให้กับบริษัท THE iCON GROUP และมีรูปร่วมเฟรมล่าสุดวันนี้ (14 ต.ค. 67) ทางต้นสังกัดช่องวัน 31 ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงแล้ว โดยยืนยันว่าป้องเป็นแค่พรีเซ็นเตอร์สินค้า ไม่ได้มีส่วนในการวางกลยุทธ์หรือการขายใดๆ ของบริษัท ซึ่งเจ้าตัวรู้สึกเสียใจและเป็นห่วงผู้เสียหายเป็นอย่างมาก จากนี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต่อไป“ประกาศชี้แจงประเด็นความเกี่ยวข้องระหว่าง ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และ บริษัท The Icon Group จากกรณีที่กำลังเป็นกระแสข่าว ที่มีการกล่าวถึง ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ซึ่งเป็นนักแสดงในสังกัดช่องone31 ว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัท The Icon Group นั้นทางช่องone31 ขอชี้แจงว่า ป้อง ณวัฒน์ ได้เคยทำสัญญาเป็นเพียงพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ (ในประเทศไทยเท่านั้น) ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์วิตามิน ซี (Boom Vit C) เพียงอย่างเดียวและสัญญาได้หมดลงแล้ว โดยในสัญญาได้มีการระบุขอบเขตงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง ป้อง ณวัฒน์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ หรือการขายใดๆ ของบริษัทโดยก่อนรับงานทุกครั้ง โดยเฉพาะงานพรีเซ็นเตอร์ ป้อง ณวัฒน์ ได้มีการตรวจสอบตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของคุณภาพ มาตรฐาน และความถูกต้องในการขออนุญาต รวมถึงใบรับรองต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์นั้นควรจะมีตามข้อมูลที่สามารถจะตรวจสอบได้ และยังได้เน้นย้ำถึงลักษณะรูปแบบงาน ตลอดจนเนื้อหาของงานที่จะต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นการกระทำละเมิดให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายซึ่งที่ผ่านมาแม้ ป้อง ณวัฒน์ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เจ้าตัวได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งรู้สึกเสียใจ และมีความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวในครั้งนี้ทุกท่านโดย ป้อง ณวัฒน์ พร้อมชี้แจงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆ ทุกประการ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนต่อไป”