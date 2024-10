“ตั้ม วราวุธ” แจงมีภาพร่วมขบวนการ THE iCON GROUP แถมขายคอร์สยิงแอด ลั่นเปิดบิลไป 2.5 แสน เหมือนกัน

กลายเป็นคดีระดับประเทศไปแล้วสำหรับคดีเปิดโปงธุรกิจเครือข่าย THE iCON GROUP ที่ทำเอาทุกแวดวงการในประเทศไทยสั่นสะเทือน โดยเฉพาะวงการบันเทิง เพจดังทยอยโพสต์ภาพคนดังในวงการบันเทิง ถ่ายภาพรวมกับผู้บริหาร THE iCON GROUP ทำดาราหลายคนทยอยกันออกมาชี้แจงด้านนักร้องจากเวที The star และพิธีกรเอง ก็ถูกเพจดังแฉ เอาภาพ ตั้ม ที่ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับผู้บริหารองค์กร พร้อมมีข้อความเขียนไว้ว่าว่า “ยินดีต้อนรับน้องตั้ม the star เข้าสู่ครอบครัวออนไลน์ ดิ ไอคอน กรุ๊ป” โดยเพจดังระบุแคปชั่นว่า “พวกเราอยู่กันเป็นครอบครัว ไปไหนต้องไปด้วยกัน มีอะไรต้องหารกันทุกคน...”พร้อมกับโพสต์ภาพที่นักร้องดังที่เคยไปออกรายการดัง เพื่อโปรโมตการสอนเรียนยิงแอดโฆษณา โดยระบุข้อความว่า “หลักฐานคามือ โปรโมตสอนยิงแอดผ่านรายการ คงไม่ใช่สคริปต์...”ซึ่งล่าสุด ตั้ม ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางสตอรี่ไอจีว่า “จากที่เป็นข่าวนะครับ ผมเปิดบิลกับ THE ICON ไป 250,000 เหมือนกันครับ ผมจะกลับจากเกาหลี ถึงไทยพรุ่งนี้ รวบรวมหลักฐานเรียบร้อยจะรีบไปแจ้งความดําเนินคดีครับ”