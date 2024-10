“ณวัตน์” ขุดคลิปเชือด “กันต์ กันตถาวร” ลั่นคนดีชอบแก้ไข คน...ชอบแก้ตัว

หลังจากมีเรื่องมีราวคดีธุรกิจเครือข่ายให้ประชาชนขุดคุ้ย เพจดังและสื่อนำคลิปและรูปภาพต่างๆขององค์กร THE iCON GROUP เอามาแฉเป็นหลักฐานให้ประชาชนได้ตื่นรู้กันมากขึ้น ทำบริษัท THE iCON GROUP ไล่ลบคลิปออกต่างๆ ออกจากโซเชียล โดยเฉพาะทาง ติ๊กต๊อก ที่คลิปหายเกลี้ยงด้านพิธีกรที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาสับบอสที่เป็นพิธีกรมาแล้ว ล่าสุด ก็ขุดคลิปตัดมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว กลายเป็นหลักฐานมัดตัวว่ากันต์เป็นพนักงานประจำ และเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท THE iCON GROUPณวัฒน์ ได้โพสต์คลิปกันต์ที่พูดว่า… “รายได้ของผม ผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับ ซึ่งทางเขาจะเป็นคนสรุป” และได้แสดงความคิดเห็นว่า… “พูดเองจากปาก ที่มาของรายได้มาจากยอดขายที่บริษัทจะสรุปให้เป็นรายเดือน”ต่อมา ณวัฒน์ ได้โพสต์อีกคลิปนี้ที่คลิปที่กันต์พูดในโซเชียล ซึ่ง ณวัฒน์ ได้ทำการตัดต่อเพียงบางช่วงบางตอนก็คือ… “ไม่ต้องแปลกใจครับ ผมไม่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรครับ แต่ผมคือหนึ่งในผู้บริหารของ THE iCON GROUP ครับ บริษัทขายของออนไลน์ที่เป็นตัวกลางทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า เคยทำหรือไม่เคยทำก็แล้วแต่” และ “…หน้าที่ของผมคือโปรโมตสินค้าทุกสินค้าของ THE iCON GROUP ไม่ได้มีการเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจ้าของใดๆทั้งสิ้น รายได้ของผม ผมได้รายได้จากขายสินค้าของทางบริษัทครับ” คลิปนี้ ณวัฒน์ แสดงความคิดเห็นว่า “ชัดเจนผมเป็นผู้บริหาร คนดีชอบแก้ไข คน...ชอบแก้ตัว”และคลิปล่าสุด ณวัฒน์ ได้โพสต์คลิป กันต์ พูดบนเวทีว่า… “ผมไม่ได้มาเป็นบอสพวกคุณด้วยซ้ำ ผมเป็นพนักงานประจำคนหนึ่งของบริษัท THE iCON GROUP ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้กับคุณ พูดง่ายๆ วันนี้ถ้าคุณพูดเสียงของคุณมันอาจจะไม่ดังเท่าเสียงผมพูด ดังนั้นผมจึงต้องพูดแทนคุณ ในสิ่งที่ผมจะต้องรู้จริง ผมไม่ใช้สคริปต์อะไรเลยเพราะผมต้องเข้าใจและเข้าถึงมันก่อน ที่ไม่ใช่จำมันออกมาพูด” ณวัฒน์ แสดงความคิดเห็นกับคลิปนี้ว่า… “ยิ่งกว่าชัด เป็นพนักงานประจำและที่พูดไม่มีสคริปต์”