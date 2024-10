พลิกโฉมวงการวิตซี Garnier ด้วยเซรั่มวิตซีสูตรใหม่ จัด ตัวจบในขวดเดียว

เซรั่มสูตรใหม่นี้พัฒนาสูตรจากห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีส่วนผสมที่เข้มข้นของ Vitamin C+ และ BHA Niacinamide ซึ่งเข้มข้นกว่าสูตรเดิมถึง 30 เท่า(2) เนื้อเซรั่มมีความเข้มข้นแต่บางเบา ซึมซาบเร็วโดยไม่ทิ้งความมันบนผิว ช่วยให้เห็นผลลัพธ์ความกระจ่างใสได้เร็วกว่าและจัดการจุดด่างดำได้ทุกมิติ ทั้งขนาดและความเข้มของจุดภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมอันทรงพลังในเซรั่มวิตามินซีพลัสจาก Meenakshi Jacob ตัวแทนจาก Garnier Laboratory และ พญ.อภิชญา ธันยาวุฒิ Garnier Board of Dermatologists กล่าวว่า “วิตามินซีเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เหมาะกับคนเอเชีย โดยเฉพาะคนไทย เพราะผิวของคนเอเชีย ผลิตเม็ดสีเมลานินชนิดที่ทำให้ผิวหมองคล้ำมากกว่าชาว Caucasian ซึ่งนั่นแปลว่าผิวของคนเอเชียอย่างเรา มีโอกาสที่จะเกิดจุดด่างดำง่ายกว่า เซรั่มวิตามินซีสูตรใหม่ของการ์นิเย่จึงผ่านกระบวนการสกัดจากห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและเหมาะกับผิวของคนเอเชียอย่างแท้จริง”นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับชมการสาธิตประสิทธิภาพของวิตามินซีพลัสสูตรใหม่ในกิจกรรม Vitamin C+ IS STRONGER: DEMO Test เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการลดเลือนจุดด่างดำของเซรั่มวิตามินซีพลัสบนขนมปังอย่างเห็นได้ชัดงานนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายทั้งการ ‘นำวิตซีใด ๆ มาแลกรับเซรั่มวิตซีพลัสสูตรใหม่’ โดยสามารถนำวิตซี ขวดเก่าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เป็นวิตามินซี ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีอย่าง ส้ม, สตรอว์เบอร์รี, กีวี เครื่องดื่มที่มีวิตซี รวมถึงสกินแคร์ที่มีวิตซี หรือแม้กระทั่งชุดแต่งกายในธีมวิตซี เพื่อรับเซรั่มวิตามินซีพลัสสูตรใหม่ ฟรี! จำนวนจำกัดเพียง 1,000 คนแรกเท่านั้น พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปทำพวงกุญแจ DIY C+ BAG CHARM และสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก THE TOYSการประกาศศักดาเซรั่มวิตามินซีพลัสสูตรใหม่ครั้งนี้ของการ์นิเย่ ยังได้ทัพอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ชื่อดัง ของเมืองไทยอย่าง อ้าย สรัลชนา, บีม สรีดา, น้อยหนึ่ง จากช่อง Noynueng Makeup, เอ็คโค่ พิวัฒน์ (Echopwt), ออน สมฤทัย (aonsomrutai), พู่กัน วิเศษ (pugun.wisad) และ มิเชล จากช่อง michelllat มาสัมผัสกับเซรั่มวิตซีสูตรใหม่ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผิวกระจ่างใส ด้วยการเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวของคนเอเชียคุณสุมิตา อัครโรจน์กิจ ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์การ์นิเย่ ได้กล่าวถึงการเปิดตัวเซรั่มวิตซีโฉมใหม่ในครั้งนี้ว่า “วิตามินซีก็มีหลายรูปแบบมาก ซึ่งวันนี้สิ่งที่การ์นิเย่อยากบอกก็คือ#NotAllVitaminCisTheSame ไม่ใช่วิตามินซีทุกตัวจะเหมือนกัน วันนี้การ์นิเย่ได้ออก วิตามินซีพลัส ซึ่งเป็นส่วนผสมที่รวมเอา 3 Super Power อย่าง วิตามินซี บีเอชเอ และไนอาซีนาไมด์มาทำงานร่วมกัน และเราได้พิสูจน์แล้วว่าเหนือกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง 30 เท่า(2) เชื่อว่านี่จะเป็นยุคใหม่ของเซรั่มวิตามินซี”ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ของเซรั่มวิตซีพลัสจากการ์นิเย่ได้แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Garnier#การ์นิเย่วิตซีพลัส #วิตซียุคใหม่ #GarnierThailand