ปิดฉาก ELLE Fashion Week 2024 เหล่าซุปตาร์สายแฟชั่น ชมโชว์สุดประทับใจจาก HOOK’S - ICONCRAFT - NICHp

ปิดฉากลงอย่างงดงามสำหรับ ELLE Fashion Week 2024 ครั้งที่ 26 ที่สุดแห่งประสบการณ์แฟชั่นครั้งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยโชว์จากแบรนด์ดังไทยดีไซเนอร์ อย่าง HOOK’S, แบรนด์ NICHp และ โชว์พิเศษจาก ICONCRAFT ซึ่งแต่ละโชว์แสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ผ่านผลงานแฟชั่นที่สดใหม่ทั้งในมิติของคอลเลกชันและรูปแบบการนำเสนอ เรียกได้สร้างความประทับใจให้กับซุปตาร์สายแฟชั่น อาทิ วิกกี้-สุนิสา เจทท์, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, แมทธิว-ลีเดีย ดีน, ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ และลูกสาว น้องแพรว, อแมนด้า ออบดัม, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, แกรนด์-กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า, เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, เอส-ศุภ สง่าวรวงศ์, บัว-นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, แจม-รชตะ หัมพานนท์ ฯลฯ มาร่วมงาน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม จัดโดย บริษัท แมส ดิจิทัล จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ELLE และ ELLE MEN Thailand นิตยสารชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง ICONSIAM เดสติเนชั่นระดับโลก ริมแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย, Don Julio เตกีล่าระดับพรีเมียมเจ้าแรกของโลก, Laura Mercier แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ The Flawless Face, TRESemmé ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ, ZEEKR บริษัท ซีเคอร์ ประเทศไทย แบรนด์รถไฟฟ้าระดับพรีเมียม-ลักชูรี และ KIRINATU แบรนด์น้ำหอมและสกินแคร์จากฝรั่งเศสประเดิมโชว์วันสุดท้าย (วันที่ 12 ตุลาคม 2567) กับโชว์พิเศษจาก ICONCRAFT ผู้สนับสนุนดีไซเนอร์ไทยสู่เวทีระดับโลก นำเสนอความงดงามเหนือกาลเวลาของผ้าบาติกไทยครั้งแรกบนรันเวย์ ELLE Fashion Week 2024 กับโชว์ชุดพิเศษ “Timeless Crafting with Batik” ผลงานการออกแบบของ 3 ไทยดีไซเนอร์ระดับแนวหน้า HOME Studio SHOP, WISHARAWISH และ KANAPOT สะท้อนถึงพลังสร้างสรรค์ของไทยดีไซเนอร์ ผ่านผืนผ้าบาติกที่เปี่ยมเสน่ห์เหนือกาลเวลา ที่ได้หนุ่ม กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, หลิน-มชณต สุวรรณมาศ ร่วมเดินแบบต่อกันด้วยโชว์ของ แบรนด์ NICHp โดย ณิชา ประสานเกลียว ผู้หลงใหลในงานออกแบบที่เดินทางมาถึงปีที่ 10 ของแบรนด์ พร้อมเอกลักษณ์ความมินิมอล เรียบหรู มาพร้อมกับคอลเลกชัน Eternity ที่มีความหมายถึงการเดินทางต่อไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุด นำเสนอเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์และลูกเล่นกับการสร้างความผสมผสานด้วยวัสดุใหม่ที่มีความเป็นฟิวเจอริสติก และเทคนิคคัตเอาต์ การจับเดรป การเพิ่มมิติเลเยอร์ซ้อนเนื้อผ้า นำมาผสานกันได้อย่างลงตัว พร้อมชวนนางเอกสาว มิ้นท์-รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร และ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมถ่ายทอดความเฟมินีนส่งท้าย ELLE Fashion Week 2024 ด้วย โชว์ HOOK’S PRESENTED BY ZEEKR แบรนด์ของไทยดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของวงการ ผักกาด-ประภากาศ อังศุสิงห์ มาในธีม DEMONSTERS KIDS การทำลายกรอบความคิดและรูปแบบที่เคยทำไว้ทั้งหมด การ refresh ตัวเองด้วยแนวทางการออกแบบที่แตกต่าง แปลกใหม่ ไปจากเดิม DEMONSTERS KIDS คือการเริ่มต้นใหม่ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง บอกเล่าความสวยงาม สนุกสนาน ความลึกลับ ผ่านเสื้อผ้าในคอลเลกชัน และ โชว์ performance ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ของ HOOK'Sอัปเดตโลกแห่งแฟชั่น ได้ที่ ELLE และ ELLE Men ตามร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านหรือช่องทาง ออนไลน์ได้ที่ https://ellethailand.com/, https://ellementhailand.com/, IG @ellethailandofficial และ @ellementhailand และ Facebook : ELLE Thailand และ ELLE MEN Thailand