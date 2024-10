นิตยสารแพรวจัดงานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์และบริการความงาม PRAEW ICONIC BEAUTY 2024

เดินทางสู่ปีที่ 10 กับงานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์และบริการความงามที่สุดแห่งปี ‘PRAEW ICONIC BEAUTY 2024’ จัดโดย นิตยสารแพรว ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ที่ทำหน้าที่ชี้เป้าให้คนรักสวยได้รู้จักกับบิวตี้ไอเท็มและบริการเด่นด้านความงามแห่งยุคสมัยปีที่ 10 จัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ PERFECT 10 ‘THE JOURNEY OF BEAUTY’ กับการก้าวสู่ทศวรรษต่อไปอย่างสดใสและมีไฟเต็มร้อย คอนเซ็ปต์ที่อยากให้คนรักสวยได้มาร่วมฉลองไปพร้อมกันในปีที่ 10 นี้ PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 ได้รับเกียรติจากเหล่าคณะกรรมการสุดเพอร์เฟ็กต์ที่เข้าใจคนรักสวยมาร่วมงาน เริ่มจากบิวตี้เอดิเตอร์นิตยสารแพรว คุณเตย - พัดชา ศุภนิมิตร, บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจสายลักชัวรี คุณเอ็ม – พิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล เจ้าของเพจ ‘รีวิวครีมแพง’, บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์มาแรงในโลกโซเชียล คุณโบกัส – ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, อินฟลูเอนเซอร์สาวหน้าคมที่มาพร้อมเมคอัพลุคสวยปัง คุณฟ้า – อารีฟ้า คาน พร้อมด้วยนักแสดงที่มาร่วมงานประกาศรางวัล ได้แก่ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, เกรซ - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้าแมทธิว ดีน, และ พอลล่า เทเลอร์ ณ KRONOS SATHORN ถ.สาทรเหนือคอนเซ็ปต์ของการจัดงาน PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 ในปีนี้คือ PERFECT 10 ‘THE JOURNEY OF BEAUTY’ จะบอกเล่าเรื่องราวเลข 10 เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความสมบูรณ์แบบ จึงเป็นเลขแห่งความเป็นที่สุด และยังสะท้อนถึงการเดินทางของแบรนด์หรือบุคคลชั้นนำของวงการความงามที่มีไฟแห่งการสร้างสรรค์และการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้ง ผ่านเทรนด์ต่างๆ ความน่าตื่นตาของนวัตกรรมใหม่ๆ PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 PERFECT 10 ‘THE JOURNEY OF BEAUTY’ จึงเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินทางที่สำเร็จและการพัฒนาเคียงคู่ต่อไปศิริเพ็ญ ผลัญชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสารแพรว เล่าถึงการจัดงาน ‘PRAEW ICONIC BEAUTY 2024’ ครั้งนี้ว่า ‘PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 เดินทางสู่ปีที่ 10 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจในหลายด้าน ทั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ เทรนด์ เทคโนโลยี จนถึงความนิยมหรือพฤติกรรมผู้บริโภค หรือหากจะระบุให้ชัดคือกลุ่มผู้ที่ใส่ใจดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพรรณ รูปร่าง การแต่งหน้า และการทำผม ตลอดจนถึงการดูแลจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆโดยเฉพาะกรรมการตัดสิน PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 ปีนี้พิเศษมากๆ เพราะนอกจากบรรณาธิการความงาม คุณเตย – พัดชา แล้ว ยังได้เชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความสนใจในแวดวงความสวยความงาม อาทิ คุณเอ็ม – พิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล,คุณโบกัส – ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, คุณฟ้า – อารีฟ้า คาน ที่ล้วนผ่านสมรภูมิความงามมาอย่างโชกโชน มาร่วมตัดสินผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเข้าใจดีเรื่องผลลัพธ์ที่ผู้ใช้คาดหวัง มาช่วยกันการันตี ‘PRAEW ICONIC BEAUTY 2024’ จึงเปรียบเสมือนคู่มือคัมภีร์ความงาม เป็นลิสต์สำหรับไว้ใช้พิจารณาเวลาช็อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาดูแลตัวเองที่ดีมาก หัตถการที่คลินิกไหนเข้าเส้นชัยชนะใจกรรมการ PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 ก็ได้รวบรวมไว้ให้แล้ว’ทางด้านเหล่าคณะกรรมการที่มาร่วมในโปรเจ็กต์ PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 อย่าง คุณเตย - พัดชา ศุภนิมิตร เผยถึงการทำงานในโปรเจ็กต์นี้ว่า ‘10 ปีคือการเติบโตอีกช่วงชีวิตหนึ่งเลยก็ว่าได้ PRAEW ICONIC BEAUTY ก็เช่นกันที่ได้ปรับเปลี่ยน เรียนรู้จากวันแรกมามากมาย ผ่านกรรมการมาหลายยุค ตั้งแต่เมคอัพอาร์ติสต์จนถึงปัจจุบันที่เป็นยุคของอินฟลูเอนเซอร์มาแรงในโลกโซเชียล แม้ว่า เทรนด์ต่างๆ จะเปลี่ยน แต่สิ่งที่ยึดถือไม่เปลี่ยนคือความจริงใจ จริงจังในการเฟ้นหาสิ่งที่เป็นที่สุด ทีมคณะกรรมการคัดกรองทั้งในเรื่องความปลอดภัย ผลลัพธ์ความสวยงามที่จะได้อย่างมีศิลปะมาเสิร์ฟ ทำให้ปีนี้ไอเท็มความงามต่างๆ ที่ได้รับรางวัลน่าสนใจทั้งระดับไอคอนและ ดาวรุ่ง เช่นดียวกับบิวตี้คลินิกที่งานนี้มีน้องใหม่ฉายแสงและระดับเทพที่เหล่าเซเลบริตี้ไว้วางใจ’บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์สายลักชัวรี เจ้าของเพจ ‘รีวิวครีมแพง’ คุณเอ็ม – พิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินที่ร่วมในโปรเจ็กต์นี้เผยว่า ‘รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจ็กต์ PRAEW ICONIC BEAUTY โดยในตอนเริ่มต้นสายงานบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ได้วางคอนเซ็ปต์การทำงานของตัวเองไว้แต่แรก คือ ชัดเจน ซื่อตรง จริงใจต่อลูกเพจ และต้องมีความแอ็กทีฟ เพราะโลกพัฒนาไปเร็วมาก ทำให้เกิดบิวตี้ไอเท็มและนวัตกรรมความงามใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำให้เราต้องตามเทรนด์ความงามต่างๆ ให้ทันเมื่อได้มอบหมายให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมตัดสิน ทำให้ได้ใช้ความรู้ในเรื่องของรายละเอียด ส่วนผสม มาตัดสินอย่างตรงไปตรงมา จึงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง’บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่มอบบิวตี้ทิปส์ดีๆ ให้แฟนๆ อยู่เสมอย่าง คุณโบกัส – ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์ เผยถึงการทำงานในฐานะที่ได้เป็นคณะกรรมการ PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 ว่า ‘เชื่อว่ามีใครหลายๆ คนรอฟังความเห็นจากเหล่าคณะกรรมการ เพื่อจะนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆ อยู่ ดังนั้นในทุกๆ การลงคะแนนจึงสำคัญและต้องใส่ใจมากๆ และจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน’อินฟลูเอนเซอร์กูรูสายเมคอัพตัวจริง คุณฟ้า – อารีฟ้า คาน เผยถึงการเป็นกรรมการในโปรเจ็กต์นี้ว่า ‘เป็นบทบาทใหม่ที่นอกเหนือจากการเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่ได้ทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด เพราะเชื่อเหลือเกินว่าความหลงใหลและความรักที่มีให้กับความสวยความงามจะทำให้การทำหน้าที่นี้เป็นไปอย่างดี เพราะฟ้ามีความใส่ใจและจริงใจเป็นอาวุธในการทำหน้าที่กรรมการในโปรเจ็กต์ PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 ค่ะ’PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 มีแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่รับรางวัลทั้งสิ้นกว่า 140 รางวัล แบ่งเป็น 4 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล THE ICON LEGEND, รางวัล GRAND HONOR, รางวัล THE BEST และรางวัล ICONICซึ่งรางวัลนี้จะประกอบด้วย 13 หมวด ความงาม คือ หมวด TRUSTED BEAUTY CLINIC, BEAUTY INNOVATION, PEOPLE, BODY CARE, DENTAL CARE, FACIAL CARE, HAIR, MAKEUP, PERFUME, SUPPLEMENT, WELLNESS, CLINIC และ HOSPITALติดตามชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัล PRAEW ICONIC BEAUTY 2024 หรืออัปเดตเรื่องราวสุดพิเศษทั้งบทสัมภาษณ์บุคคลในกระแส เรื่องราวเอกซ์คลูซีฟจากศิลปิน หรือเจาะลึกโลกแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ ได้ทางwww.praew.com, Facebook : นิตยสารแพรว, Instagram : @praewmag, X (Twitter) : @praewdaily และ TikTok : @praewmagazine