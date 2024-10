“เดียร์น่า ฟลีโป” ร่วมงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่ “เลอ เซรั่ม รีบอร์น” เผยกุญแจปลดล็อกผิวสวยเรเดียนท์ดุจผิวกำเนิดใหม่ ด้วย เลอ เซรั่ม สูตรใหม่ของเคลย์ เดอ โป โบเต้

Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น จัดงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่ ‘เลอ เซรั่ม รีบอร์น (LE SÉRUM, REBORN)’ เพื่อแนะนำ เลอ เซรั่ม สูตรปรับปรุงใหม่ กุญแจสู่ผิวสวยเรเดียนท์ดูอ่อนเยาว์ดุจผิวกำเนิดใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ใช้ โดยมี เดียร์น่า ฟลีโป เคลย์ เดอ โป โบเต้ ไทยแลนด์ แบรนด์ อินฟลูเอ็นเซอร์ (Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer) ร่วมแชร์ประสบการณ์ผิวสวยดูเรเดียนท์ตั้งแต่วันแรกที่ใช้ “เลอ เซรั่ม (LE SÉRUM)” เซรั่มบำรุงผิวขึ้นตอนแรกอันดับหนึ่งของแบรนด์ เคลย์ เดอ โป โบเต้ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สามารถช่วยฟื้นบำรุง Skin Intelligence ของผิวให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลมภายในงานโอบล้อมด้วยบรรยากาศความงามอันหรูหราจากการหลอมรวมทุกองค์ประกอบเอกลักษณ์ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ทั้งโลโก้รูปกุญแจสีทองสัญลักษณ์แห่งการปลดล็อกความเปล่งประกาย ผลลัพธ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ความงามจาก Clé de Peau Beauté Laboratories รายล้อมด้วย LE SÉRUM สูตรปรับปรุงใหม่ ที่มาพร้อมกับสองความก้าวล้ำใหม่ Radiant Lily Concentrate* เอกสิทธิ์เฉพาะเคลย์ เดอ โป โบเต้ และ Lemon Myrtle Extract ร่วมกับข้อค้นพบใหม่ของ Sensor Proteins จึงทำให้ LE SÉRUM ก้าวสู่อีกระดับของการฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกที่ทุกคนสัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้จะรู้สึกผิวดูเรเดียนส์ขึ้น**โดยงานครั้งนี้ คุณพนิดา ไพโรจน์กิจจา Brand General Manager และ คุณรัตนา เกตุน้อย Senior Brand Manager - Clé de Peau Beauté ให้การต้อนรับทุกท่านพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ LE SÉRUM สูตรปรับปรุงใหม่ นอกจากนี้ยังมี เดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer ร่วมงานพร้อมเผยผิวสวยเรเดียนท์และแชร์ประสบการณ์หลังใช้เซรั่มสูตรปรับปรุงใหม่ รวมถึง คุณภิพัชรา แก้วจินดา คุณภิพัชรา แก้วจินดา ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น PIPATCHARA ถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน RADIANCE REBORN ที่เป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง Clé de Peau Beauté และ PIPATCHARA ที่ได้จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อตอกย้ำถึงการกำเนิดใหม่ของโลกแห่งความงามอันยั่งยืน (Sustainability Beauty) อุดมการณ์อันแรงกล้าที่ทั้ง 2 แบรนด์ระดับไฮเอนด์ได้ยึดมั่นและมีมุมมองการขับเคลื่อนธุรกิจเช่นเดียวกัน ก่อนจะปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก คุณเติร์ด - ลภัส งามเชวง นักร้องหนุ่มชื่อดังจากวง TRINITYคุณเดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer กล่าวว่า “เดียร์เชื่อว่า LE SÉRUM เป็นหนึ่งใน Skincare Routines ของทุกคนในที่นี้ รวมถึงเดียร์เองเรียกว่าตั้งแต่ที่ได้ทดลองใช้ LE SÉRUM ผิวของเดียร์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพอได้ทราบว่ามีการปรับปรุงสูตรใหม่ โดยการเพิ่มเทคโนโลยีส่วนผสมใหม่ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซรั่มให้ดียิ่งขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากใช้เร็วๆ เลยค่ะ พอได้ทดลองใช้จริงแล้วรู้สึกเลยว่าผิวของเดียร์ดูเรเดียนส์ขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ใช้ จนมาถึงตอนนี้ผิวของเดียร์นุ่มขึ้นมาก ผิวดูชุ่มชื่นอิ่มเอิบ ริ้วรอยดูจางลงแบบเห็นได้ชัด ผิวดูเนียนใสขึ้นเหมือนผิวได้ Reborn เลยค่ะ ชอบมากจริงๆ ขาดไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ เดียร์มั่นใจเลยว่าทุกคนจะต้องตกหลุมรัก เลอ เซรั่ม ขวดนี้เหมือนกันกับเดียร์อย่างแน่นอน”LE SÉRUM, REBORN อีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่ของ Clé de Peau Beauté พร้อมให้คุณได้สัมผัสถึงการกำเนิดใหม่แห่งการฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึกกับ LE SÉRUM สูตรปรับปรุงใหม่ พร้อมรับผลิตภัณฑ์ของขวัญพิเศษจาก Clé de Peau Beauté x PIPATCHARA Collection เมื่อช้อปผลิตภัณฑ์ LE SÉRUM เฉพาะในงานนี้ตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ที่ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม*จากผลการทดสอบทางคลินิก ในกลุ่มตัวอย่าง 34 คน โดย Beijing EWISH Testing Technology Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน มีนาคม 2566 - พฤษภาคม 2566**จากผลการทดสอบความพึงพอใจ ในกลุ่มตัวอย่าง 107 คน โดย Beauty Evolution Technology Information (Shanghai) Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน มีนาคม 2566 - พฤษภาคม 2566#LeSerum #RadianceReborn #CledePeauBeauteThailand @CledePeauBeauteThailand