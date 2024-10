เปิดฉาก ELLE Fashion Week 2024 อลังการรันเวย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลก

สุดคึกคัก เปิดรันเวย์ ELLE Fashion Week 2024 วันแรกทัพศิลปิน-นักแสดง ตบเท้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่สุดแห่งแฟชั่นครั้งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโดย บริษัท แมส ดิจิทัล จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ELLE และ ELLE MEN Thailand นิตยสารชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ อย่าง ICONSIAM (ไอคอนสยาม) เดสติเนชั่นระดับโลก ริมแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย, Don Julio (ดอน ฮูลิโอ้) เตกีล่าระดับพรีเมียมเจ้าแรกของโลก, Laura Mercier (ลอร่า เมอร์ซิเอ้) แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ The Flawless Face, TRESemmé (เทรซาเม่) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ, ZEEKR (ซีเคอร์) บริษัท ซีเคอร์ ประเทศไทย แบรนด์รถไฟฟ้าระดับพรีเมียม-ลักชูรี และ KIRINATU (คิรินาทู) แบรนด์น้ำหอมและสกินแคร์จากฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ YOUTH ENERGY แสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ผ่านผลงานแฟชั่นที่สดใหม่ พร้อมมอบพื้นที่เพื่อผลักดันดีไซเนอร์เจเนอเรชั่นใหม่ของไทยโดยเนรมิตแลนด์มาร์กริมเจ้าพระยาให้กลายรันเวย์แฟชั่นสุดอลังการ นำเสนอผลงานทั้งดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ทั้งหมด 13 โชว์ จาก 15 ดีไซเนอร์ ได้แก่ HOOK’S PRESENTED BY ZEEKR, SRETSIS, LA BOUTIQUE, VVON SUGUNNASIL, ANURUQ, SIRAPOP, BEENET CORSET, WACAY, PETCHPLOY, NICHp และโชว์พิเศษจาก ICONCRAFT นำเสนอความงดงามเหนือกาลเวลาของผ้าบาติกไทยครั้งแรกบนรันเวย์แห่งนี้ กับโชว์ชุดพิเศษ “Timeless Crafting with Batik” ผลงานการออกแบบของ 3 ไทยดีไซเนอร์ระดับแนวหน้า HOME Studio SHOP, WISHARAWISH และ KANAPOT และอีกหนึ่งโชว์ที่ขาดไม่ได้คือ THE ONE TO WATCH จาก 3 Young Designers แบรนด์ LAROBE8, O.D.C X BBMP, YUNCHANNY ซึ่งจะได้พบกับพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ รวมถึงแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศไทยของ TONY WARD Couture แบรนด์กูตูร์ระดับโลก ก่อตั้งโดย Tony Ward นักออกแบบแฟชั่นผู้ที่ได้ฉายาว่า “The Architect of Detail”งานนี้แฟชั่นนิสต้ายืนหนึ่งของไทย ชมพู่-อารยา ฮาร์เก็ต พร้อมด้วย พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, จุง-อาเชน ไอย์ดึน , แซมมี่ ซาแมนท่า, สุดยอด-พัฐสิฏ เพิ่มพูลสวัสดิ์ , เมทัล สุขขาว , มิ้นต์ - ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง @mint_chalida, แจ๊คกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย , เป้ย-ปานวาด เหมมณี, เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร, ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล , มิ้นท์-รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร, มิย่า พิชชา ทองเจือ, สาวๆ 4EVE พั้นช์ -ทิพานัน นิลสยาม, แฮนน่า- แฮนน่า โรสเซ็นบรูม, ฝ้าย -ณัฐธยาน์ บุตรธุระ, แบงค์กี้ มณฑป เหมตาล, มอส ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, เจเจ รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์ ฯลฯ มาร่วมชมแฟชั่นโชว์วันแรก ประเดิมเปิดรันเวย์ ELLE Fashion Week 2024 กับแบรนด์ TONY WARD Couture แบรนด์กูตูร์ระดับโลกที่มาจัดแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในไทย โดยมีซูเปอร์โมเดลและนักแสดง ร่วมถ่ายทอดความงดงามของความประณีตของงานกูตูร์ระดับโลก ด้านแบรนด์ SIRAPOP โดย สิรภพ เดชรักษา มาพร้อมกับพลังของความเป็นนิวยอร์กสร้างความแปลกใหม่ให้กับรันเวย์ ELLE Fashion Week ด้วยเสื้อผ้าภายใต้คอนเซ็ปต์ Desktop to Dance Floor ที่สามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่ห้องประชุมในออฟฟิศไปจนถึงงานค็อกเทลปาร์ตี้ ซึ่งมีนักแสดงนางแบบคนดัง หลิน-มชณต สุวรรณมาศ และนางเอกสาว มิ้นท์-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล ร่วมถ่ายทอดพลังสไตล์สาวนิวยอร์กปิดโชว์วันแรกกับแบรนด์ LA BOUTIQUE โดย พัชรวัฒน์ ตระกาลสันติกูล และ ภูริณัฐ วงศ์สถาพรสกุล ถือโอกาสเฉลิมฉลองการเดินทางบนเส้นทางสายแฟชั่นอันยาวนาน 12 ปี ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “La Vie en Rose, Atelier Collection 2025” ซึ่งเป็นการสะท้อนเรื่องราวของแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ดั่งดอกกุหลาบที่ค่อยๆ แตกหน่อและบานสะพรั่งอย่างงดงามและน่าหลงใหล โดยมีนางแบบรุ่นไอคอน อย่าง นก-สินจัย เปล่งพานิช, แอนนา-นาตาชา เปลี่ยนวิถี, ซินดี้-สิรินยา บิชอพ, ซอนย่า คูลลิ่ง, อุ๋ม-อาภาศิริ นิติพน, ลูกเกด เมทินี, ออร์แกน ราศี วัชราพลเมฆ, บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, เก๋-ชลลดา เมฆราตรี, น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์, แอนนา เสืองามเอี่ยม, ปันปัน แพนไจน่า ฮีลส์, ฟลุ๊ค กะล่อน ฯลฯ ร่วมโชว์อัปเดตโลกแห่งแฟชั่น และติดตาม ELLE Fashion Week 2024 ได้ที่ ELLE และ ELLE Men ตามร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านหรือช่องทาง ออนไลน์ได้ที่ https://ellethailand.com/, https://ellementhailand.com/, IG @ellethailandofficial และ @ellementhailand และ Facebook : ELLE Thailand และ ELLE MEN Thailand