บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดงาน “MCOT New Journey” รุกหนักทุกเจเนอเรชัน พร้อมผลักดันสู่สากล ที่ Phenix Pratunam Bangkok โดยนายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท (รก.ผอ.ใหญ่ บมจ. อสมท) ได้เผยถึงทิศทางที่ไม่ล้อมกรอบ สร้างคอมมูนิตี้ที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดทุกคอนเทนต์ ซึ่งนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมสนับสนุน ผลักดัน ในรูปแบบ “Thailand Soft Power : เชื่อมไทยสู่โลก"โดยบรรยากาศภายในงานมีผู้จัดละคร, ผู้ผลิตรายการ, ผู้ผลิตคอนเทนต์ และนักแสดงจากค่ายต่าง ๆ อาทิ บริษัท ไอดีเอ็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ฯ พร้อมนักแสดงจาก B.Friend Project, บริษัท กลอรี่ เดย์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ฯ, บริษัท กองทัพโปรดักชั่นฯ พร้อมนักแสดงจากซีรีส์ Doctor’s mine หมอน่ารักคนนี้เป็นของผม, บริษัท TIA 51 ฯลฯ และโชว์สุดพิเศษจาก NEW COUNTRY ในเพลงแตร๊ดตึง ตามมาด้วยอปป้าสุดฮอต “ซังมิน ชอย” และ หนุ่มหน้าใส “เพชร รตน” จากซีรีส์ผสานสองวัฒนธรรมไทย-เกาหลีใต้ “ซังมินดินเหนียว” กับเพลงความทรงจำ (Memories) Ost. SANGMINDINNEAW ซังมินดินเหนียว และ 2 นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Play Boyy The Series | เล่นจนเป็นเรื่อง ฉัตร-วสุธา พรหมชัยนันท์ และ วิวิศน์-ปรุฬหฤทธิ์ สรุจสิชฌ์พล ที่มาในเพลง “นี่นอยด์นะ” ปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ชุด “หลงรักไทย” จากนักแสดง-เซเลบ ชื่อดัง เต๋อ-รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์, อร-พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน, แบงค์-อนุสิทธิ์ แสงนิ่มนวฆล, ทิพยาภรณ์ ชาดีกรณ์, ไทน์-พลางกูร เสนานุรักษ์, ยิม-ธัญญะ ธีระขจรกิจ และ ทีมนักแสดงจากซีรีส์ Play Boyy The Series | เล่นจนเป็นเรื่อง เชลล์-ธกฤต ไชยวุฒิ, เดช-ณรงค์เดช รุ่งอรุณ, ข้าวโอ๊ต-ศุภศิลป์ สิงหพันธ์, อั๋น-วริศ เลิศจารุวงศ์ และ น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยงานนี้ ฝน-นันทกา วรวณิชชานันท์ และ บาร์จ-กัลย์ยุทธพงศ์ นพคุณ รับหน้าที่พิธีกรตลอดงานโดยที่ผ่านมา อสมท ได้ผลักดันทุกโปรเจกต์พร้อมต่อยอดคอนเทนต์ทุกด้านจนประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ NINEENTERTAIN AWARDS, NINEENTERTAIN BIRTHDAY FESTIVAL ฯลฯ และในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และในปีถัดไป ทุกแพลตฟอร์ม ทุกคอนเทนต์ ทุกอีเวนต์ของอสมท พร้อมเปิดกว้างสู่ทุกเจเนอเรชัน อาทิ “MET 107 FM” คลื่นเพลงสากลสุดฮิต ที่เป็นมากกว่าคลื่นวิทยุ เข้าใจทุกความต้องการของทุก GEN ฟังจากมุมไหนของโลกก็ Enjoy ด้วยกันได้ จากหลากหลายช่องทาง ทั้งทางวิทยุ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย โดยในปี 2025 พบกับกิจกรรมมากมาย และห้ามพลาดกับ “Mellow POP” แพลตฟอร์มมิวสิค & แฟนป๊อป คอมมูนิตี้ พื้นที่สร้างสรรค์ พลังซอฟต์พาวเวอร์ ให้กับวงการบันเทิงทุกสาขา พร้อมกิจกรรมที่หลากหลายในปี 2025 อาทิ Mellow POP Showcase, Mellow POP On The Route, Mellow POP 3rd Anniversary Party Concert และ BIG CONCERT พร้อมคอนเทนต์บนหน้าจอทีวีกับ Mellow POP on TVตามมาด้วย “Yriety” แพลตฟอร์ม Community Y ที่พร้อมนำเสนอคอนเทนต์หลากหลายในวงการของคนรักซีรีส์วาย และซีรีส์ LGBTQ+ นำเสนอข่าวสาร พร้อมผลิตคอนเทนต์ โดยไม่แบ่งแยกสังกัดและค่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และสนับสนุน content Y ไทย สู่ระดับสากล อสมท จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ล่าสุดบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล พร้อมผลักดันบันเทิง Y สู่ระดับสากล จัดงานประกาศรางวัล “Y Entertain Awards 2024” ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีทั้งหมด 14 สาขารางวัล จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 รางวัล และ 5 สาขารางวัลจากการโหวต และห้ามพลาดกับงานประกาศรางวัล “Thailand Top Vote 2024” ซึ่งบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จับมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดขึ้นโดยมีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สนับสนุนการทำโพล เตรียมพบกับที่สุดแห่งความสุดยอด ที่มาจากการโหวตของคนทั้งประเทศ กับ 6 สาขารางวัล สุดยอดคนบันเทิงแห่งปี, สุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี, สุดยอดนักกีฬาแห่งปี, สุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี, สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวไทยแห่งปี, สุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี และรางวัลเกียรติยศ สุดยอดนักบริหารแห่งปี พร้อมพบกับ CEO FORUM ทำอย่างไรให้เป็นสุดยอดของประเทศ ปิดท้ายกับรายการ หลงรักไทย Lost in Thai Mystery “หนอยแน่-วาเนสสา สมัคศรุติ” พร้อมแขกรับเชิญ จะพาไปพบกับ วิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมรวมถึงประเพณีของไทย นำมาถ่ายทอดให้ทุกเจเนอเรชันได้สัมผัส โดยผ่านทางช่อง BACKBONE และทุกแพลตฟอร์มของ อสมท เพื่อให้ทั่วโลกได้เข้าถึง เพื่อร่วม “หลงรักไทย” และโปรเจกต์อีกเพียบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/9mcot?mibextid=kFxxJDล#MCOT #ช่อง9กด30