"Rassapoom The Fillerists" ขยายอาณาจักรความงาม ใจกลางพระราม 2 ยกระดับศูนย์ผิวหนังและความงามรอบด้านในทุกมิติ ขึ้นแท่นผู้นำความงามแห่งเอเชียแปซิฟิก

Rassapoom Clinic ได้ฤกษ์ดีเปิดตัวสาขาใหม่ย่านพระราม 2 ภายใต้ชื่อ "Rassapoom The Fillerists" ซึ่งขยายบริการด้านความงามให้เป็นศูนย์ผิวหนังและความงามที่ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ในทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงามของคนไข้ที่เพิ่มขึ้น โดยสาขาพระราม 2 นี้ สวยพร้อมเสิร์ฟครบจบ อาทิ โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ โปรแกรมฉีดBiostimulator โปรแกรมเลเซอร์ยกกระชับ-ปรับรูปหน้า โปรแกรมเลเซอร์ลดเม็ดสี โปรแกรมสลายไขมัน-กระชับสัดส่วน ศัลยกรรม ตา จมูก ผ่าตัดดึงหน้า ดูดไขมัน เสริมหน้าอก โปรแกรมดูแลเส้นผมและปลูกผม รวมถึงการดูแลความงามภายในช่องปากอีกด้วยอาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ หรือ "หมอหนุ่ม" Board-Certifiled Dermatologist, Global Allergan Trainer & Founder Rassapoom Clinic แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการปรับรูปหน้า และยังได้รับเกียรติจากบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ชั้นนำระดับโลกให้เป็น KOL & Speaker จนได้รับสมญานามเป็น "หมอนักบรรยายคิวทอง" ที่สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความงามมากว่า 20 ปี โดย อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ กล่าวว่า "วันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดี Grand Opening Rassapoom The Fillerists สาขาพระราม 2 เนื่องจากสาขาเดิม คนไข้ล้นมากแต่พื้นที่การให้บริการไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสาขาที่เล็กที่สุดในบรรดา 4 สาขา เราก็เลยย้ายโลเคชั่นไปเป็นตึกใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ที่สามารถรองรับคนไข้ให้เข้ามารับบริการได้อย่างเต็มที่ เพราะว่ามีห้องหัตถการต่างๆ มากมาย พร้อมรองรับที่ไม่ได้เพียงแค่ด้านความงาม แต่ขยายการให้บริการไปถึงด้านการศัลยกรรม อาทิ เสริมจมูก ทําตา ดูดไขมัน เสริมหน้าอก รวมทั้งเรื่องของAnti-Aging และที่สําคัญในอนาคตจะมีเพิ่มเติมในส่วนของทันตกรรมและการดูแลความงามในช่องปากอีกด้วยครับ"เทรนด์ของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับความงาม"เทรนด์ความงามของผู้บริโภค คือทุกคนมีความสนใจในดีมานด์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามใบหน้าและรูปร่างหมายความว่าต้องการสวยงามแบบครบจบองค์รวม ซึ่งไม่ได้แค่สวยงามจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังสวยงามจากภายใน อาทิ การชะลอวัย ดังนั้นทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ รัสมิ์ภูมิ คลินิก มีความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์รองรับกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้ว ทั้งเรื่องของความงามบนใบหน้า ความงามบนบอดี้ และความงามที่เกิดจากภายในสู่ภายนอก เรียกได้ว่าครบทุกมิติของความงามครับสิ่งหนึ่งที่จะใช้ในการตัดสินใจคือหน้าหรือร่างกายเรา มีเพียงหนึ่งเดียวและแน่นอนว่าเราทุกคนรักตัวเอง ดังนั้น ถ้าเราต้องการที่จะมาทําสวย ต้องการทําให้ตัวเองดูดีขึ้น ทั้งหมดจะต้องอิงเรื่องสําคัญคือ คุณภาพ และความปลอดภัยเพราะเรามีเพียงหน้าเดียว ถ้าเกิดว่าเราไปใช้บริการโดยที่ยึดราคาถูกเป็นที่ตั้ง โดยที่ อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพ ดังนั้นการที่เราใช้บริการด้านความงาม ควรเน้นเรื่องของความงามควบคู่กับคุณภาพ"ความพิเศษของ Rassapoom Clinicจุดเด่นของ Rassapoom Clinic คือความเชี่ยวชาญในการดูแลผิวหนังและการทำหัตถการ เช่น โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ และร้อยไหม ส่วนตัวเองก็เป็นวิทยากรบรรยายสอน ได้รับเชิญไปบรรยาย ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ มายาวนานนับ 10 ปี ทำให้คนไข้รู้สึกวางใจมาใช้บริการที่ RassapoomClinicวิสัยทัศน์และปณิธานในการดำเนินธุรกิจRassapoom Clinic มุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ทุกคน ด้วยการคัดสรรทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ล้วนผ่านการรับรองจากอย. ทั้งในไทยและอเมริกา เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดอาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินธุรกิจความงาม การให้ความสำคัญกับคุณภาพและจรรยาบรรณแพทย์เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ ทีมแพทย์ของ Rassapoom Clinic จะไม่มีการแนะนำการรักษาที่ไม่จำเป็นหรือยัดเยียดโปรแกรมให้กับคนไข้ ทุกการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคนไข้เอง โดยอ้างอิงจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมที่เกิดจากการวิเคราะห์ออกแบบใบหน้าเฉพาะบุคคลที่แท้จริงตอนนี้คนสนใจดูแลความงามเยอะขึ้น อยากฝากอะไรกับทุกคนที่อยากเข้าคลินิกความงามธุรกิจของความงามยังเป็นที่นิยมสูง ฉะนั้นการเติบโตตรงนี้เยอะ ขณะเดียวกันแน่นอนเมื่อมีผู้ผลิตเยอะ ผู้ใช้บริการก็ต้องมีเยอะตามมา สำหรับผม ผมมองว่าที่คลินิกหรือว่าสถานที่ที่รับบริการจะอยู่ได้ในระยะยาว จะต้องมีคุณภาพเป็นหลักเลย เพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณภาพผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะอยู่ไม่ได้แน่นอน ฉะนั้นเรื่องของธุรกิจผมมองว่า หนึ่งเราต้องมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เรื่องของการให้คุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้ และที่สําคัญคือถึงแม้เราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านความงาม ยังไงก็ตามเราเป็นคลินิก เราต้องไม่ทิ้งความเป็นแพทย์ จรรยาบรรณจึงสําคัญมาก เราจะไม่รักษาคนไข้แบบที่ผิดจรรยาบรรณแน่นอน ทุกอย่างอยู่ที่คนไข้ตัดสินใจว่าเค้าต้องการทําอะไรและอะไรที่จะตอบโจทย์มากที่สุด จะมีการพูดคุยกัน ไม่มีการยัดเยียด ทุกอย่างอ้างอิงอยู่บนหลักของจรรยาบรรณสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องใบหน้า อยากปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูดี ดูเด็ก อ่อนเยาว์ สดใสขึ้น หรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาความงามในมิติไหน เช่น รูปหน้า รูปร่าง ศัลยกรรม เส้นผม ชะลอวัย ทันตกรรม สามารถจองคิวปรึกษาปัญหาความงามกับคุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้ที่ รัสมิ์ภูมิ คลินิกทั้ง 4 สาขา พระราม 2, เลียบด่วนรามอินทรา, รัตนาธิเบศร์ และสุขุมวิท 49