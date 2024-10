“CIDI CHANAPATANA” ยกทัพโชว์ผลงานบนรันเวย์แฟชั่นวีก

ประกอบด้วยแบรนด์ BLACKSUGAR, KH EDITIONS, KHWANTA, PATATITA และ VARANDA นำทัพโดย“สิทธิพัฒน์ ธนสารสิน” ผู้อํานวยการ สถาบัันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ งานนี้ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และเซเลบริตี้ โดยมี ฟลอเรนซ์ เฟเวอร์,ซาร่า คาซิงกินี, ณดล กณิณ ปัทมนันถ์ และเกรซ ฮาร์เปอร์ เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์แฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ ณ ลานเอเทรียม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์Bangkok International Fashion Week งานสำคัญประจำปีของอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับประเทศ ซึ่ง CIDI Chanapatana ได้รับเชิญเข้าร่วมโชว์ในงานด้วย ปีนี้จัดโชว์ภายใต้แนวคิด IF LIFE IS DESIGN!โดยแบ่งโชว์ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นแฟชั่นโชว์คอลเล็กชั่นจาก 5 ดีไซเนอร์ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ อย่าง BLACKSUGAR โดย “เมธาวี อ่างทอง” ผลงานคอลเล็กชั่น “Monochrome Sculptures”, KH EDITIONS โดย นภัต ตันสุวรรณ ผลงานคอลเล็กชั่น “Hello World สวัสดีชาวโลก”, KHWANTA โดย คุณณัฐภัทร เต๋จ๊ะ ผลงานคอลเล็กชั่น “2 Generation 1 Vision”, PATATINA โดย คมวุฒิ เซน หุตะจินดา ผลงานคอลเล็กชั่น “Last Light” และ VARANDA โดย จูน วรัญรดา แก้วมีศรี ผลงานคอลเล็กชั่น“A Celebration of HER’s”และอีกช่วงเป็นคอลเล็กชั่นผลงานออกแบบเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปัจจุบัน รวม 60 ชุดCIDI Chanapatana เป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไร ก่อตั้งโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ด้วยวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลที่มุ่งพัฒนานักออกแบบไทยรุ่นใหม่หลากหลายเพศวัย ให้มีศักยภาพทัดเทียมดีไซเนอร์ในตลาดโลก กว่า 24 ปี ที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการพัฒนานักออกแบบรุ่นต่อรุ่นออกไปเติบโตและต่อยอดในสายอาชีพ จนถึงการเป็นผู้ประกอบการที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประเทศสำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้าน Fashion Design หรือ Interior & Product Design สถาบันฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคม 2568 และเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนของทุกปี สามารถสอบถามข้อมูล หรืออัปเดตข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook : Chanapatana LINE: @CIDIChanapatana และ เว็บไซต์ : www.chanapatana.com