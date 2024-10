"INAUGURAL EVENING SALES AT THE HENDERSON” การประมูลสดยามค่ำครั้งแรก “คริสตีส์” สร้างยอดขายถึง 1.12 พันล้านเหรียญฮ่องกง

การประมูลสด ในค่ำคืนวันที่ 26 กันยายน 2567 แบ่งออกเป็น-การประมูลผลงานศิลปะ “20th/21st CENTURY INAUGURAL EVENING SALE”: ขายได้ 93% ยอดขายรวม 1.04 พันล้านเหรียญฮ่องกง-การประมูลเซรามิกจีน คอลเลกชันงานสะสม 5 ทศวรรษของนักสะสมชื่อดังชาวฮ่องกง “THE AU BAK LING COLLECTION”: ขายได้ 100% ยอดขายรวม 87 ล้านเหรียญฮ่องกงผลงาน Van Gogh และ Monet ทุบสถิติการประมูลในเอเชียในการประมูลผลงานศิลปะ 20th/21st CENTURY INAUGURAL EVENING SALE มีการขายที่ทำลายสถิติการประมูลในเอเชีย โดยผลงานชิ้นเอกจากสองศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก วินเซนต์ แวนโก๊ะ และ โคลด์ โมเนต์“Les canots amarrés” ของ Vincent van Gogh ขายในราคา 250,625,000 เหรียญฮ่องกง (ประมาณ 1.09 พันล้านบาท) ทำให้เกิดสถิติใหม่ของการประมูลในเอเชีย“Nymphéas” ของ Claude Monet ถูกประมูลไปในราคา 233,375,000 เหรียญฮ่องกง (ประมาณ 1.2 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นสถิติใหม่เช่นกันการประมูลในคืนนั้นยังแสดงให้เห็นถึงความนิยมและความต้องการของงานศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ซึ่งขายได้ 100%8 สถิติใหม่การประมูลระดับโลก การประมูลสดครั้งนี้ยังได้สร้างสถิติโลกใหม่ 8 รายการ ซึ่งรวมถึงงานของ จ่าง แซ่ตั้ง และ ดำรง วงศ์อุปราช ศิลปินไทยที่ได้การยอมรับในระดับสากล โดยทั้ง 8 รายการ ได้แก่“State of Bloom” ของ Ronald Ventura: 28.2 ล้านเหรียญฮ่องกง“La mère de nuage (Mother of the Clouds)” ของ Lalan: 23.4 ล้านเหรียญฮ่องกง“18:50” ของ Lucy Bull: 18.5 ล้านเหรียญฮ่องกง“Jamais vu de mémoire d'arbre” ของ Rhee Seundja: 10 ล้านเหรียญฮ่องกง“Pastorale” ของ Alix Aymé: 3.78 ล้านเหรียญฮ่องกง“Memories of the Future” ของ Mehdi Ghadyanloo: 2.5 ล้านเหรียญฮ่องกง“Untitled” ของ จ่าง แซ่ตั้ง: 1.6 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 6.8 ล้านบาท)“Shore Scene with Boats, Rocks and Scaffold-Like Poles” ของ ดำรง วงศ์อุปราช: 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 6.39 ล้านบาท)ได้การตอบรับอย่างล้นหลาม INAUGURAL EVENING SALES AT THE HENDERSON ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมชมการแสดงผลงานก่อนการประมูลที่ เดอะ เฮนเดอร์สัน มากกว่า 12,000 คน และมียอดผู้ชมการประมูลผ่านการถ่ายทอดสดสูงถึง 5.2 ล้านคน10 ไฮไลท์ของค่ำคืนจากการประมูล 20th/21st CENTURY INAUGURAL EVENING SALE และ THE AU BAK LING COLLECTION งานที่ถูกซื้อไปในราคาสูงที่สุด 10 อันดับ คือ"Les canots amarrés" ของ Vincent van Gogh: 250,625,000 เหรียญฮ่องกง"Nymphéas" ของ Claude Monet: 233,375,000 เหรียญฮ่องกง"05.06.80 - Triptyque" ของ Zao Wou-Ki: 95,375,000 เหรียญฮ่องกง"9-XII-71 #216" ของ Kim Whan-Ki: 56,035,000 เหรียญฮ่องกง"Prescription for the Clinically Normal" ของ George Condo: 48,291,000 เหรียญฮ่องกง"Nu blanc au genou levé (White Nude, with Raised Knee)" ของ Sanyu: 41,515,000 เหรียญฮ่องกง"Peinture 162 x 130 cm, 26 Mai 1963" ของ Pierre Soulages: 36,675,000 เหรียญฮ่องกง"State of Bloom" ของ Ronald Ventura: 36,675,000 เหรียญฮ่องกง"La Préméditation" ของ René Magritte: 28,205,000 เหรียญฮ่องกงแจกันทรงลูกแพร์สีน้ำเงินและขาวที่หายากจากยุคหยงเล่อ (ปี 1403-1425): 27,600,000 เหรียญฮ่องกงอนาคตที่สดใสของการประมูลในเอเชียความสำเร็จของการประมูลสดครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ อาคารเดอะ เฮนเดอร์สัน, ฮ่องกง ไม่เพียงเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของคริสตีส์ในการนำเสนอคอลเลกชันจากเจ้าของเดียว (Single-owner Collections) ที่มีชื่อเสียง แต่ยังยืนยันสถานะของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางศิลปะระดับโลกหลังจากนี้ คริสตีส์ยังเตรียมจัดงาน Asian Art Week ขึ้นที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน นี้ เพื่อช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับวงการศิลปะในภูมิภาคนี้ต่อไป การดำเนินงานของคริสตีส์ในครั้งนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักสะสมและผู้ที่สนใจศิลปะทั่วโลก และเป็นการส่งสัญญาณถึงอนาคตที่สดใสของศิลปะในเอเชียหมายเหตุ: ราคาการประมูลที่บันทึกไว้นี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567