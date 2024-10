โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ คว้ารางวัล 1 MICHELIN Key จาก MICHELIN Guide

บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู สัญชาติไทย มีความยินดีที่จะประกาศว่า โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ (Oriental Residence Bangkok) หนึ่งในแบรนด์ภายใต้การดูแลของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับรางวัล 1 MICHELIN Key จาก MICHELIN Guide หนึ่งในไกด์บุ๊คที่ได้รับการยอมรับและมีความเชื่อถือสูงสุดจากนักชิมและนักเดินทางทั่วโลกรางวัล กุญแจมิชลิน” (MICHELIN Key) ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลระดับโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกย่องสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุด เพื่อมอบให้แก่โรงแรมที่นำเสนอประสบการณ์การเข้าพักที่เหนือระดับ ผ่านการบริการที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งพิจารณาโดยผู้ตรวจสอบพิเศษจาก MICHELIN ที่เข้าพักโดยไม่เปิดเผยตัวตนการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของโรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ และ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการส่งมอบประสบการณ์การบริการระดับหรูที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจและคงไว้ซึ่งมาตรฐานของแบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา โดยโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ถือเป็น 1 ใน 31 โรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับ 1 กุญแจมิชลิน” (MICHELIN Key) และยังนับเป็นครั้งแรกของการประกาศรางวัลนี้ในประเทศไทยอีกด้วยยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า "การได้รับการยอมรับจาก MICHELIN ถือเป็นการสะท้อนถึงทุ่มเทและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ (Oriental Residence Bangkok) ผ่านการให้บริการที่เป็นเลิศที่สอดรับกับความต้องการเฉพาะของแขกที่มีความต้องการที่แตกต่างกันให้ได้ดีเยี่ยมมากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าพักทุกครั้งจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำอย่างแท้จริง ร่วมถึงยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในดูแลและพัฒนาแบรนด์ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดท่องเที่ยวระดับหรู ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด 'A Tailored Approach to Hospitality' ที่บริษทใช้เป็นแนวทางในการทำงานกับคู่ค้า รวมถึงการพัฒนาแบรนด์ภายใต้การดูแลมาโดยตลอด”โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ขึ้นชื่อในด้านความประณีต งดงาม และบริการที่โดดเด่น โดยตั้งอยู่ใจกลางถนนวิทยุ โอบล้อมด้วยสวนสวยเขียวขจี เหมาะแก่การพักผ่อนท่ามกลางความสงบ และสวยงามอย่างแท้จริง ที่พักแห่งนี้มอบความสะดวกสบายเสมือนอยู่บ้าน ห่างไกลจากความวุ่นวาย พร้อมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือระดับ การตกแต่งที่งดงามและร่วมสมัย แสดงถึงแก่นแท้ของเสน่ห์แบบตะวันออกและความอบอุ่นแบบไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนว่า "Where Tradition Lives On"การได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำความตั้งใจของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่จะมอบประสบการณ์การบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักอย่างแท้จริง ด้วยแนวคิด 'A Tailored Approach to Hospitality' ซึ่งสร้างความแตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ ในธุรกิจนี้