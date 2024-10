SLC Clinic - Quantum ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ด้านนวัตกรรมความงาม ดึงนางเอกสาว “ศรีริต้า-มิ้นต์-ลิลลี่” แชร์เคล็ดลับความสวย

SLC Clinic โดย บริษัท บริษัท เอสเทติก อานเซอร์ จำกัด สถาบันเสริมความงามครบวงจรชั้นนำ ที่ได้รับความเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานมากที่สุดของไทย ซึ่งมีมากกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ และเป็นผู้นำเทรนด์นวัตกรรมแห่งความงามของผิวพรรณด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ร่วมกับ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ได้จัดงาน “SLC x Quantum Health Care The Future of Beauty”เพื่อแนะนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยม Ultraformer MPT (อัลตร้าฟอร์เมอร์เอ็มพีที) และ Volnewmer (โวลนิลเมอร์) ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่น โซน B ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าวภายในงาน “SLC x Quantum Health Care The Future of Beauty” ได้รับเกียรติจาก “แพทย์หญิง พิมพิดา วรัญญูรัตนะ” Chief Executive Officer SLC Group (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SLC Group ) นำทีมเหล่านายแพทย์ฝีมือดีของ SLC คลินิก และ “นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี” Aesthetics Business Unit Director (ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสถาบันเสริมความงามชั้นนำของเมืองไทย มาร่วมงาน พร้อมด้วยนางเอกสาว “ศรีริต้า เจนเซ่น” Brand Ambassador SLC, “มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง”, “ลิลลี่-ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ”, “โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร”, “ชมพู่-ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์” และ “ต๊ะ-วินรวีร์ ใหญ่เสมอ” ที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับความสวยความหล่อกันแบบไม่กั๊กไปเลยทีเดียว รวมทั้งยังมีเหล่าเซเลปดาราและอินฟลูเอนเซอร์คนดังเดินทางมานร่วมงานกันอย่างคึกคักอาทิ แหวน แหวน ปวริศา เพ็ญชาติ,นก ยลดา สวนยศ,โบว์ เบญจศิริ วัฒนา, เอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์, ภูษณุ วงศาวณิชชากร,ฟลุ๊ค กะล่อน, เติร์ด The Face, นางงามจากเวที มิสแกรนด์ ฯลฯนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความสนุกและโชว์สุดพิเศษภายในงานจากหนุ่มหล่อสุดฮอต “แจม-รชตะ หัมพานนท์” และสองหนุ่มคู่จิ้นอย่าง “เฟิร์ส-คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล” และ “ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล” ที่ได้ควงคู่โชว์เคมีสุดฟิน ก่อนจะปิดท้ายด้วยความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสาวสุดฮอต “มาช่า วัฒนพานิช” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ อย่างถล่มถลาย!!!โดย “แพทย์หญิง พิมพิดา วรัญญูรัตนะ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SLC Group ได้กล่าวภายในงานว่า “SLC Clinic ไม่ได้ทำทุกอย่างที่ฮิต แต่เราทำทุกอย่างที่ดีและเห็นผลลัพธ์ได้จริง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ SLC ใช้ในการดำเนินวิชาชีพมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ด้วยความใส่ใจในดีเทลเล็ก ๆ เพื่อคัดสรรนวัตกรรม และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ผู้บริโภคทำแล้วต้องเห็นผลลัพธ์ได้จริง ดังนั้น หมอที่ผู้บริโภคจะเลือกทำศัลยกรรมจึงต้องเก่งและมีประสบการณ์จริง ซึ่งตรงนี้ SLC เรามี SLC Academy Training ในการเทรนนิ่งแพทย์เพื่ออัปเดตเทรนด์ความงามและพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และยังมีรางวัลการันตีทั้งระดับสากลในประเทศและเอเชียแปซิฟิคที่ SLC ได้รางวัลเยอะมาก ๆ เมื่อเจาะลึกไปในตัวรางวัล เรายังได้รับรางวัล No.1 Brand Thailand คลินิกและโรงพยาบาลความงามยอดนิยมในไทย 2 ปีซ้อน สำรวจโดย Marketeer และรางวัลระเอเชียแปซิฟิค Global Health Asia Pacific 3 ปีซ้อน รวมถึงมาตรฐาน AACI (มาตรฐานสากลของโรงพยาบาลด้านการบริการและความปลอดภัย) ที่ SLC ผ่านการรับรองทุกสาขาด้วยไม่ใช่แค่สาขาใดสาขาหนึ่ง และเราสื่อสารไปยังผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่กลายเป็นคุณค่าว่าที่ เมื่อไรที่เรามีความจริงใจและความตั้งใจในการทำอะไรสักอย่าง ผลลัพธ์มักจะออกมาดีเสมอ”ด้าน “นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี” ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสถาบันเสริมความงามชั้นนำของเมืองไทย ได้กล่าวว่า “ต้องขอบคุณ SLC Clinic ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) ในการเลือกใช้ Ultraformer MPT , Volnewmer ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล้ำสมัยในเรื่องของการยกกระชับหน้า ลดริ้วรอย พร้อมสลายไขมัน ให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องผ่าตัด ที่สำคัญเจ็บน้อยอีกด้วย ซึ่งตอบโจทย์สำหรับทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี”ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิพิเศษต่าง ๆ จาก SLC Clinic ได้ทาง www. SLCClinic.com, Facebook : SLC Clinic, IG : SLCClinic หรือทางฝ่าย SLC Hospital ทาง Facebook : SLC Hospital : โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง, IG : SLC.Hospital และ Website : SLC.Hospital