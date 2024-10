แบรนด์เครื่องประดับไทย SHEPENDENCE ประกาศเปิดตัวคอลเล็กชันใหม่ ‘Star Within You’ ส่งเสริมพลังแห่งการรักตัวเองอย่างยิ่งใหญ่!

SHEPENDENCE แบรนด์เครื่องประดับสไตล์มินิมอลแนวหน้าของประเทศไทย ได้สร้างสรรค์คอลเล็กชั่นใหม่ที่มีความโดดเด่น ภายใต้แนวคิด ‘Star Within You’ ที่ไม่เพียงแต่สวยงาม แต่ยังมอบพลัง Empowerment ซึ่งจะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถค้นพบแสงสว่างในตัวเองและเปล่งประกายความงดงามในทุกๆ วันคอลเล็กชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสั้น ‘Starlight’ ที่เขียนบทโดยคุณมัดหมี่ พิมดาว ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อน ถึงความรัก ความผิดหวัง และการค้นพบตัวตนที่แท้จริง ด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่ลึกซึ้งและมีมิติทำให้ คุณ เวลล์ ศรันย์วณิช รวยสว่างบุญ ดีไซเนอร์ผู้สร้างสรรค์แบรนด์ SHEPENDENCE ได้นำธีมของหนังสั้นนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับที่มีพลัง เน้นการสร้างความใกล้ชิดและเข้าถึงหัวใจของผู้คนอย่างลึกซึ้ง จนกลายมาเป็นคอลเล็กชัน ‘Star Within You’จุดเด่นของคอลเล็กชันนี้ ได้แก่สร้อยคอ Stellar, ต่างหูStellar Radiant และสร้อยล็อกเก็ต ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใส่รูปภาพที่มีความหมาย ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับความทรงจำอันมีค่า เครื่องประดับแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบด้วยความพิถีพิถัน และชุบทองแท้18 กะรัต ทำให้ดูหรูหรา สง่างาม และช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นในงานเปิดตัวคอลเล็กชันนี้ ได้รับเกียรติจากดาราและเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ อาทิเช่น คุณเจนณิสตาร์, คุณติ๊นา ศุภนาฏ, คุณปรางค์ อภินรา, คุณดาต้า ดรัลชรัส ,คุณพลอยพยัพ, คุณแนน ภิญญาดา เเละ คุณศรุดา ดิลกนวฤทธิ์ พร้อมทั้งคนดังอีกมากมายที่เป็นกลุ่มต้นแบบการรักตัวเองและสร้างกำลังใจให้กับผู้อื่นมาร่วมสัมผัสพลังแห่งดวงดาวและปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ กับคอลเล็กชัน ‘Star Within You’ จากแบรนด์ SHEPENDENCE ได้แล้ววันนี้ที่ห้างสยามเซ็นเตอร์, เวลา หลังสวน, ห้างสยามพารากอน ,ห้างดิเอ็มโพเรียม รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ Line @shependence (with @) และเว็บไซต์www.shependence.com เพื่อให้คุณได้กลายเป็นดาวที่เปล่งประกายในแบบของคุณเอง!#SHEPENDENCE #StarWithinYou #EmpowerYourself #JewelryWithMeaning