THE iCON GROUP แถลง “กันต์-แซม-มิน” ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น แค่ช่วยทำการตลาด “บอย-โดม” แค่พรีเซ็นเตอร์

หลังตกเป็นข่าวร้อน มีผู้เสียหายออกมาร้องผ่านคนดังและสื่อต่างๆ ว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่กลับสูญเงินเป็นจำนวนมาก บางรายเครียดคิดสั้นฆ่าตัวตาย โดยเพจต่างๆ ระบุว่าบริษัทดังกล่าวคือที่มีดาราตัวท็อปอย่างและนั่่งตำแหน่งบอสในบริษัทดังกล่าว ขณะที่” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก ยืนยันว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่เคยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก่อน พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ภายหลังข่าวเผยแพร่ออกไป คนดังที่มีรายชื่อร่วมงานกับ THE iCON GROUP ได้รับผลกระทบหนัก แซมยืนยันว่าที่ผ่านมาเห็นแค่ด้านที่ประสบความสำเร็จ ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเคสจะฆ่าตัวตาย และเตรียมถอยออกแล้ว มิน พีชญา ตกใจ ถูกด่ายันต้นตระกูล เตรียมชี้แจงทุกเรื่องในวันพรุ่งนี้ (11 ต.ค.) ขณะที่ กันต์ ทัวร์ลงจนประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการในค่ายเวิร์คพอยท์ฯ จนกว่าจะได้ความชัดเจนและกระจ่าง พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านกฎหมายล่าสุดบริษัท THE iCON GROUP ก็ได้แฉลงผ่านเพจ ยืนยันว่า กันต์, แซม, มิน ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองบริษัท และไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใด เป็นเพียงผู้ช่วย ทำการตลาดสินค้าของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัดขณะที่ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ เป็นเพียงพรีเซ็นเตอร์ ROOM COFFEE และ โดม ปกรณ์ ลัม เป็นพรีเซ็นเตอร์ BOOM COLLAGEN ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองบริษัท ไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใด เป็นเพียงพรีเซ็นเตอร์สินค้า ทำการตลาดสินค้าของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด