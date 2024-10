“พลอย หอวัง” และ “ญดา” ตัวแทนคนรักบ้าน พาทำความรู้จัก WindBox พัดลมกล่องหมุนเวียนอากาศ ใหม่! จาก ฮาตาริ

“ฮาตาริ” ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตพัดลมอันดับ 1 ของเมืองไทย ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ แบรนด์ที่ต้องการเป็นสายลมที่พัดไปข้างหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง (Harnessing the Wind of Change) เปิดตัว WindBox (วินบ็อกซ์) พัดลมกล่องหมุนเวียนอากาศ ดีไซน์ทรงเหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ในสีโทนมินิมอล 4 สี ได้แก่ Frosty White, Silky Sand, Olive Green และ Midnight Black ชูไฮไลต์ “Fit For All Vibes” ที่ไม่ว่าจะวางตรงไหนก็เข้ากับทุกไวบ์ของห้องได้อย่างลงตัว พร้อมจุดเด่นด้านประสิทธิภาพการใช้งานครบครัน ทั้งใบพัดรูปทรงโค้งไร้เสียงกวนใจ การกระจายแรงลมแบบละมุนรอบด้านที่ช่วยหมุนเวียนอากาศ และดีไซน์ที่ถอดทำความสะอาดง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ อย่างสองนักแสดงสาวเหล่าตัวแทนคนรักบ้าน ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน ซึ่งได้มาร่วมงานเปิดตัวในวันนี้ที่ คาเฟ่ Kasnäsฮาตาริยังผุดไอเดียร่วมมือกับศิลปินไทยดาวรุ่ง อย่าง Y_U_N_E, Chubbynida และ WRITEbyWISARUT เพื่อออกแบบสติกเกอร์ลายพิเศษสำหรับการสั่งซื้อ WindBox ทางช่องทางออนไลน์ 5,000 ออเดอร์แรก โดยศิลปินทั้ง 3 คนจะนำเสนอสติกเกอร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของตนเองแต่ก็ยังเข้ากับดีไซน์ของ WindBox ได้อย่างลงตัว ให้ลูกค้าได้นำสติกเกอร์ที่ชอบไปตกแต่ง WindBox ในแบบของตนเอง