“ทนายเกิดผล” ฟัน พิธีกรชาย รับรองกิจการ THE iCON รอดยาก! ถ้ารอดต้องใช้เส้นสายทำลายความยุติธรรม!

เริ่มมีนักกฎหมายออกมาเคลื่อนไหว กรณีที่บริษัท THE iCON GROUP ถูกร้องเรียนจากผู้เสียหาย ทำนองถูกหลอกขายฝัน ทำสิ้นเนื้อประดาตัว แม้ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายันว่าไม่เคยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อน คาดถูกปั่น กลั่นแกล้ง ไม่อยากให้สังคมใช้กฎหมู่ เพราะตนยังถือว่าบริสุทธิ์ และพร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเองล่าสุดฝั่งได้โพสต์ข้อความน่าสนใจถึงประเด็นดังกล่าว โดยเผยว่า “ดารา พิธีกร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ The icon Group รอดยาก โดยเฉพาะ พิธีกรชาย แสดงออกและรับรองกิจการชัดเจนมาก”นอกจากนี้ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า “ความผิดในฐานะตัวการ หรือ เป็นผู้สนับสนุน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการของบริษัท เสมอไป #เพราะคนร้ายอาจแบ่งหน้าที่กันทำผิดก็ได้การแบ่งหน้าที่กัน เช่น คนร้ายบางคนหลอกลวงผู้เสียหาย บางคนหลอกลวงโดยชักชวน สร้างความน่าเชื่อถือด้วยชื่อเสียงของตนเอง บางคนเป็นคนดูต้นทาง บางคนชี้เป้า เป็นต้นดารา พิธีกร บางคน แสดงออกชัดเจนขนาดนั้น รอดได้ก็ต้องใช้เส้นสาย ทำลายความยุติธรรม แล้วละครับ #The_icon_Group”