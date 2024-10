รอวันนี้มานาน! พิธีกรดังผู้รอคอยจุดจบของ "ดิดดี้"

“เคยมีดีเจคนหนึ่งซึ่งชื่อว่า เวนดี้ วิลเลียมส์ และเธอเกือบจะโดนเผาทั้งเป็นเพราะพูดถึงเรื่องนี้ และตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็วนกลับมาหาตัวเขาแล้ว” วิลเลียมส์กล่าวถึงการโดนไล่ออกในบทสัมภาษณ์เมื่อปี 2013 “มีหลายสถานการณ์ในสมัยก่อนในเส้นทางอาชีพของฉัน และตอนนี้ทุกอย่างก็กลับมาหาฉันอีกครั้ง”อดีตพิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง เวนดี้ วิลเลียมส์ มีประวัติอันยาวนานและเต็มไปด้วยความขัดแย้งกับ ฌอน คอมบ์ส หรือที่รู้จักในชื่อ ดิดดี้ อดีตนักธุรกิจวงการบันเทิงผู้มีชื่อเสียงที่ตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่สู้ดีนักก่อนที่วิลเลียมส์จะก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรรายการทอล์กโชว์ตอนกลางวันที่ออกอากาศทั่วประเทศอย่าง The Wendy Williams Show เธอเคยเป็นราชินีแห่งข่าวซุบซิบในวงการเพลงแร็ปในนิวยอร์ก โดยทำงานที่สถานีวิทยุยอดนิยมอย่าง Hot 97 และ WBLS จึงไม่น่าแปลกใจที่แฟนๆ ในโลกโซเชียลต่างอยากรู้ว่า วิลเลียมส์จะมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่คอมบ์สกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ล่าสุด สื่อ The Daily Mail ได้ติดต่อพูดคุยกับวิลเลียมส์ ซึ่งเธอได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพร้ายแรง เธอได้แสดงความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมบ์ส ซึ่งเป็นคนที่เธอเคยมีปัญหากันมาก่อน “สิ่งที่แปลกคือ มีหลายคนบอกกับฉันว่า ‘เวนดี้ เธอพูดถูกแล้ว’” วิลเลียมส์กล่าวกับสื่ออังกฤษ “รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของฉันบางคนก็พูดแบบเดียวกัน”วิลเลียมส์ยังได้บอกแฟนๆ ว่า ตอนนี้เธอ “สบายดี” และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับวิดีโอเหตุการณ์ที่ แคสซี เวนทูรา ถูกทำร้ายร่างกายว่า “รู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้? มันถึงเวลาสักทีนะ การได้เห็นวิดีโอที่ [แคสซี] โดนซ้อม... มันน่าสยดสยองมาก แต่ตอนนี้เราต้องคิดแล้วว่า มันเกิดขึ้นอีกกี่ครั้ง? เกิดขึ้นกับอีกกี่คน? เกิดขึ้นกับผู้หญิงอีกกี่คน? มันช่างน่ากลัวจริงๆ”ในอดีต วิลเลียมส์และคอมบ์สเคยมีประเด็นบาดหมางกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในปี 1998 เมื่อมีข่าวลือว่าคอมบ์สมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไล่วิลเลียมส์ออกจากสถานีวิทยุ Hot 97 เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดย ชาร์ลามาญ ธา ก็อด ศิษย์เอกของวิลเลียมส์ ซึ่งได้กล่าวถึงข่าวลือดังกล่าวในรายการ Flagrant โดยบอกว่า “เรื่องทั้งหมดของเวนดี้คือการพูดว่าคอมบ์สเป็นเกย์ นั่นเป็นเหตุผลที่เวนดี้ถูกไล่ออกจาก Hot 97” ชาร์ลามาญ กล่าวเสริม “เวนดี้ถูกไล่ออกจาก Hot 97 เพราะคอมบ์ส ตอนนั้นค่าย Bad Boy กำลังดังระเบิด เวนดี้ถูกไล่ออกเพราะพูดเรื่องนั้นออกไป”ในปี 2022 อดีตบอดี้การ์ดของคอมบ์สชื่อ จีน ดีล ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่คอมบ์สมีส่วนในการไล่วิลเลียมส์ออกจาก Hot 97 ในบทสัมภาษณ์กับ Art of Dialogue โดยกล่าวว่า “คุณเคยพูดถึงเรื่องพลังอำนาจของพัฟ (คอมบ์ส) มาก่อนแล้วใช่ไหม? กับสถานีวิทยุในนิวยอร์ก? ไม่มีใครกล้าทำอะไรถ้าพัฟไม่ต้องการ เขาไล่ดีเจที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งออกจาก Hot 97 เพียงเพราะเธออยากจะโชว์รูปภาพที่เขาถูกดึงกางเกงลง” ดีล กล่าวเสริมว่า “พัฟบอก Hot 97 ว่าถ้าไม่ไล่เธอออกก่อนเขาจะกลับมานิวยอร์ก เขาจะไม่ส่งเพลงให้สถานีไหนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาหรือผู้บริหารค่ายเพลงที่สนิทกับเขา ทุกคนจะร่วมกันบอยคอตสถานีนี้ เราอยู่ที่ลอสแองเจลิสประมาณสามวัน ก่อนที่จะบินกลับมานิวยอร์ก เวนดี้ก็ได้ไปทำงานที่สถานีวิทยุในฟิลาเดลเฟีย มันจบแล้วสำหรับเธอ เธอโดนไล่ออกแล้ว“ครั้งหนึ่งมีโปรดิวเซอร์เพลงที่ส่งสาว ๆ ของเขามาทำร้ายฉันหน้าสถานีวิทยุ เรื่องจริงเลย!” วิลเลียมส์กล่าว “ฉันทำงานเสร็จ เก็บหูฟังใส่กระเป๋า และเห็นว่ามีคนยืนเรียงแถวดูอยู่จากหน้าต่างลงไปบนทางเดินข้างล่าง”“ฉันเห็นพวกเธอกระโดดลงมาจากแท็กซี่ เพื่อจะเข้ามาหาฉัน... มาทำร้ายฉัน! เพื่ออะไรนะ? รู้ไหมว่าที่ฉันพูดมันคือความจริง พวกเธอลำบากและต้องอาศัยอยู่ในโครงการที่พักของรัฐ และเรื่องก็เป็นอย่างนั้นแหละ”ในหนังสือ The Wendy Williams Experience ที่ออกในปี 2004 วิลเลียมส์ได้เขียนว่าเธอมี “ความรู้สึกเกลียดชัง” ต่อคอมบ์สในระดับหนึ่ง เพราะเขา “พยายามทำลาย” อาชีพของเธอด้วยตัวคนเดียว“เคยมีดีเจคนหนึ่งซึ่งชื่อว่า เวนดี้ วิลเลียมส์ และเธอเกือบจะโดนเผาทั้งเป็นเพราะพูดถึงเรื่องนี้ และตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็วนกลับมาหาตัวแล้ว” วิลเลียมส์กล่าวถึงการโดนไล่ออกในบทสัมภาษณ์เมื่อปี 2013 “มีหลายสถานการณ์ในสมัยก่อนในเส้นทางอาชีพของฉัน และตอนนี้ทุกอย่างก็กลับมาหาฉันอีกครั้ง”“สิ่งที่แปลกคือ มีหลายคนบอกกับฉันว่า ‘เวนดี้ เธอพูดถูกแล้ว’ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของฉันบางคนก็พูดแบบเดียวกัน” วิลเลียมส์กล่าวกับ Daily Mail ในเดือนตุลาคม 2024 “รู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้? มันถึงเวลาสักทีนะ การได้เห็นวิดีโอที่ [แคสซี] โดนซ้อม... มันน่าสยดสยองมาก แต่ตอนนี้เราต้องคิดแล้วว่า มันเกิดขึ้นอีกกี่ครั้ง? เกิดขึ้นกับอีกกี่คน? เกิดขึ้นกับผู้หญิงอีกกี่คน? มันช่างน่ากลัวจริงๆ”