ครั้งแรกของไทย !!  ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น ขยายธุรกิจโรงงานสกัดแยกโลหะมีค่า จากวัสดุใช้แล้วที่ได้รับมาตรฐานสากล

บมจ.ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น ( Right Reactivation PCL) ผู้นำด้านการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว( Spent Activated Carbon) วัสดุดูดซับใช้แล้ว(Spent Adsorbent) และตัวเร่งปฏิกิริยาใช้แล้ว(Spent Catalyst) ก้าวไปอีกขั้น กับโรงงานสกัดแยกโลหะมีค่า จากตัวเร่งปฏิกิริยาใช้แล้ว (Precious Metal Recovery) เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดยคนไทยเพื่อคนไทยคุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าองค์กรของเราได้ตั้งปณิธานในการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูถ่าน กัมมันต์ วัสดุดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วซึ่งทำให้วัตถุดิบแต่ละชนิดถูกนำมาใช้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยในช่วง3 ปี ที่ผ่านมาได้รับปัจจัยบวกจากกระแสการตื่นตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG และ ESG ตามหลักเศรฐกิจพอเพียง ทำให้บริษัทฯเติบโตถึง 15 -25 %ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนในการขยายธุรกิจนำไปสู่การสกัดแยกโลหะมีค่า (Precious Metals Recovery) จากวัสดุที่เสื่อมสภาพ และไม่สามารถฟื้นฟูสภาพเพื่อนำกลับไปใช้งานใหม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วและเสื่อมสภาพจะถูกส่งไปขายหรือดำเนินการสกัดแยกโลหะมีค่าที่ต่างประเทศ ทำให้มีต้นทุนที่สูงดังนั้นจากความต้องการที่มีอยู่แล้วประกอบกับปัญหาของลูกค้าในการส่งไปดำเนินการต่างประเทศนั้น ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นช่องว่างทางธุรกิจนี้และมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการปฏิวัติวงการด้วยรูปแบบธุรกิจที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนโดยช่วงแรกจะเน้นไปที่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะมีค่าในกลุ่มแพลทินัม รวมไปถึง ทองคำ (Au) และเงิน (Ag) เป็นองค์ประกอบโดยโฟกัสไปยังฐานลูกค้าเดิมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งการันตีจากมาตรฐานการรับรองคุณภาพและรางวัล โล่เกียรติคุณ ที่ทางบริษัทฯได้รับ อาทิ1. IS09001 (มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ)2. IS014001 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)3. IS045001 (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.)4. Thailand Trust Mark หรือ T Mark เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน ที่สร้างความน่า เชื่อถือถือสำหรับสินค้าและบริการไทย โดยกำหนดเป็น "Trusted Quality" ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติ5. Eco Factory for Waste Processor " (มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์สำหรับผู้ประกอบการ จัดการของเสียอุตสาหกรรม) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพื่อแสดงว่าโรงงานที่ได้ รับการรับรองนั้นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมสังคม และเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน6. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) 4 รางวัล 3ปีซ้อนซึ่งการขยายธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน(Sustainnovaton) สร้างเศรษฐกิจใหม่ของไทย ลดการขาดดุลการค้า ลดการนำเข้าของใหม่ ลดการกำจัดกากอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการผลิตให้ลูกค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย