อลังการดาวล้านดวง มิสแกรนด์ ราชบุรี ดีเดย์รอบไฟนอล 31 ตุลาคม จัดใหญ่เทศกาลงานวัด 5 วัน 5 คืน พร้อมทัพศิลปินแน่นเวที

ปีนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน สำหรับเวทีประกวดชิงมงกุฎ สายสะพาย และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งจัดแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว นำโดยในฐานะประธานกองประกวดมิสแกรนด์ราชบุรี 2025 ร่วมด้วยรองประธานฯ และพีดีไฟแรงมากการจัดประกวด MissGrand Ratchaburi 2025 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ และแสดงเอกลักษณ์ความเป็น ราชบุรีให้เป็นที่ประจักษ์ ผ่านนางงามที่เป็นตัวแทนของจังหวัด ดังคำกล่าว ‘คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง’ เพื่อสร้างแรงดึงดูด ความน่าสนใจ และกระแสไวรัล พร้อมผลักดัน และขับเคลื่อน อุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า วัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรีสำหรับ 20 สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมจี้ทองคำ และจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ครอบครองมงกุฎมิสแกรนด์ ราชบุรี The Crow of Endless Endeavours มงกุฎแห่งความพยายามที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหนังใหญ่วัดขนอนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลก ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO และอีก 1 มงกุฎสำคัญ คือ มงกุฎขวัญใจมหาชน The Hope ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดอกกัลปพฤกษ์ โดยสาวงามที่ได้ครองมงกุฎขวัญใจมหาชน จะได้รับการคัดเลือกโดยชาวจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์เมืองราชบุรีให้เป็นที่รู้จักและจากนี้ 20 สาวงาม เตรียมพร้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้น ระหว่างวัน 25-28 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรง Le Lert Hotel Ratchaburi รอบขวัญใจราชบุรี ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม และรอบไฟนอล วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรีโดยทางกองประกวดจะเริ่มจัดงานระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2567 ณ ณ โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี ในรูปแบบ Ratchree Festival งานเทศกาลของจังหวัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ช็อป โชว์ แชร์’ ในธีม โรงละครหนังใหญ่ ทั้งนี้เพื่อผลักดันธุรกิจในจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก และสร้างแรงดึงดูดในการร่วมงาน พรั่งพร้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ของกินของใช้ ตลาดกลางคืนกว่า 150 ร้านค้า ซุ้มกิจกรรมต่างๆ และสวนสนุก มหกรรมคอนเสิร์ต ตลอด 5 วัน 5 คืน นำโดย โจ๊กเกอร์ แฟมิลี่ (27 ต.ค.) พาราด็อก (28 ต.ค.) สแน็ก อัจฉรีย์ ดูโอ้เมย์ (29 ต.ค.) ลำไย ไหทองคำ (30 ต.ค.) และจ๊ะ นงผณี (31 ต.ค.) ปิดท้ายด้วยการเช็คอินเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วยการประกวด มิสแกรนด์ ราชบุรี MissGrand Ratchaburi 2025 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี , เทศบาลเมือง ราชบุรี , องค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี , Le Lert Hotel Ratchaburi โรงแรมเลอเลิศ ราชบุรี , ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ , THE FIRST CLINIC เดอะเฟิร์ทคลินิก , GL Garlate Design จีแอลการ์เล็ท ดีไซน์ , P ภัทรา @โพธาราม , RAT CHAI BY RATTHACHAI รัทชัย บาย รัทธชัย , Time ไทม์ , CHALAN FLOWER AND DESIGN ชาลัน ฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ , ณ สัทธา อุทยานไทย , Demi Joe เดมี่โจว , สุกิมิ สุกี้แอนด์ซูกิมิ ราชบุรี , Cowboy Café Ratchaburi คาวบอยคาเฟ่ ราชบุรี , ร้านอาหาร ยกยอ โคขุน คาเฟ่ , อาตี๋โกปี๊ ราชบุรี , บ้านไร่อรทัย ราชบุรี , Ganghan Cafe Ratchaburi กังหันคาเฟ่ , ในน้ำมีปลา ในนามีโอ่ง cafe , ร้านไหน อุทยานหินเขางู ราชบุรี , เฮียเจี๊ยบผลไม้สด & บ้านผลไม้ , The Steak Ratchaburi เดอะสเต๊ก ราชบุรี , ก๋วยเตี๋ยวเรืออิ่มสุข 88 ราชบุรี , ร้านใครอยากเป็นเศรษฐี Food & Beverage , ซาลาเปาก้อนทอง ราชบุรี , พรเทพเป็ดย่าง , เฮือนทิพย์ อาหารเหนือ , อาหารแห้ง by.เฮียสี่ (สี่แซ่บ) , 7 กันยา เบเกอร์รี่ Home Made+B33 , PM Snack Box พี่เอ็ม สแน็กบ็อก , Pangpao Bakery ปังเปาเบอเกอรี่ , ร้านหนม ๑๕ ค่ำ , The Wafflw เดอะวาฟเฟิล , ร้านอาหาร ร้านข้าวต้มไทยนำ Riverside Bistro และ ร้านครัวต้นจันทร์ อาหารไทยตำรับคุณย่านุกูลแฟนคลับ สามารถติดตามความคืบหน้า และกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง FB : มิสแกรนด์ราชบุรี - Miss Grand Ratchaburi https://www.facebook.com/missgrandratchaburiและชมไลฟ์สด ทาง You Tube ช่อง Grand TV https://www.youtube.com/watch?v=PVjAXRIfXCU รอบขวัญใจราชบุรี (อังคารที่ 29 ตุลาคม) และรอบไฟนอล (พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567)