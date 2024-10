IDENTITY DERMATOLOGY CENTER เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำแห่งแรกของเอเชีย “EndoliftX®” นวัตกรรมใหม่ทุบวงการยกกระชับ นำเข้ามาจากอิตาลี

ยกระดับวงการยกกระชับด้วยเทคโนโลยีทันสมัย EndoliftX® นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ แก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อยด้วยเลเซอร์แบบไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้ไฟเบอร์ออปติก ที่ชื่อว่า “ELX Micro Optical Fiber” เพื่อปล่อยพลังงานเลเซอร์ไปกระตุ้นการสลายไขมันส่วนเกิน รวมทั้งกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินไปพร้อมกัน ทำให้ผิวดูกระชับขึ้นและลดการหย่อนคล้อยของผิวในจุดที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำผู้ก่อตั้ง IDENTITY DERMATOLOGY CENTER กล่าวว่า เมื่ออายุมากขึ้น การเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย รวมไปถึงไขมันส่วนเกินที่สะสมมากขึ้นในบริเวณต่างๆ เช่น แก้ม กรอบหน้า เหนียง หรือถุงใต้ตา ปัญหาเหล่านี้ทำให้ใบหน้าของเราดูมีอายุมากขึ้นหรือดูแก่กว่าวัย และตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีการค้นหาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุดเพื่อลดอายุของผิวและคงความอ่อนเยาว์ของใบหน้าในปี 2024 นี้ นายแพทย์ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์ “คุณหมอชิน” ได้นำสุดยอดเทคโนโลยีในการยกกระชับผิว ที่ชื่อว่า EndoliftX® ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางการแพทย์ โดยการใช้เลเซอร์ยกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น EndoliftX® ผลิตและจดลิขสิทธิ์ด้วยเทคนิคเฉพาะจากประเทศอิตาลี ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยในการรักษา อยากเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องการพักฟื้น และผลลัพธ์ของการยกกระชับที่อยู่ได้ยาวนาน 2-5 ปีต่อการทำเพียงครั้งเดียวความแตกต่างระหว่าง Endolift และเครื่องยกกระชับสลายไขมันทั่วไปEndolift ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ Diode (1470 nm) โดยการใส่เส้นใยแก้ว ELX Micro optical fiber เข้าไปใต้ผิวหนังในชั้นไขมัน เพื่อสลายไขมันและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวกระชับและไขมันลดลงในจุดที่ต้องการ เช่น ใต้คาง หน้าท้อง และต้นแขน ไม่ทำลายผิวชั้นนอกและไม่ต้องพักฟื้น ส่วนเครื่องยกกระชับทั่วไป เช่น RF, Ultrasound, หรือ HIFU ปล่อยพลังงานผ่านผิวหนังชั้นนอกโดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ใต้ผิวหนัง เพื่อกระตุ้นคอลลาเจนและสลายไขมันบางส่วน แต่ต้องทำหลายครั้งเพื่อให้ผลชัดเจน ผลลัพธ์อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพผิวและปริมาณไขมันของแต่ละคนการเลือก Endolift ของแท้และหลีกเลี่ยงของปลอมสำคัญมากเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดี:1. เลือกทำที่คลินิกที่ได้รับการรับรองจาก Eufoton อิตาลี และ Endolift Thailand ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ควรมีแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา2. ตรวจสอบใบรับรอง เช่น FDA, CE Certification (EU), และ ISO Certification เพื่อยืนยันความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิต3. เครื่อง Endolift ของแท้จะมีตราโลโก้ Eufoton ที่ชัดเจน สังเกตว่าตัวเครื่องต้องมีคุณภาพสูง ไม่มีร่องรอยผิดปกติการเตรียมตัวก่อนทำ Endolift:1. ปรึกษาแพทย์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาผิว2. หยุดยาที่ทำให้เลือดหยุดยาก เช่น แอสไพริน หยุดใช้กรดวิตามิน A และหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด 1-2 สัปดาห์3. งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการรักษา และวางแผนพักฟื้น 1-2 วันทั้งนี้ Identity Dermatology Center ยังมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการดูแลท่านอย่างครบวงจร เช่น การบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Therapy) , การรักษาด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy – HBO) , การฟื้นฟูและบำรุงระบบต่าง ๆ ในร่างกายโดยการฉีดวิตามินผ่านทางเส้นเลือด (Intravenous Therapy) , การรักษาสิวและแผลเป็น รอยดำ ฝ้า กระ ด้วยเลเซอร์ประสิทธิภาพสูง (Acne & Atrophic Scars) , การยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม (Face Lift) , การลดน้ำหนักและสลายไขมัน (Weight Loss Slimming) , การเติมเต็มใบหน้าด้วยสารเติมเต็ม (Filler) , การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ (Laser Hair Removal) , การลบรอยสัก (Tattoo Removal) และ การสักคิ้ว/ปาก (Eyebrows/Lips Embroidery) เป็นต้นIdentity Dermatology Center เราเชื่อมั่นว่าการใส่ใจในสุขภาพและการดูแลอย่างมืออาชีพจะช่วยให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้หลักการ “Be the best version of you” ให้คุณโดดเด่น ดูดี มีเอกลักษณ์ และความมั่นใจ พร้อมเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ภายใต้ปณิธานที่ว่า “บริการด้วยความจริงใจ พร้อมมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ”สำหรับ Identity Dermatology Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ (คลินิกปิดให้บริการทุกวันพุธ) ระหว่างเวลา 11.00 – 20.00น. โดยมีช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 096 954 5699 หรือติดต่อผ่าน Facebook fanpage : Identity Dermatology Center /Identity Wellness Center / Identity Wellness Center Internation , Instagram: Identitydermatologycenter, LINE ID : @identityclinic , Website : https://www.identityendolift.com