‘เชฟชุมพล’ นำทัพอาหารไทย 5 ภาค บุก“เดนมาร์ก-สวิสฯ” ตอกย้ำ Thai Food Soft Power จัด Master Class สอนทำอาหารไทยให้ภริยาฑูต ในงาน ”Amazing Thai Food Amazing Thailand”

เมื่อวันที่ 22 และ 24 กันยายน ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดงาน Taste of Thailand ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยได้เชิญ เชฟชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการ Soft Power สาขาอาหาร เจ้าของรางวัลมิชลิน 2 ดาว 5 ปีซ้อน ทำอาหารไทย 5 ภาค เสิร์ฟให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ข้าวซอยเนื้อจากภาคเหนือ แกงเขียวหวานจากภาคกลาง ผัดหมี่โคราชและส้มตำไก่ย่างจากภาคอีสาน ขนมจีนน้ำยาปูจากภาคใต้ เส้นจันทน์ปูจากภาคตะวันออก ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น ขนมปังหน้ากุ้ง ข้าวตังหน้าตั้ง พร้อมสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูลาบคั่วงาน Taste of Thailand จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสมาคมด้านอาหารนานาชาติ La Chaîne des Rotisseurs ในเดนมาร์ก โดย นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับนาย Jørgen Krenk ประธานสมาคมฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงอาหารไทยที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาหลายศตวรรษจนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในด้านความกลมกล่อมของทุกรสชาติและกลิ่นของสมุนไพรและเครื่องเทศจากอาหารที่มีความหลากหลายกันไปในแต่ละภาคของประเทศนอกจากนี้ การจัดงานยังได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยได้มีซุ้มบริการเครื่องดื่มคอกเทลแบรนด์ซิลพิน (SILPIN) ของไทยที่นำเสนอนวัตกรรมกลิ่นไซรัปที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเครื่องดื่มเบียร์สิงห์ ซุ้มส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและสาธิตการทำถุงผ้าพิมพ์ลายทองรวมทั้งการแสดงดนตรีไทยและโขนโดยคณะละครมรดกใหม่ซึ่งก่อตั้งโดยครูช่าง ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) พ.ศ. ๒๕๖๒ การสาธิตมวยไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยคณะสยามสไมล์กรุ๊ป รวมถึงการแจกของที่ระลึกไทยเป็นเครื่องแกงไทย สูตรอาหารไทยทั้ง ๕ ภาค เข็มกลัดรูปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยแก่แขกผู้ร่วมงานประมาณ ๙๐ คน ประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมด้านอาหารนานานาชาติ La Chaîne des Rotisseurs คณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐและเอกชนในเดนมาร์ก และกลุ่ม Friends of Thailandและในวันที่ 28 กันยายน 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ร่วมกับโรงแรม Four Seasons นครเจนีวา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “Amazing Thai Food Night, Amazing Thailand” ณ ห้อง Salon du Lac โรงแรม Four Seasons ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติรวมถึงสมุนไพรของไทยในสวิตเซอร์แลนด์ของสถานเอกอัคราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร มานำเสนอเอกลักษณ์อาหารไทยผ่านการใช้สมุนไพรไทยชนิดต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร นอกจากนั้น ได้มีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ รำไทยสี่ภาค รำวง และการสาธิตมวยไทย โดยผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา เลขาธิการสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association - EFTA) รวมทั้งสื่อมวลชนในนครเจนีวา ได้แก่ The Foreign Press Association in Switzerland and Liechtenstein, ELLE Magazine, Les Genevoises, New Sight Magazine, Go out! Magazine และ Elevated Livingทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นในห้วงกิจกรรม Savours of Thailand ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2567 ณ โรงแรม Four Seasons นครเจนีวา ซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากกลุ่มลูกค้า prestige ของ Swiszerland และ ชาวต่างชาติที่นิยมชมชอบอาหารไทยและประเทศไทย