เจ้าภาพกัมพูชาแถลงโต้ “ณวัฒน์” ทั้งน้ำตา แขวะ “หลิน มาลิน” อยู่ที่นั่นยิ้มแย้ม แต่ถึงไทยกลับร้องไห้!

หลังจากที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีที่ต้องยุติบทบาทการเป็นเจ้าภาพการประกวดของประเทศกัมพูชา เนื่องจากบริษัทที่รับเป็นเจ้าภาพนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่สามารถทำตามที่ระบุในสัญญาได้เลย ซ้ำยังคุกคาม และขอท้าว่าถ้าใครมีภาพไวนิลที่อีกฝ่ายทำให้ ตนพร้อมจ่ายทันที 2 ล้านบาทล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ทางฝั่งอดีต National Director Miss Grand Cambodia และอดีตมิสแกรนด์กัมพูชา 2024 ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อประเด็นดังกล่าวกว่า 3 ชั่วโมง โดยทางเพจได้มีการสรุปการแถลงข่าวว่า1. บนเวที มีคนนั่งแถลงคือ Sokhunthea อดีต National Director Miss Grand Cambodia และ Sotheary By - อดีต Miss Grand Cambodia 20242. อดีต ND บอกว่า Mr. Nawat ต่อว่านางว่า unprofesstional แล้วการที่บอกว่าขอนู่น ขอนี่ทันที เรียกว่า professional หรือเปล่า?3. Sotheary by ต่อว่าหลิน มาลิน Miss Grand Thailand ว่าการที่บอกว่าเรือไม่ safty แล้ว ทีม Miss Grand Thailand ไปเอาเรือลำนี้มาทำไม? ทีมอดีต Miss Grand Cambodia เตรียมเรือกับอาหารให้แล้ว ( ปป ขอแทรกด้วยคำถามหน่อย ถ้าเตรียมเรือลำนั้นแล้ว เรือลำนั้นอยู่ไหน? อันนี้ที่ทุกคนอยากรู้ค่ะ ไหนรูปเรือแบบเต็มลำ? แน่จริงขึ้นสไลด์สิ)4. ทั้งคู่ยังอ้างอยู่เรื่องที่เรือมาช้า เพราะติดฝน (แต่เท่าที่ปอเปี๊ยะเห็นที่ท่าเรือ ไม่มีฝนค่ะ ท้องฟ้าไม่แดง ไม่มีเมฆ เห็นดาวชัดเจน วันนั้นทำกิจกรรมกลางแจ้งเกือบทั้งวัน ไม่มีฝนค่ะ)5. ระหว่างทั้งคู่พูดเรื่องเรือนานสองนาน ก็ยังไม่มีหลักฐาน ไม่มีรูปเรือ มีแต่พูดๆๆ บ่นๆๆ เรื่องหลิน กับบอส เป็นระยะ เป็นภาษากัมพูชา (อันนี้ล่ามไม่แปล)6. อดีต ND เล่าว่าก่อนที่ Mr. Nawat จะกลับไทย Mr. Nawat เป็นขอยุติสัญญาลิขสิทธิ์เอง เรื่องทั้งหมดมาจาก Mr. Nawat ก่อน7. Sothunthea กลับมาต่อว่าหลิน มาลิน ว่าทำไมตอนหลินอยู่สนามบินแคมโบเดียยังเต้นติ๊กต่อกกับเพื่อน หัวเราะเฮฮา แต่พอกลับไทยแล้ว ทำไมร้องไห้ นางไม่เข้าใจ (ขอแทรกนะ คนเราเวลาไปเที่ยว ตปท นานๆกลับบ้านบางทีก็ร้องไห้ค่ะ ส่วนตัวเห็นหลินร้องไห้เพราะดีใจเจอแฟนด้อมที่มารับ และร้องไห้อีก1 ครั้ง ตอนที่บอกว่าสงสารบอสณวัฒน์เรื่องตักข้าวเสิร์ฟอาหารเอง)8. สต๊าฟ ที่ชื่อ Van be (Miss International Queen Cambodia 2023) ขึ้นไปบนเวที แต่กลับมาพูดเรื่องเรือ บอกว่าขึ้นไปบนเวทีบอกว่า เรือลำนั้นมี 2 ชั้น แต่ Mr. Nawat แบ่งให้ Staff Miss Grand Cambodia อยู่แต่ข้างล่าง ไม่ให้ขึ้นไปข้างบน เธอรู้สึกไม่พอใจ และ รู้สึกไม่ปลอดภัยกับเรือลำนี้ แต่ก็ต้องขึ้นเรือไปเพราะนางบอกว่าชั้นเป็น Host Country อยากโชว์สปิริต9. นาทีนี้ก็ยังไม่มีรูปและหลักฐานเรื่องเรือที่ Miss Grand Cambodia เตรียมอยู่ (งง)10. มีสต๊าฟผู้หญิงขึ้นไปเพิ่ม 2 คน มีเสื้อเทา กับ เสื้อดำ (รวมมีคนแถลงข่าว 5 คน) เล่าว่า หลังจากลงเรือไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่บอสพานางงามไปกินข้าวชดเชยที่บนเรือไม่พร้อม พอกินกันเสร็จก็ไม่จ่าย ปล่อยให้สต๊าฟ Miss Grand Cambodia จ่ายกันเอง ( อ่าว! host country ซึ่งเป็นเจ้าของงาน ปกติต้องจ่ายค่าอีเว้นต์รึป่าว?)11. สต๊าฟ ที่ชื่อ Van be บ่นว่า บอสไม่อนุญาตให้กินข้าวกับนางงาม12. สต๊าฟผู้ชายอีกคน (เสื้อขาวรูปสุดท้าย) โผล่มาทำตัว MVP เรียกเสียงฮือฮาจากชาวแคมโบเดีย (คนนี้ไม่ทราบชื่อ สรุปตอนนี้มี 6 คนบนเวที) คนนี้อารมณ์โมโหมาสุด พูดเป็นไทยว่า “ป่ะป๊าณวัฒน์แสดงเก่งมาก” “ป่ะป๊าณวัฒน์ใจดำมาก” ทุกคนในงานปรบมือ ส่งเสียงเฮ้แบบสะใจ แล้วพูดต่อ “คนไทย…(ฟังไม่ออก)….ไม่ได้“ ”ใจดำ” “ไม่ให้สต๊าฟถ่ายวิดิโอขณะทำงาน”13. สต๊าฟผู้หญิงเสื้อเทาบอกว่า Mr. Nawat ไล่ทีมสต๊าฟ Miss Grand Cambodia ไปอยู่ข้างนอก)14. สต๊าฟผู้หญิงเสื้อเทาบอกว่า Mr. Nawat สั่งอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมาก เปลืองเงินสต๊าฟมาก (วนมาเรื่องนี้อีกแล้ว) แล้วโชว์รูปใครก็ไม่รู้ ไม่ยอมถือนิ่ง15. สต๊าฟผู้หญิงเสื้อเทาต่อว่า หลิน มาลิน ว่า พอกลับก็ทำการแสดงร้องไห้(ล่ามใช้คำว่า acting เลย)ต่อหน้านักข่าว ทั้งที่สต๊าฟ Miss Grand Cambodia ดูแลดีมาก! ในช่วงนี้มีการเปรียบเทียบกับ Miss Grand India16. สต๊าฟผู้หญิงเสื้อเทา กลับมาพูดถึงเรื่องอาหารญี่ปุ่นต่อว่า ต่อให้ Mr.Nawat ไล่เธอออกไปข้างนอก ไม่ให้ยุ่งกับนางงาม แต่ Mr.Nawat ก็ยังต้องการเธออยู่ดีเพื่อเสิร์ฟอาหาร (อ่าว เป็นสต๊าฟก็ต้องทำหรือเปล่า?)17. Sotheary By - อดีต Miss Grand Cambodia 2024 เริ่มร้องไห้ ทุกคนบนเวทีเริ่มร้องไห้ตามนาง บอกว่า ชั้นสงสารสต๊าฟ Miss Grand Cambodia ไม่ได้กิน นางก็กินข้าวไม่ลงไปด้วย18. Sokhunthea อดีต National Director Miss Grand Cambodia ร้องไห้ยกใหญ่อีกรอบ บอกว่าเธอเตรียมงานที่เสียมเรียบไปแล้ว ทั้งหมดที่ทำเพื่อโปรโมตประเทศ Cambodia ให้ทั่วโลกรู้จัก19. ขอจบด้วย Sokhunthea บอกว่างานนี้นางไม่ผิด!📍สรุปนะ 3 ชั่วโมง- เป็นงานแถลงข่าวที่ยืดเยื้อน่าเบื่อมาก- มีแต่เรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นกับเรือ- คนดูอยากฟังเรื่องระบบทำงาน การจ่ายงาน execution การลงมือทำงานของคุณ มากกว่ามานั่งฟังคุณบ่นและร้องไห้มากกว่าค่ะ- มีแต่อารมณ์ มีแต่การโจมตีบอสณวัฒน์ และหลิน มาลิน ฟีลผู้หญิงบ่นๆ อ่ะเธอ- เหตุผล+หลักฐานรูปเรือเต็มลำก็ไม่มี- ไม่มีการตอบว่าเรือที่เตรียมอาหารไว้แล้วที่ว่าอยู่ไหน?- เรือที่โต๊ะมีโรยกลีบดอกกุหลาบบนโต๊ะตามรูปที่ชาวแคมโบเดียปล่อยออกมา แล้วคุยโวว่าสวยกว่าเรือที่บอสณวัฒน์เนี่ยไม่มีรูปสักแอะ ไม่มีการ clearify ว่าเรือลำนี้อยู่ไหน?- สไลด์ไม่เปิดรูปสักนิด- สต๊าฟ และ อดีต Miss Grand Cambodia พูดภาษาCambodia 95% ล่ามเป็นอังกฤษ 5%เอางี้นะ ปอเปี๊ยะว่ารอบอสแถลงข่าวด้วยหลักฐาน วันที่ 10 ต.ค.นี้ บอสจะโต้ด้วยเหตุผล โชะๆๆๆ ลูกเดียว เชื่อว่าบอสมีความจริง และทีม MGI มีทุกอย่างที่บันทึกเกือบครบ ถ้ามีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แปลให้โลกรู้จะปังมากค่ะ