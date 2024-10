บิล เกตส์ ชวนคุย เอไอจะทำอะไรให้เรา และจะทำอะไรกับเราบ้าง?

ในขณะที่โลกกำลังกังวลกับขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นทุกวันของเอไอ (AI) ซึ่งขั้นที่เลวร้ายที่สุด แม้กระทั่ง “สตีเฟน ฮอว์กิง” (Stephen Hawking) ศาสตราจารย์นักจักรวาลวิทยาและนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอังกฤษยังส่งเสียงเตือนว่า “การพัฒนาอย่างถึงขีดสุดของ AI จะนำมาซึ่งจุดจบของเผ่าพันธุ์มนุษย์”นอกจากนั้น ภาพอนาคตของเอไอที่จะเข้ามารุกรานหรือแทนที่มนุษยชาติ ได้รับการนำเสนอผ่านสื่อ โดยเฉพาะภาพยนตร์ เรื่องแล้วเรื่องเล่า ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำเสนอให้เห็นด้านมืดหรือภยันตรายที่จะเกิดจากเอไอ จนกลายเป็นภาพแรก ๆ ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของคนจำนวนหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงเอไอแต่เอไอน่ากลัวจริงหรือ? หรือว่า น่ากลัวมากมายขนาดนั้นจริงหรือ? ใครจะให้คำตอบได้แน่นอนว่า เมื่อพูดถึงเอไอ หนึ่งในชื่อที่หลายคนนึกถึง ก็คงหนีไม่พ้น “บิล เกตส์” เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ ที่ปัจจุบันมีทีม Open AI อยู่ในมือ ซึ่งหลายคนคงได้ลิ้มรสความเยี่ยมยุทธ์ของทีมนี้กันไปแล้ว ผ่านการใช้งาน Chat GPT ที่ฮือฮามาก ๆ ในช่วงหลายปีมานี้ และถ้าอยากรู้ว่า บิล เกตส์ คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเอไอ ไม่ควรพลาดสารคดีเรื่องนี้“What's Next? The Future with Bill Gates” เป็นสารคดีที่สตรีมบนเน็ตฟลิกซ์ ซึ่งพาเราไปสัมผัสทัศนะมุมมองของ “บิล เกตส์” ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโลกและอยู่ในความสนใจของบิล เกตส์ มีด้วยกันทั้งหมด 5 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องที่โลกให้ความสนใจมากที่สุดเวลานี้คือ เอไอ โดยมีชื่อตอนว่า “เอไอจะทำอะไรให้เรา และจะทำอะไรกับเราบ้าง?” (What will AI do for us/to us?)ความน่าสนใจของสารคดีตอนนี้ นอกเหนือจากเราจะได้รับรู้รับฟังมุมมองของบิล เกตส์ โดยตรงแล้ว ยังมีบทสัมภาษณ์จากบุคคลสำคัญอีกหลายคน ที่ให้มุมมองด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเอไอ ทั้งทีมงานของ Open AI ไปจนถึงศิลปินที่ใช้เอไอในการสร้างสรรค์ และคอลัมนิสต์ที่ตามติดเรื่องเอไอแบบกัดไม่ปล่อย และที่เด็ดสุดคือบทสนทนาระหว่างบิล เกตส์ กับปรมาจารย์ผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง “เจมส์ คาเมรอน” ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ดังนั้นแล้ว แม้เรื่องเอไอจะถูกพูดออกจากปากของคนที่กำลังผลักดันนวัตกรรมเอไอ แต่สารคดีเรื่องนี้ก็มีการให้น้ำหนักทั้งสองด้านแบบบาลานซ์มากที่สุด ไม่เอนเอียงฝ่ายใด เหมือนอินฟอร์มข้อมูลและมุมมองแตกต่างหลากหลายเพื่อให้คนดูนำไปขบคิดพิจารณาต่อ โดยไม่จำเป็นว่าต้องคิดเห็นแบบเดียวกันในมุมกว้าง ๆ สารคดีได้ฉายภาพให้เราเห็นว่า อันที่จริง ชีวิตของมนุษย์เราอยู่ร่วมกับเอไอตั้งแต่ 30 ปีก่อนแล้ว โดยเป็นเอไอที่อ่านรหัสไปรษณีย์ เช็คในธนาคารก็อ่านโดยเอไอ หรืออย่างในปัจจุบัน การใช้โซเชียลมีเดียก็มีเอไอทำงานอยู่เบื้องหลัง เปิดยูทูปขึ้นมาแล้วแอปแนะนำวิดีโอให้ นั่นก็คือเอไอ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ (X ในปัจจุบัน) อินสตาแกรม หรือ กูเกิ้ลแมป ทั้งหมดนั้นล้วนเอไอ วิธีจับภาพใบหน้าของกล้องมือถือเพื่อให้ภาพคมชัด นั่นก็คือเอไอ หรือแม้แต่เวลาเราพิมพ์ข้อความแล้วมีคำอัตโนมัติขึ้นมาหรือสะกดคำผิดให้เรา นั่นก็คือเอไอด้วยเหตุนี้ ทีมงาน OPEN AI รายหนึ่งจึงกล่าวว่า เราอยู่กับเอไอมาสักพักใหญ่ ๆ แล้ว เพียงแต่เมื่อมีการใช้งานแพร่หลาย ก็อาจทำให้เรารู้สึกหลงลืมไปว่านั่นคือเอไอ ทว่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ Chat GPT หลายคนเริ่มเป็นกังวลกับเรื่องเอไอ เพราะมันดูเป็นสิ่งแปลกใหม่ด้วยขีดความสามารถที่มหาศาล และดู “ฉลาดขึ้น” อย่างน่าตกใจ เพราะมันไม่ได้แค่รับคำสั่งอย่างแต่ก่อน แต่ยังลุกขึ้นมาตอบโต้สนทนากับเราได้ด้วยข้อมูลที่ “เป๊ะ” หรือ “แม่นยำ” ขึ้นทุกที แถมสนทนาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยคำถามสำคัญก็คือ แล้ว “เอไอจะทำอะไรให้เรา และจะทำอะไรกับเราบ้าง?” เท่าที่ดูจากมุมมองของ “บิล เกตส์” เป็นมุมมองที่มีความหวัง เขาเป็นคนที่เชื่อว่า นวัตกรรมจะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งมองไปในอนาคต เอไออาจจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์และสังคมได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การดูแลสุขภาพ หรืออย่างการแพทย์ที่มีการยกตัวอย่างว่าถ้าเอไอสามารถคำนวณความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้จะดีขนาดไหน นั่นยังไม่นับรวมการสร้างสรรค์อะไรต่าง ๆ ที่เอไอสามารถทำได้ราวกับเนรมิต“ลองนึกภาพดูว่า ในอนาคต มีเครื่องจักรอยู่มากพอ จนเวลาส่วนใหญ่ของเรา คือเวลาพักผ่อนหย่อนใจ เราไม่มีการยึดหลักการที่ว่า เราต้องทำงานและปลูกพืชไว้กิน เราต้องทำงานและสร้างเครื่องมือทั้งหลาย ...ไม่ต้องอยู่ในร้าน นั่งทำแซนด์วิชสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง” นั่นคือบางส่วนที่เป็นด้านสวยงามและความหวังในมุมมองของบิล เกตส์ หากเทคโนโลยีเอไอบรรลุถึงขีดสุดอย่างไรก็ดี บิล เกตส์ ก็ไม่ได้ปฏิเสธในความกังวลของผู้คนที่ว่า เอไออาจจะมาแทนที่มนุษย์ ดังเช่นตอนที่เขานั่งคุยกับเจมส์ คาเมรอน ซึ่งคาเมรอน กล่าวถึงผลกระทบต่อการทำงาน ถ้าเอไอเขียนหนังสือได้ เขาคงต้องตกงานอย่างแน่นอน โดย บิล เกตส์ ก็เห็นด้วยว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง “เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของผมต้องพังแน่นอน” นั่นก็เพราะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร และหากมีเทคโนโลยีทำแทนหมดทุกอย่าง มนุษยชาติจะดำรงอยู่เพื่ออะไรประเด็นนี้ได้รับการขยี้โดย “เควิน รูส” (Kevin Roose) คอลัมนิสต์ด้านเทคโนโลยีของหนังสือพิมพ์ The New York Times ซึ่งเล่าว่า เมื่อกาลก่อน “อริสโตเติล” (นักปรัชญากรีกโบราณ) ได้เขียนถึงอันตรายจากพิณที่บรรเลงได้เอง เพราะถ้าพิณสามารถบรรเลงได้เองแล้ว อาจทำให้วันหนึ่ง นักบรรเลงพิณต้องหายไปจากวงการ และเมื่อไล่มาในยุคปัจจุบันซึ่งเกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของขบวนการแรงงานในศตวรรษที่ 20 ก็คือการใช้เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน“ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่คือจุดเริ่มต้นของการนำเครื่องจักรมาแทนคนที่ทำงานออฟฟิศและงานที่ต้องการการสร้างสรรค์ รายงานชิ้นใหม่กล่าวว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 มีชาวอเมริกันตกงาน 4000 คน เพราะพวกเขาถูกแทนที่ด้วยเอไอ”เควิน รูส ยังกล่าวต่อไปว่า คำถามที่ต้องการคำตอบอย่างซื่อสัตย์ ก็คือเรื่องผลกระทบของเอไอที่จะมีต่องาน เพราะมันมักจะมีคนที่เราลืมนึกถึงไปอยู่เสมอๆ ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขณะเดียวกัน สิ่งที่หลายคนเห็นพ้องต้องกัน การนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ อาจจะต้องมีการกำหนดขอบเขตหรือหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าควรจะอยู่ตรงไหนยังไง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพิจารณาร่วมกันต่อไปแน่นอนว่า ผลกระทบอย่างหนึ่งซึ่งส่งเสียงกังวาน ภายหลังเพ่งเล็งถึงความชาญฉลาดและเก่งกาจมากยิ่งขึ้นทุกวันของเอไอ นั่นก็คือ แรงงานหรือคนทำงาน ซึ่งเควิน รูส ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า ถ้ายุคเอไอมาถึงจริง ๆ คนทำงานจะรับมืออย่างไร เขากล่าวว่า“บทบาทของเราคืออะไรในโลกใบใหม่นี้ เราจะปรับตัวเพื่ออยู่รอดอย่างไร แต่ยิ่งไปกว่านั้น ผมคิดว่าแรงงานต้องคิดให้ออกว่าอะไรคือความแตกต่าง ระหว่างเอไอที่ตั้งเป้าจะเข้ามาแทนที่พวกเขา หรืออย่างเบาะ ๆ ก็ลดตำแหน่งพวกเขา กับเอไอแบบไหนที่อาจช่วยพวกเขาได้และเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา”ขณะที่ เรฟิก อนาโดล ศิลปินสื่อและผู้กำกับภาพยนตร์จากอิสตัลบูล ตุรกี ซึ่งเฝ้าฝันตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ว่าสักวันหนึ่ง เอไอจะกลายเป็นเพื่อนที่เขาสามารถวาดภาพและจินตนาการร่วมกันได้ เขาให้สัมภาษณ์กับสารคดีเรื่องนี้ไว้อย่างน่าคิดว่า..“เราคาดการณ์ได้ว่า งานบางอย่างต้องหายไปแน่ ๆ แต่ก็คาดการณ์ได้เช่นกันว่าเราจะมีงานเพิ่มขึ้นมา มันทำให้เกิดความอึดอัดไม่สบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ เมื่อจินตนาการถึงอนาคต ... แน่นอนว่า เอไอเป็นเครื่องมือที่ต้องออกกฎมาควบคุม แพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องเปิดกว้าง ซื่อตรง และทำให้โลกที่อยู่เบื้องหลังเอไอกระจ่างขึ้น”สุดท้ายแล้วต้องบอกว่า สารคดี What's Next? The Future with Bill Gates ตอน What will AI do for us/to us? ฉายภาพให้เราเห็นมุมมองเกี่ยวกับเอไอในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เราครุ่นคิดและถกเถียงอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจริง ๆ ยังมีอีกหลายแง่มุมที่ไม่ได้เอ่ยถึงในที่นี้ สำหรับคนที่สนใจเรื่องเอไอ ต้องบอกว่านี่คือผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ควรต้องดู