"ฟ่าน ปิงปิง" ท้าทายบทบาทใหม่เป็น “แม่หมอ” ในหนังไสยศาสตร์ตะเข็บชายแดน ไทย-มาเลย์

ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงชีวิตของชุมชนเกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเนื้อเรื่องเล่าถึง "หง อิม" หญิงชาวนาในท้องถิ่นที่เพิ่งสูญเสียสามีไปภายใต้สถานการณ์ที่น่าสงสัยโดย หง อิม ใช้ไสยศาสตร์และมนต์ดำในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของชาวบ้าน จนกระทั่งเธอได้พบกับวิญญาณเร้นลับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของสามีเธอนอกจากฟ่าน ปิงปิงแล้ว ภาพยนตร์ยังมีนักแสดงร่วมอย่าง ไป๋ หรุ่นหยิน นักแสดงชาวไต้หวันเจ้าของรางวัลม้าทองคำจาก “Old Fox” และ นาตาลี ซู จากฮ่องกง ที่มารับบทเป็นลูกชายและลูกสาวของหง อิมตามลำดับก่อนหน้านี้ จง เกียต อัน เคยสร้างชื่อเสียงจากผลงาน “Story of the Southern Islet” ซึ่งได้รับเลือกให้ฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์ Locarno และ Rotterdam และทำให้เขาได้รับรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน Golden Horse Awards ในปี 2020ภาพยนตร์เรื่องที่สองของเขา “Snow in Midsummer” ได้รับเลือกให้ฉายในงาน Venice Days เมื่อปี 2023 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลม้าทองคำถึงเก้าสาขา ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เจาะลึกประเด็นการจลาจลทางเชื้อชาติในมาเลเซีย ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้กลับไม่ได้รับการพูดถึงในมาเลเซียมากนัก เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ก็ต้องเผชิญกับการเซ็นเซอร์อย่างหนัก“Mother Bhumi” เป็นผลงานการร่วมสร้างระหว่างประเทศมาเลเซียและอิตาลี โดย Kew Soon Wong จาก Janji Pictures ซึ่งเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องก่อน ๆ ของจง ได้ร่วมมือกับ Stefano Centini จาก Volos Films Italia ซึ่งเป็นสาขาในอิตาลีของ Volos Films จากไต้หวัน (“The Settlers”)ในขณะนี้ การถ่ายทำภาพยนตร์กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน ทีมงานมีแผนจะนำภาพยนตร์เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025ฟ่าน ปิงปิง กลับมาสู่เวทีสากลหลังเจอมรสุมชีวิตหลังจากเผชิญกับความยากลำบาก รวมถึงการถูกปรับเงินมหาศาลจากข้อผิดพลาดด้านภาษี ฟ่าน ปิงปิง ก็กลับมาสู่เวทีเทศกาลภาพยนตร์ในเอเชียและยุโรปอีกครั้ง และยังได้ทำงานในโปรเจกต์ระดับนานาชาติอีกด้วยหนึ่งในผลงานภาพยนตร์นานาชาติล่าสุดของฟ่าน ปิงปิง คือ “Green Night” ของ หาน ช่วย ซึ่งได้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ที่เบอร์ลิน ปูซาน สิงคโปร์ และซานตา บาร์บารา ในเรื่องนี้ ฟ่านรับบทเป็นหญิงชาวจีนที่ติดอยู่ในชีวิตที่กดขี่กับสามีชาวเกาหลี และออกผจญภัยกับหญิงสาวปริศนาผมสีเขียว รับบทโดย อี จูยอง (“Broker”) ซึ่งทำให้ฟ่านได้รับรางวัล Cinema Icon Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์ในปี 2023.