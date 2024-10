“อิงฟ้า” รับทัวร์กัมพูชาลงหนัก! หลังดรามาถูกตัดสิทธิ์ MGI ลำบากใจ - หวั่นกระทบงาน

เป็นคนหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากดรามากัมพูชาโดนตัดสิทธิ์เป็นเจ้าภาพประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 สำหรับเพราะทัวร์เขมรมาลงฉ่ำทันทีหลังจากที่ อิงฟ้าโพสต์ข้อความยินดีต้อนรับสาวงาม MGI ว่า… “ยินดีต้อนรับนางงาม MGI 2024 ทุกคนนะคะ Have fun and enjoy to MGI 2024 Miss Grand International”หลังทัวร์ลง อิงฟ้า ได้ตอบโต้ข้อความในโพสต์ของตัวเองอีกด้วยว่า “มีแฟนคลับฉันมากมายที่อยู่ Cambodia ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องไม่รักประเทศคุณ เพราะฉะนั้นขอให้คุณแยกแยะ และฉันไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงในโพสต์นี้ฉันหวังว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจบลงด้วยดี และนี่ไม่ใช่การโพสต์เพื่อให้เกิดสงครามโซเชียลแต่อย่างใด ฉันอยากให้พวกคุณมีสติในการจะโพสต์ภาพหรือถ้อยคำรุนแรงในคอมเมนต์เหล่านี้ สุดท้ายมันจะสะท้อนภาพที่ไม่ดีและไม่จบสิ้น”เมื่อเจอ อิงฟ้า เจ้าตัวยอมรับว่ากังวลในเรื่องผลกระทบที่จะตามมาหาตนเหมือนกัน เพราะตนมีฐานแฟนคลับและงานที่กัมพูชาเยอะ“ตัวฟ้าติดตามตลอด เราก็คุยกันหลังบ้านหนักหน่วงเหมือนกันเพราะกลายเป็นเรื่องเซนซิทีฟระดับประเทศ ก็อยากให้มันจบลงด้วยดี ไม่อยากจะมีปัญหาหรือมีเรื่องกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วทัวร์กัมพูชาลง “อิงฟ้า” หลังดรามาถูกตัดสิทธิ์ MGI ลำบากใจเพราะตนก็มีแฟนคลับ มีงานที่นั่นเยอะ“โดนเลยไปทำงาน ร้องเพลง เล่นคอนเสิร์ต ฟ้ามีแฟนคลับที่นั่นค่อนข้างเยอะ มีงานพรีเซ็นเตอร์ที่นั่นด้วย เราก็แอบกลัวเหมือนกัน ไม่รู้ว่าผลกระทบจะไปตกที่ตรงไหน ก็อยากจะให้แฟนๆ กัมพูชา ใจเย็นๆ อาจจะฟังกันมากขึ้น เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายมันก็ค่อนข้างรุนแรง แอบตกใจเหมือนกันว่าได้แต่ปล่อยเลยตามเลย”ให้กำลังใจ “หลิน มาลิน ชระอนันต์” บอกตอนนี้ให้นิ่งๆ น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง“ก็ทักไป หลักๆ จริงๆ หลินเองก็ไม่เท่าไหร่ เขาจะเห็นในทีมงานไทยมากกว่าที่ทำงานกันลำบากในช่วงนั้น การตัดสินใจกะทันหัน ทุกอย่างเสร็จสรรพและต้องผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดี น้องมาถึงที่ไทยก็รู้สึกโล่งใจ ที่ทุกอย่างผ่านมาได้ ฟ้าก็มีคุยกับทีมหลังบ้านว่าตกลงทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไหม หลังบ้านเขาก็รู้สึกโล่งใจ และการทำงานต่างๆ เป็นไปโดยง่ายมากขึ้น อยู่บ้านเราแล้วก็คงไม่มีอะไรให้กดดันเป็นเรื่องมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับภาพลักษณ์ของแกรนด์ฯ“มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟแต่มันก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทีนี้มันไม่ได้มีเสียงของคนไทยอย่างเดียว เราฟังเสียงแฟนนางงามทั่วโลกด้วยว่าภาพที่มันออกมามันเป็นแบบนั้น เราก็ต้องแก้ไขกันไป ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ก็เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี จริงๆ แฟนๆกั มพูชาที่น่ารักก็มีเยอะมาก มันเป็นเฉพาะกลุ่ม อย่ามองภาพรวมทั้งประเทศ”