สัมผัสช่วงเวลาแห่งประสบการณ์การเข้าพักแบบเหนือระดับ กับ 'เดอะ มาร์ค' โมเมนต์สุดพิเศษจาก ออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทล

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่มีแบรนด์โรงแรมชั้นนำในพอร์ตฟอลิโอกว่า 30 แบรนด์ทั่วโลก จัดสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองกับช่วงเวลาสำหรับประสบการณ์สุดพิเศษของแขกที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจและจุดประกายการสนทนา โดยโรงแรมในแบรนด์ออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทล ทุกแห่งจะมอบประสบการณ์ ‘มาร์ค’ ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโรงแรมและนำเสนอผ่านพื้นที่ บุคลากร หรือสิ่งของภายในโรงแรมด้วยความที่ไม่มีโรงแรม ออโตกราฟ คอลเล็กชัน แห่งใดเลยที่ซ้ำกัน โรงแรมแต่ละแห่งจึงนำเสนอ ‘เดอะ มาร์ค’ ประสบการณ์พิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความหลงใหลและทักษะความเชี่ยวชาญ สร้างความประทับให้กับแขกที่มาพักในแบบของตัวเองออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทล ส่งเสริมความเป็นแบบฉบับ โดยกย่องความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงแรมกว่า 320 แห่งที่ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดที่สุดใน 50 ประเทศ แต่ละโรงแรมเป็นผลงานแห่งความหลงใหล ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ จิตวิญญาณ และเรื่องราวที่ชัดเจน ซึ่งทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์และพิเศษ หรือ Exactly Like Nothing Else โรงแรมในแบรนด์ออโตกราฟ คอลเล็กชัน ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันจากความโดดเด่นเชิงศิลป์ที่มีอยู่แล้วในตัวและมุมมองที่โดดเด่นด้านการออกแบบและการต้อนรับ พร้อมนำเสนอช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันหลากหลายและไม่ซ้ำใครตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน ออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทลทั่วโลกจะเข้าร่วมการเฉลิมฉลอง Mark Week เป็นครั้งแรก พร้อมเชิญชวนทั้งนักเดินทางและคนท้องถิ่นให้มาเห็น ได้ยิน และสัมผัสกับเรื่องราวของแต่ละโรงแรมผ่านช่วงเวลาพิเศษ (Signature Moment) นี้ ‘เดอะ มาร์ค’ ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประกายการสนทนาและได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรม ท้องถิ่น และอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่พักแต่ละแห่ง นำเสนอโอกาสแห่งความสนุกสนานและดึงดูดการมีส่วนร่วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับแขกในรูปแบบใหม่"ออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทล มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่เติมเต็มและสร้างความประทับในไม่รู้ลืมให้กับแขก ซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเดินทางยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ มีนักเดินทางที่เลือกประสบการณ์มากกว่าการสะสมวัตถุจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับแขกของเราในแบบที่มีความหมาย พร้อมทั้งจุดประกายการสนทนาและความตื่นเต้นเร้าใจ ไม่เพียงแค่ในช่วง Mark Week เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในชีวิตประจำวันด้วย" จอห์น ทูมีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ไม่รวมจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวก่อนจะไปถึง Mark Week ต่อไปนี้คือ ‘มาร์ค’ ที่เป็นเอกลักษณ์บางส่วนจากออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทล ทั่วเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณค่าที่โรงแรมกลุ่มนี้นำเสนอ:•การรับการต้อนรับที่น่าประทับใจและการเดินทางแสนสนุกสนานที่ โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น: เชิญชวนนักเดินทางที่มีรสนิยมให้เริ่มต้นการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในย่านที่น่าหลงใหลของเมือง ผสมผสานการเล่าเรื่องกับประสบการณ์ที่โดดเด่น โรงแรมสะท้อนความหรูหราอย่างแยบยลและวัฒนธรรมไทยขนานแท้พร้อมการต้อนรับ ด้วยแนวคิดการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากความแตกต่างและความเป็นคู่ขนานกันระหว่างเสน่ห์ของที่อยู่อาศัยในซอยไปดีมาดีและความมีชีวิตชีวาของย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ ในช่วง Mark Week แขกจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย "ลูกชุบ" ขนมไทยโบราณที่ทำเป็นรูปผลไม้จิ๋วกินได้จาก "ตู้กับข้าว" แสดงให้เห็นถึงวิธีการถนอมอาหารของคนไทยในอดีต นอกจากนี้ แขกยังจะได้เพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปศิลปะการทำ "เฉลว" และแต่ละคนจะได้รับเฉลว เครื่องรางนำโชคแบบดั้งเดิมเมื่อมาถึง เพื่อความเป็นสิริมงคลและการเดินทางที่สนุกสนานสำหรับทุกคน•ดื่มด่ำกับวิวพระอาทิตย์ตกที่เพียร์ วัน ซิดนีย์ ฮาร์เบอร์, ออโตกราฟ คอลเล็กชัน (Pier One Sydney Harbour, Autograph Collection): ตั้งอยู่ใต้สะพานซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ อันโดดเด่น เพียร์ วัน ซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ นำเสนอรูปแบบการชมพระอาทิตย์ตกที่น่าหลงใหลเพื่อประสบการณ์ของแขกที่น่าจดจำ เมื่อมาถึง แขกจะได้รับบัตรแจ้งรอบเวลาชมพระอาทิตย์ตกและชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจจากท่าเรือ โดยจะประกอบด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น โคมไฟประดับท่าเรือ เพลย์ลิสต์เพลงประกอบช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกที่คัดสรรโดยดีเจประจำโรงแรม ซิกเนเจอร์ค็อกเทลสำหรับช่วงชมพระอาทิตย์ตก และเครื่องพิมพ์แฮชแท็กที่จะช่วยให้แขกสามารถแชร์ช่วงเวลาพิเศษบนโซเชียลมีเดีย พร้อมภาพถ่ายบันทึกความทรงจำสไตล์ย้อนยุคที่สามารถนำกลับบ้านได้ ในช่วง Mark Week สถานที่แห่งนี้จะจัดงานต่อเนื่องหลายงาน ซึ่งรวมถึงงาน Walsh Bay Cocktail เพื่อให้แขกได้สัมผัสประสบการณ์กับเมนูใหม่ รวมทั้งหอยนางรมที่มีจำหน่ายตามราคาตลาดที่ PIER BAR และรับค็อกเทลสำหรับช่วงพระอาทิตย์ตกฟรีจาก PIER dining ในช่วง 'Sunset Hour'•เคลิบเคลิ้มไปกับดนตรีที่เมสม์ โตเกียว, ออโตกราฟ คอลเล็กชัน (mesm Tokyo, Autograph Collection): โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับกินซ่า ย่านช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิงที่หรูหราที่สุดของโตเกียว เมสม์ โตเกียว ดึงดูดผู้เข้าพักด้วยเปียโนดิจิทัลในห้องพักที่บรรเลงท่องทำนองต้นฉบับต้อนรับเมื่อแขกมาถึง สร้างบรรยากาศที่น่าหลงใหลตั้งแต่แรกสัมผัส มนต์เสน่ห์ยังคงดำเนินต่อไปที่ล็อบบี้ ซึ่งมีแกรนด์เปียโนแบบวินเทจตั้งอยู่ เชิญชวนให้แขกได้เล่นและเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์อันไร้กาลเวลา ในช่วง Mark Week โดยแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเปียโนบนโซเชียลมีเดียเพื่อรับเครื่องดื่มฟรีและเพลิดเพลินกับการเล่นเปียโนสดผ่านสตรีมโดยนักเปียโนมืออาชีพ เพิ่มบรรยากาศของเสียงดนตรีให้น่าประทับใจขึ้นอีกระดับ•สัมผัสประสบการณ์ “The Gallery in the Sky” ที่วินเพิร์ล แลนด์มาร์ค 81, ออโตกราฟ คอลเล็กชัน (Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection): โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในแลนด์มาร์ค 81 ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเวียดนาม วินเพิร์ล แลนด์มาร์ค 81, ออโตกราฟ คอลเล็กชันมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและการเข้าถึงทุกประสาทสัมผัส สถานที่แห่งนี้รู้จักกันในชื่อ “The Gallery in the Sky” เป็น ‘มาร์ค’ ที่เปิดให้เห็นวิวสวยสะกดสายตาจากพื้นที่หลายส่วนของโรงแรม แต่ละวิวมาพร้อมกับเรื่องราวจากผู้รู้ในท้องถิ่น เช่น สถาปนิก ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ และช่างภาพข่าว ผู้เข้าพักจะได้เรียนรู้เรื่องราวของวิวเหล่านี้ผ่านโบรชัวร์และ QR code ที่วางไว้ในแต่ละจุดชมวิว ในช่วง Mark Week แขกสามารถถ่ายภาพที่จุดชมวิวที่กำหนดและขอรับโปสการ์ด พร้อมทัวร์ประจำวันแนะนำวิวและเรื่องราวของแต่ละวิว•เผยตัวตนของคุณผ่านงานพิมพ์ริโซกราฟที่ไรส์, ออโตกราฟ คอลเล็กชัน (RYSE, Autograph Collection): โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านฮงแดที่เต็มไปด้วยสีสันของกรุงโซล ไรส์ เป็นโรงแรมที่บ่งบอกความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ พร้อมจะสร้างความประทับใจไม่ลืมเลือนให้กับแขก ไรส์มีบริการงานพิมพ์ริโซกราฟเวอร์ชั่นพิเศษในห้องพักให้กับแขกระหว่างเช็คอิน ซึ่งเป็นตัวแทนของการสื่อสารทางวัฒนธรรมและศิลปะของโรงแรมและชุมชน งานพิมพ์เหล่านี้ สร้างสรรค์และพิมพ์โดย RYSE Culture Team ซึ่งจะมีตราประทับเลขรหัสที่ไม่ซ้ำกัน และเป็นของที่ระลึกที่น่าจดจำ และทุกวันตลอดช่วง Mark Week นี้ ไรส์จะจัดเวิร์กช็อปให้แขกสามารถสร้างงานพิมพ์ปฏิทินริโซกราฟปี 2568 ที่สะท้อนถึงตัวตนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะของกระบวนการพิมพ์ RISO ด้วยการสร้างการซิลค์สกรีนที่ปรับแต่งเองเพื่อพิมพ์ลายลงบนเสื้อยืดนอกจากนี้ยังมี ซิคาดา รีสอร์ท บาหลี อูบุด (Cicada Resort Bali Ubud) และ ดิ โอซากา สเตชั่น โฮเทล ( The Osaka Station Hotel) ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดในแบรนด์ออโตกราฟ คอลเล็กชัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ที่พร้อมให้แขกได้สัมผัสประสบการณ์จากการเข้าพักโรงแรมเปิดใหม่ที่มีเรื่องราวน่าประทับใจไม่เหมือนใครออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทล ขอเชิญชวนนักเดินทาง ผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ที่สนใจร่วมเฉลิมฉลองในช่วง Mark Week เข้าพักและใช้บริการของโรงแรมเพื่อค้นพบเรื่องราว ความหลงใหล และศิลปะที่สะท้อนถึง ‘มาร์ค’ แต่ละอย่างด้วยตนเอง เชิญเยี่ยมชมโรงแรมของเรา มีส่วนร่วมกับมาร์คของเรา และสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออโตกราฟ คอลเล็กชัน โฮเทล และสำรองที่พักได้ที่ https://www.autographhotels.com