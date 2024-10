ปิดจบช้อปปิ้งเจอ “กงยู” Top Spender ซื้อของจุกๆ 10 ล้าน

ก่อนหน้านี้ทาง Lotus เคยดึงตัว 2 พระเอกดังทั้ง คิมซูฮยอน และ พัคซอจุน มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในปี 2022 และ 2023 ตามลำดับ ซึ่ง คิมซูฮยอน ทำยอดซื้อสูงสุดอยู่ที่ 4.7 ล้านบาท ฝั่ง พัคซอจุน สร้างความฮือฮาด้วยการที่ Top Spender พากันแข่งขันอย่างสูง มากสุดอยู่ที่ 78.5 ล้านบาทมาคราวนี้ถึงคิวของ กงยู พระเอกดัง ที่ไม่เคยมาจัดงานแฟนมีทติงที่เมืองไทยมาก่อนนับตั้งแต่ดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์เรื่อง Coffee Prince งานนี้จึงเป็นที่ตั้งตารอคอยของแฟนๆเป็นอย่างมากทาง Lotus ได้แสดงความขอบคุณในโอกาสครบรอบ 30 ปีด้วยการจัดงาน Lotus’s 30thAnniversary with Gong Yoo in Bangkok ซึ่งกติกาครั้งนี้คือให้ซื้อสินค้าใน Lotus ทั่วประเทศพร้อมสะสมยอดซื้อมากที่สุด โดย 2 ครั้งที่ผ่านมาให้รวมการซื้อทองคำเข้าไปด้วยเพราะครั้งก่อนแห่ซื้อทองจนยอดพุ่งเกือบร้อยล้านล่าสุดได้ปิดยอด Top Spender งาน กงยู ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2024 ที่ผ่านมาโดยยอด Top Spender ของ กงยู ครั้งนี้อยู่ที่ 10 ล้านบาท ในขณะที่อันดับอื่นๆ มียอดซื้อลดหลั่นกันลงมา และจะมีผู้โชคดีที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดจากทั่วประเทศทั้งหมด 2,000 คนเท่านั้นที่ได้เข้าไปงานมีทแอนด์กรี๊ด พรีเซ็นเตอร์ Lotus คนใหม่ครั้งนี้แบ่งเป็น 1,150 ท่านแรก จากการช้อปสินค้าในโลตัสซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา และ 850 ท่านแรก จากการช้อปร้านค้าทุกร้าน ในศูนย์การค้า ทุกสาขางาน Lotus’s 30thAnniversary with Gong Yoo in Bangkok จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2024 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์5-6