เพลงโซลที่คุ้นหู กำลังจะกลับมาอีกครั้ง คอนเสิร์ตรับลมหนาว ”Soul After Six - Soul Story Concert”

จากการเดินทางบนเส้นทางดนตรีที่ยาวนาน กับ..บทเพลงที่คุ้นหู กำลังจะกลับมาอีกครั้ง กว่า 25 ปี ของวงทำให้คนไทยยุค 90 ได้รู้จักเพลงไทยในแนวโซล ด้วยพรสวรรค์และความสามารถของพี่น้อง สุพรรณเภสัชและอีก หนึ่งมือเบสผู้มีฝีมือ ได้แต่งเพลงและใส่ทำนองที่เป็นเอกลักษณ์อันแยบยล ผสมผสานกับการเรียบเรียงดนตรีและบรรเลงโดยนักดนตรีที่มากความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นกลอง กีตาร์ Keyboard และความโดดเด่น ที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของ Soul After Six คือเสียงชุดเครื่องเป่าที่ลงตัวกับจังหวะและลีลาสไตล์การร้องที่มีเอกลักษณ์ จนเป็นเพลงฮิตตลอดกาล ไม่ว่า ก้อนหินละเมอ อีกทีได้ไหม หากคิดจะรัก..ก็รัก คำเดียวว่า.. เป็นต้นเพราะคำว่า "มิตรภาพ และศรัทธาในเสียงดนตรีของชายหนุ่มคู่นี้ “ปิงปอง วิศรุต สุพรรณเภสัช”และ “บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์” พร้อมนักดนตรีระดับแนวหน้าที่กำลังจะกลับมาแสดงดนตรีร่วมกันอีกครั้งในรอบหลายๆ ปี พร้อมนักร้องรับเชิญผู้มากความสามารถ "นก พริมาภา" มาร่วมเติมเต็มความทรงจำดีๆ ไปกับเพลงรักที่เราทุกคนคุ้นหูกันอีกครั้ง ..Soul After Six - Soul Story Concert ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:00 น. ประตูเปิด 14:00 น. ที่ Phenix Grand Ballroom ชั้น 5 (Phenix ประตูน้ำ)บัตรราคา 1,800 / 2,200 / 2,600 บาท และบัตร VIP ห้อง Balcony ราคา 15,000 บาท สำหรับ 4 ท่าน บัตร VP ห้อง Open Balcony ราคา 15,000 บาท สำหรับ 4 ท่าน บัตร VIP ห้อง Mini Balcony ราคา 7,500 บาท สำหรับ 2 ท่าน ซึ่งจะเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทุกที่นั่งในห้อง Balconyพิเศษ !!! Presale ระหว่าง 8 – 18 ตุลาคมนี้ รับ Food Lounge Gift Voucher มูลค่า 200 / 300 และ 500 บาท สำหรับบัตรราคา 1,800 / 2,200 / 2,600 บาท ตามลำดับ พิเศษสุดสำหรับผู้ที่จองบัตร 100 คนแรก จะได้ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งที่จะมีขึ้นที่ Phenix ประตูน้ำในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ เวลา 15:00 น. จองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ในทุกช่องทาง ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/soulaftersixband?mibextid=ZbWKwL