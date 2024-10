”มิกซ์-ภูวินทร์-โอม“ คว้าปริญญาตรี เกียรตินิยม “อันดับ 2” รั้วจามจุรี

ขอแสดงความยินดีและปรบมือรัวๆ ให้กับ 2บัณฑิตใหม่ป้ายแดง “มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์” และ “เจมี่-จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์” นักแสดงสุดฮอตสังกัด “GMMTV” ที่หลังจากได้ตั้งใจและทุ่มเททำงานควบคู่ไปกับการเรียน จนล่าสุดคว้าปริญญาจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 มาได้สำเร็จ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและดีใจให้กับทั้ง 2 คนเป็นอย่างมาก โดย “มิกซ์” สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมคว้าเกียรตินิยม “อันดับ 2” มาครอง ทั้งยังมีแพลนเรียนต่ออีกด้วย และก็พร้อมลุยถ่ายซีรีส์ “Ossan’s Love Thailand” ให้แฟนๆ ให้ได้ชมกันเร็วๆ นี้ เรียกว่าบาลานซ์ทั้งการเรียนและการทำงานได้อย่างลงตัวสุดๆและ “เจมี่” สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(Business Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) ก็เตรียมเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่เช่นกันถัดมา เก่ง ครบเครื่องจริงๆ สำหรับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง "ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน" นักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถจาก “GMMTV” หลังจากได้ตั้งใจและทุ่มเททำงานควบคู่ไปกับการเรียน จนล่าสุดคว้าปริญญาจากรั้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 มาได้สำเร็จ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและดีใจให้กับเจ้าตัว ครอบครัว รวมถึงคนรอบข้างเป็นอย่างมากโดย “ภูวิน” สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม "อันดับ 2" คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International School of Engineering, Chulalongkorn University) เรียกว่าหลังจากนี้หนุ่ม “ภูวิน” ก็เตรียมลุยงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่ ทั้งการแสดง การเป็นศิลปิน และบทบาทอื่นๆ เตรียมผลิตผลงานคุณภาพออกมาให้แฟนๆ ติดตามอย่างต่อเนื่องแน่นอนปิดท้ายขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง “โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน” ที่สำเร็จการศึกษาคว้าปริญญาตรี เกียรตินิยม “อันดับ 2” คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Program in Design and Architecture, Chulalongkorn University) โดยมีครอบครัว และเพื่อนๆ นักแสดง อาทิ มาร์ค ภาคิน ฯลฯ รวมถึงเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น