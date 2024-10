ออร่าความหล่อทะลุรันเวย์! เอม สรรเพชญ์ แท็กทีม ดัง - เก่ง - น้ำปิง - โทมัส ร่วมเดินแบบ Leisure Projects presented by CITIZEN ในงาน BIFW2024

ออร่าความหล่อกระจายไปทั่วสยามพารากอน เมื่อว่าที่พระเอกสุดฮอต เอม-สรรเพชญ์ คุณากร แท็กทีมกับหนุ่มหล่อ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง, เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย, โทมัส-ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, จูเนียร์-นภัทร โอสายไทย, เจ็ท-ภัทร์ไพบูลย์ โอภาสสุวรรณ, ภูมิ-เดชาธร วรรณวานิชกุล, เออร์วิน-แอวิน แพทริค เพนนอร์ส, มิวอ้อน-ณณณ นามปีติ, แทด-ฐาปนา จงกลรัตนาภรณ์ ร่วมเดินแบบให้กับ Leisure Projects presented by CITIZEN คอลเลกชันฤดูหนาว ในคอนเซ็ปต์ “Dancing under the Moonlight” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Full Moon Party อันโด่งดังของเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงาน Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2024 (BIFW 2024)งานนี้หนุ่มๆ สุดฮอตหล่อเท่แบบดับเบิลด้วยไอเทมแฟชั่นสำหรับผู้ชายที่ขาดไม่ได้ อย่าง นาฬิกา CITIZEN รุ่นไอคอนิก Tsuyosa และ Tsuyosa Small Second ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมาโดย หนุ่ม เอม สรรเพชญ์ มาในลุคเท่ๆ ด้วย CITIZEN Tsuyosa หน้าปัดสี sunray rainbow เข้ากับคอลเลกชั่นฤดูหนาวสไตล์ทรอปิคอลจาก Leisure Projects ซึ่งหนุ่มเอม เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ เพราะเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่รวมเหล่าดีไซเนอร์ไทยชั้นนำ และดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าแห่งเอเชียไว้ เริ่มติดใจงานเดินแบบแล้วครับ สำหรับผลงานตอนนี้มีถ่ายละคร ซึ่งทุกๆ คนจะทราบรายละเอียดในงาน “ปรากฏการณ์ oneสนั่นจอ 2025 LINEUP” ในวันที่ 17 ต.ค. นี้ครับ และกำลังจะมีโปรเจกต์พิเศษกับซิติเซน ฝากทุกคนติดตามด้วยครับแฟนๆ สามารถติดตามหนุ่มเอม สรรเพชญ์ได้ที่ Instagram: aimmku และ พบกับ CITIZEN ได้ที่แผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ออนไลน์ Shopee: https://shopee.co.th/citizen_thailand, Lazada : https://www.lazada.co.th/shop/citizen, LINE Shop : https://shop.line.me/@citizenwatchth, TikTok Shop : https://bit.ly/Citizen_TikTokShop, Central Online : https://bit.ly/CitizenCentralOnline และอัปเดตแฟชั่นนาฬิกาจาก Citizen ได้ที่ Facebook: Citizen Watch TH